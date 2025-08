Scoperta la prima impronta completa di una mano mai identificata su un oggetto egizio antico. Cosa è questo artefatto misterioso? Perchè si chiama casa dello spirito?

Cosa è questo oggetto scoperto in una tomba egizia? Perché si chiama “casa dello spirito”? Un’impronta della mano di 4000 anni fa rivela chi ha creato una delle più misteriose offerte funerarie d’Egitto

Nel silenzio sospeso di una tomba rupestre egizia, riaperta agli occhi del mondo moderno, riemerge un gesto umano antico quanto la storia stessa: una mano lasciata nell’argilla umida, 4.000 anni fa. Una mano anonima, quella di un artigiano, impressa per sempre alla base di una misteriosa “casa dello spirito” in miniatura.

A riportarla alla luce, oggi, è il Fitzwilliam Museum di Cambridge, dove la casa funeraria in terracotta sarà esposta in autunno nell’ambito della mostra Made in Ancient Egypt. Un ritrovamento raro, che getta luce sul lavoro materiale e spirituale dei vasai egizi, figure spesso dimenticate dalla storia ufficiale, ma depositarie di significati profondi.

Una scoperta straordinaria

Il ritrovamento di un’impronta umana perfettamente conservata

L’impronta è emersa durante le analisi conservative effettuate dai curatori del Fitzwilliam Museum. Si tratta della prima impronta completa di una mano umana mai identificata su un oggetto egizio antico. Il gesto, probabilmente involontario, è stato compiuto prima che l’argilla seccasse e venisse cotta in forno, quando il vasaio trasferì la struttura dalla fase di modellatura all’essiccazione.

Sul fondo della Casa dello Spirito le impronte di dita umane

Non sono rari impronte di dita o segni di zampe di animali su reperti in terracotta, ma una mano intera è una scoperta eccezionale, soprattutto se si considera che pochissime testimonianze materiali del lavoro degli artigiani sono giunte fino a noi.

Che cos’è una “casa dello spirito”?

Funzione simbolica e struttura architettonica di un oggetto funerario enigmatico

Il manufatto è un modello di edificio in miniatura, realizzato in argilla e composto da due livelli, colonne portanti, scale curve e un cortile con offerte. Sotto le apparenze di un oggetto semplice, si cela un significato profondo: le soul houses erano modelli simbolici di dimore offerte ai defunti, in particolare ai membri delle classi popolari che non potevano permettersi una cappella funeraria in muratura.

Alcune erano dotate di canali o scivoli in rilievo, interpretati come vie per versare libagioni o offerte liquide. Le piccole vivande modellate nel cortile rappresentavano ciò che i vivi donavano ai morti. Secondo le interpretazioni più recenti, la “casa dello spirito” fungeva anche da simbolo del ritorno dell’anima nella propria dimora ultraterrena.

Il contesto: una tomba rupestre a Deir Rifa

Una capitale provinciale nell’Egitto tra l’XI dinastia e il Medio Regno

Il manufatto proviene da Deir Rifa, a circa 280 chilometri a nord di Luxor, dove l’archeologo William Flinders Petrie condusse importanti scavi nel 1907. Qui, nella necropoli scavata nella roccia, furono rinvenute numerose soul houses poste all’ingresso di semplici pozzi funerari.

Deir Rifa era la capitale del distretto n. 11 dell’Alto Egitto durante il Primo Periodo Intermedio e il Medio Regno (2055-1650 a.C.), un’epoca segnata da crisi politiche, ma anche da una sorprendente vitalità artistica e religiosa.

Mani invisibili

Chi erano i vasai dell’antico Egitto?

La scoperta della mano restituisce visibilità a chi lavorava nell’ombra dei faraoni. La vita e lo status dei vasai egizi sono scarsamente documentati: il loro materiale di lavoro – argilla e silt del Nilo – era comune e di poco valore, e ciò potrebbe aver contribuito alla loro marginalizzazione nella memoria collettiva.

Eppure, l’analisi tecnica dell’oggetto mostra abilità raffinate: l’impalcatura interna della casa era fatta di bastoncini di legno ricoperti di argilla, poi bruciati durante la cottura. Le scale furono modellate pizzicando l’argilla fresca con le dita. Una scultura architettonica, nata da mani esperte e da un sapere tramandato oralmente.

Un gesto umano tra il visibile e l’invisibile

Il tocco che unisce il mondo dei vivi e quello dei morti

La mano che ha lasciato l’impronta, forse involontariamente, ha compiuto un gesto destinato a durare più del nome del suo autore. È il tratto umano in un oggetto votivo, il segno materiale di una persona che lavorava per accompagnare un’altra nell’aldilà.

L’archeologia, in questo caso, ci restituisce una doppia memoria: quella del defunto e quella dell’artigiano. Il primo riceveva la casa per lo spirito, il secondo lasciava il suo passaggio terreno, invisibile eppure eterno, nel cuore della materia.

Dettaglio delle offerte alle divinità





Approfondimenti e mostra