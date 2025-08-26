Scoperta la prima strada del mondo

Canhasan 3, Anatolia: 9.750 anni fa, dove l’umanità imparò a camminare insieme

Pietre, terra battuta e il respiro dello spazio

Un varco tra le case che anticipa la città: la prima strada che il Neolitico abbia mai conosciuto.

di Federico Bernardelli Curuz.

In un piccolo tumulo della provincia di Karaman, la polvere del tempo custodisce un segreto antico quasi diecimila anni. Qui, tra case in mattoni crudi e focolari, emerge un passaggio che non è casuale. È il primo respiro urbano, il primo invito alla convivenza collettiva: un corridoio tra le abitazioni che, pur semplice, segna l’inizio dell’idea di strada.

Il varco che racconta una comunità

Quando un semplice spazio diventa simbolo di socialità e organizzazione

Guidati dal Prof. Associato Adnan Baysal, gli archeologi hanno scoperto che questo passaggio non era solo pratico. I focolari disposti in modo inconsueto indicano scelte culturali precise, suggerendo che il varco poteva servire al movimento del bestiame, all’interazione sociale o persino a riti condivisi. In ogni caso, diventa la prima testimonianza della capacità di progettare lo spazio in funzione della vita comune.

Radici nella terra fertile

Tre tumuli, cinquemila anni di storia e l’eco di un ambiente che sostiene la vita

Canhasan non è un solo tumulo, ma un sistema che documenta continuità e innovazione: Canhasan 1, 2 e 3 raccontano la storia di comunità che, generazione dopo generazione, hanno coltivato la terra, addomesticato animali e costruito case. L’abbondanza di acqua e la ricchezza paludosa dell’area garantivano risorse alimentari stabili, permettendo agli uomini di pensare oltre la sopravvivenza, di inventare percorsi e relazioni.

La rivoluzione invisibile delle strade

Un corridoio tra le case che parla di organizzazione, pensiero e convivenza

Questa “strada” non è solo un dettaglio architettonico: è un indice di complessità sociale, una prova che la pianificazione urbana nasce prima di quanto pensassimo. Le comunità di Canhasan dimostrano inventiva e capacità di adattamento: ogni varco, ogni spazio tra le abitazioni, è un esperimento di vita condivisa.

Canhasan e Çatalhöyük: due Neolitici a confronto

Case ammassate contro spazi pensati: due visioni dell’Anatolia antica

Çatalhöyük ha da sempre incarnato l’idea del villaggio primitivo compatto, senza vie, con accessi dal tetto. Canhasan 3 ci mostra invece alternative inattese: vuoti volontari, spazi di passaggio e pianificazione consapevole. La differenza è più di architettura: è una diversa concezione del vivere insieme, del movimento e dell’interazione sociale.

Un’eredità che attraversa i millenni

Studiare Canhasan significa leggere la storia dell’organizzazione umana e del pensiero spaziale

Il progetto “Heritage for the Future” non si limita a scavare la terra: cerca di comprendere il senso di quei varchi. Funzionali, simbolici o rituali? Analizzando focolari, manufatti e resti vegetali, gli archeologi ricostruiscono un mondo in cui la vita comunitaria, la pianificazione e la cultura si intrecciano in modi che oggi ci sorprendono ancora.

La via che ancora ci attraversa

Dal Neolitico alla contemporaneità, la strada resta il cuore della convivenza

Quel semplice passaggio di Canhasan non separa solo; unisce, protegge e organizza. È il primo cammino collettivo che l’umanità abbia tracciato, e in esso ritroviamo la stessa necessità che oggi ci guida: camminare insieme, costruire percorsi comuni, inventare un futuro condiviso.