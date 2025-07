Scoperta. Emozione archeo. Bolsena: trovano sul fondale oggetto rituale di 3000 anni fa. Cos’é?

Nel silenzio delle acque del lago riemerge un paesaggio rituale di quasi tre millenni: il tumulo sacro dell’Aiola custodisce qualcosa di più di un vasetto animato. Un viaggio archeologico che unisce palafitte, offerte di granaglie bruciate, speculazioni rituali. Una scoperta che parla di corpo, desiderio, memoria e contatto fra umani e divinità.

La scoperta dell’estate 2025

Riemerge dalle acque un oggetto misterioso, testimone di un’antica liturgia

Nel luglio del 2025, durante la nuova campagna di scavo nel sito sommerso del Gran Carro – localizzato nel settore sud-orientale del lago di Bolsena – un’équipe di archeologi, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e con il supporto tecnico del nucleo subacqueo della Protezione Civile, ha portato alla luce un oggetto straordinario: un piccolo vaso in argilla, con forma zoomorfa e beccuccio, modellato secondo i canoni cultuali dell’Età del Ferro.

“Ancora una volta quindi le pietre nascondono offerte di 3000 anni fa sepolte a seguito dei rituali che si dovevano svolgere attorno alle sorgenti sacre sull’Aiola con cerimonie che dovevano essere analoghe nella gestualità e espressione religiosa a più aree contigue. – dice la Soprintendenza Etruria meridionale – Il Gran Carro ha conservato ciò che in altri contesti era solo ipotizzato e avremo modo di raccontare ancora una volta la vita di questa comunità”.



Il reperto è stato rinvenuto all’interno del tumulo sacro detto “Aiola”, un cumulo litico costruito sopra una sorgente termale tuttora attiva. L’oggetto, finemente modellato e ancora parzialmente incrostato da concrezioni calcaree, presenta caratteristiche rituali marcate: la forma stilizzata di un animale, un’apertura sottile, dimensioni ridotte. Secondo i primi rilievi, si tratta con ogni probabilità di un contenitore per profumi o unguenti votivi, utilizzato in pratiche religiose legate al culto delle acque.

Un ritrovamento che, per iconografia e funzione, richiama analoghi manufatti già scoperti nell’area del Monte Cimino, suggerendo l’esistenza di un codice cultuale comune nella Tuscia protostorica.

Il tumulo sacro sommerso

Un cuore di pietre, protetto dalle acque calde, dove il rito ha attraversato i millenni

Nella parte sud-orientale del lago di Bolsena, a 7 km dall’abitato moderno, si trova un luogo che non è segnato da edifici, ma da pietre: pietre che emergono dal fondo lacustre e raccontano una storia lunga tremila anni. Qui si estende il sito del Gran Carro, un insediamento protostorico di eccezionale conservazione.

Il cuore del complesso è l’Aiola, un tumulo di pietre e terra che sorge sopra una sorgente termale. Non era una necropoli, ma un santuario vivo, frequentato per secoli, forse millenni, da uomini e donne che depositavano offerte, versavano liquidi profumati, coprivano con cura gli oggetti del rito. L’acqua calda, che sale ancora oggi, era il respiro degli dèi.

Il nome e il paesaggio

Gran Carro: tra leggenda, cosmologia e mitologia contadina

“Gran Carro” è un toponimo carico di suggestioni. Forse, come ipotizzato da alcuni, il nome viene da deformazioni linguistiche legate alla presenza di granchi nel lago. Ma altri studiosi leggono in quel nome un’eco cosmica: come la costellazione dell’Orsa Maggiore, che nel cielo guida i viaggiatori, così questo luogo guidava i rituali antichi, punto di riferimento spirituale.

Siamo nel cuore dell’antica Etruria, oggi Tuscia viterbese, in un paesaggio dove il sacro si fondeva col quotidiano: colline boscose, acque profonde, sorgenti calde. Una geografia sacra.

Archeologia delle palafitte

Un abitato tra fuoco e acqua: il villaggio che risorse cinque volte

Intorno al tumulo si sviluppava un villaggio su palafitte, risalente al Bronzo Medio (XV sec. a.C.), con almeno 400 pali lignei identificati sul fondale. L’insediamento subì cinque distruzioni da incendio e successive ricostruzioni, a testimonianza di una continuità di vita e culto fino alla prima Età del Ferro (fine X – inizio IX sec. a.C.).

L’abitato e il tumulo non erano separati: facevano parte di un unico sistema simbolico. Si viveva accanto al sacro. Si mangiava, si cuciva, si modellava l’argilla nei pressi della sorgente. E poi si offriva.

La scoperta del vasetto zoomorfo

Riemerge un corpo d’argilla, piccola effigie sacra modellata da mani devote

Nel luglio 2025, durante la campagna finanziata dalla Direzione generale archeologia, gli archeologi sono giunti allo strato più profondo dell’Aiola. E qui, tra pietre e concrezioni calcaree, è emerso un vasetto zoomorfo miniaturistico con beccuccio, in argilla cruda.

La forma richiama un piccolo animale – forse un uccello acquatico – stilizzato. L’oggetto ha immediatamente richiamato un manufatto analogo trovato presso l’insediamento cultuale del Monte Cimino, poco distante. Un legame diretto, culturale e rituale.

La sostituzione simbolica

Quando l’animale vivo diventa immagine, e l’offerta si fa memoria

Nel gesto di offrire l’effigie di un animale al posto dell’animale stesso si cela un profondo processo simbolico. L’uccisione è sostituita dalla rappresentazione. Il sangue dalla forma. Il sacrificio dal profumo. Così, in molte culture arcaiche, si è passati dall’olocausto animale all’immagine sacra, che conserva il potere del gesto ma non comporta distruzione.

Il piccolo vaso zoomorfo è dunque un sostituto potente: un corpo ceramico che incarna la vita animale, ma anche il gesto umano che la trasfigura.

Era un vaso da profumo?

Beccuccio sottile, dimensioni ridotte: il contenuto invisibile che profuma il rito

Il beccuccio e la miniaturizzazione del manufatto fanno pensare a un dispenser di liquidi profumati: forse unguenti, forse acque aromatiche. Sostanze rare, usate nei rituali, che venivano versate vicino alla sorgente, o direttamente nell’acqua calda.

Il profumo, in molte religioni, è ponte tra umano e divino. La sua volatilizzazione è il viaggio dello spirito. La materia che si fa respiro.

Datazioni e stratificazioni

Un rituale che attraversa i millenni, senza spegnersi mai

Inizio frequentazione: ca. 1500 a.C. (Bronzo Medio).

Massima attività: X-IX sec. a.C. (Età del Ferro, cultura villanoviana).

Ultime tracce votive: III-IV sec. d.C.

Il tumulo dell’Aiola è quindi un palinsesto votivo lungo 1.800 anni. Un archivio di gesti, strato dopo strato. Come un libro inciso nella terra.

Legami con Monte Cimino

Un sistema rituale condiviso tra le alture e il lago

La somiglianza tra il vasetto dell’Aiola e quello del Monte Cimino indica che esisteva un codice comune: iconografico, rituale, forse perfino linguistico. I due centri – uno lacustre, l’altro d’altura – condividono stili, materiali, e probabilmente culti.

Una “rete sacra” che univa le comunità del Viterbese già nel II millennio a.C.

Il rito secondo Curuz archeologia

Corpo, contatto, desiderio: l’archeologia che scava anche l’invisibile

Secondo l’approccio Curuz archeologia, ogni oggetto è un residuo di un gesto, un “corpo secondario” che sopravvive al rito. Non basta descriverlo: occorre capire chi l’ha toccato, cosa voleva, a cosa aspirava. Quindi se a un contenitore a grado 0, cioè una cavità che esplica esclusivamente la sua funzione di contenere, aggiungiugiamo le parti secondarie e la loro eleborazione, coglieremeno, nel simbolico, il significato dell’oggetto.

Il vasetto zoomorfo è un corpo che parla di un altro corpo. Non è l’animale sacrificato, ma il suo spirito. Non è la sostanza versata, ma la sua forma. Il suo beccuccio è una bocca che ancora oggi sembra voler parlare. La forma autorizza a pensare che esso sia un unguentario, utilizzabile anche come piccolo lume. E’ possibile che possa essere stato originariamente dotato di un piccolo tappo. La coda del minuscolo animale – leggermente piegata verso l’alto, potrebbe permetterci di ipotizzare che essa sia stata concepita per favorire il versamento. La riproduzione di un minuscolo poppatoio? Un poppatoio, che poteva diventare candela-incensiere? Una sorta di aspersorio nel quale inserire gocce di acqua santa della fonte? Noi sappiamo che l’oggetto fu pensato per contenere e diffondere un liquido e, all’occorenza, reggere una fiamma. E che la sua forma è quella di un generoso animale.

Chi produceva questi oggetti? E’ probabile che anche i santuari antichi avessero gestori. Sacerdoti e collaboratori che forse producevano piccoli oggetti rituali da barattare con uova o altri cibi o, nel caso fossero santuari intensamente frequentati, i sacerdoti accettavano oggetti preziosi o parti di essi che potessero essere accantonati e tesaurizzati. I sacerdoti, oltre che essere, probabilmente, ministri di culto si occupavano anche della pulizia e del decoro del luogo.