Scoperta la grotta della stregoneria. Due bastoni magici nel luogo del rito. Gli angoli del fuoco. Lo studio accurato degli archeologi

L’accesso alla grotta della stregoneria. @ Foto Jean-Jacques Delannoy

Due bastoni con funzione magica, utilizzati nell’ambito di rituali stregoneschi, trovati in una caverna in Australia mostrano segni di lavorazione che corrispondono perfettamente alle pratiche di stregoneria e creazione di maledizioni degli Aborigeni descritte nel XIX secolo. Si stima che i bastoni abbiano però un’età compresa tra gli 11.000 e i 12.000 anni, il che rappresenta il periodo più lungo di evidenza di una pratica culturale continuativa in qualsiasi parte del mondo.

La scoperta potrebbe rappresentare il rituale trasmesso culturalmente più antico conosciuto, persistito tra la popolazione locale dall’ultima era glaciale ai tempi coloniali, secondo uno studio pubblicato in queste ore su Nature Human Behaviour.

I reperti sono stati rinvenuti nella Cloggs Cave nel sud-est dell’Australia, un ricco sito archeologico situato su una scogliera di calcare con vista sui verdi pendii delle Alpi australiane, che si estende per circa 12 metri sotto la superficie, preservando un vasto patrimonio della cultura aborigena. Attività umana risalente fino a 25.000 anni fa è stata identificata in questo sito, secondo ricerche precedenti.

La Cloggs Cave, nella regione di Gippsland nello stato di Victoria, è situata sulle terre del popolo GunaiKurnai. I rappresentanti dei GunaiKurnai decisero nel 2009 di voler approfondire correttamente la loro storia e iniziarono a collaborare con gli antropologi dell’Università di Monash.

Gli archeologi nella grotta @ Fotografia Monash University



Tracce del rituale e un bastone. Il bastone rappresentava la vittima che veniva divorata dalle fiamme eterne @ Fotografia Monash University

Circa 6.000 anni fa, una parte ampia della caverna si trasformò in un inghiottitoio, mescolando oggetti di epoche estremamente diverse. Il professor Bruno David e i suoi collaboratori decisero di concentrarsi su una sezione della caverna che non era stata danneggiata dal crollo. Da un piccolo camino fatto a mano emerse un bastone di Casuarina lungo circa 40 centimetri, leggermente bruciato e circondato da rocce calcaree. Il bastone è stato datato con il carbonio a circa 12.000 anni fa, rendendolo il più antico manufatto ligneo trovato in Australia.

Nella caverna di Cloggs, dove è stato trovato il più antico rituale continuamente praticato al mondo, si trovano lo zio anziano GunaiKurnai, Russell Mullett, e il professor Bruno David dell’Università di Monash. Foto: Università di Monash

Il bastone, che difficilmente sarebbe sopravvissuto così a lungo, mostrava caratteristiche ancora più straordinarie. La bruciatura all’estremità suggeriva che fosse stato brevemente inserito in un fuoco freddo, non quello tipico per il riscaldamento o per cucinare. Il bastone presentava residui lipidici di grasso umano o animale e i rami erano stati rimossi con cura.

Ulteriori scavi hanno portato alla luce un altro bastone di Casuarina, circa mille anni più giovane, ma lavorato allo stesso modo. Ulteriori ricerche hanno fornito un quadro più dettagliato: entrambi i bastoni erano posizionati su piccoli camini, che non erano altro che recinti di pietra delle dimensioni di un palmo riempiti di cenere di erba e rametti, che sembravano aver bruciato per un tempo molto breve. I bastoni, il più vecchio lungo circa 40 centimetri e il più giovane la metà di quella lunghezza, provenivano da due specie di Casuarina, alberi di pino fiorito, nativi dell’Australia con una lunga storia di uso cerimoniale.

I GunaiKurnai sopravvissuti avevano perduto la memoria culturale di come i bastoni potessero essere stati utilizzati. Gli studiosi hanno quindi analizzato vecchi testi etnografici, che hanno fornito il contesto necessario man mano che le prove si accumulavano. Nel 1887, il geologo governativo Alfred Howitt descrisse i rituali dei maghi che i locali chiamavano mulla-mullung. Altri testi etnografici associavano i bastoni di Casuarina proprio alla stregoneria.

Howitt fornì dettagliate descrizioni delle pratiche mistiche per curare i malati o maledire i nemici, basandosi sia su osservazioni personali che su resoconti degli Aborigeni. Uno di questi resoconti presenta una sorprendente somiglianza con le prove trovate nella caverna. Un pezzo di abbigliamento, un ornamento per capelli o un avanzo di cibo veniva preso dal mago e attaccato all’estremità di un bastone immerso nel grasso umano o di canguro per nuocere a un nemico. Il bastone veniva quindi posto accanto a un piccolo fuoco, mentre il mulla-mullung cantava il nome della vittima desiderata finché il bastone non cadeva tra le fiamme, attuando così un destino nefasto.

Secondo Bruno David, coautore del nuovo studio e archeologo a Monash, la convergenza di prove archeologiche e resoconti etnografici mostra quanto a lungo abbiano resistito le tradizioni Aborigene.

“Questi sono 12.000 anni di continuità, trasmettendo conoscenze da una generazione all’altra, di una pratica culturale che è rimasta quasi intatta attraverso 500 generazioni”, ha affermato. “È assolutamente straordinario.”

Piuttosto che essere uno spazio abitativo, la caverna sembra aver funzionato principalmente come un rifugio rituale isolato. In una serie di scoperte che coprono circa 23.000 anni, gli archeologi hanno trovato disposizioni cerimoniali di pietre, stalattiti spezzati, una piccola pietra per la macinatura, macchie di polvere di calcite e cristalli di quarzo.