Scoperta la tomba di una principessa adolescente vissuta 5000 anni fa: gioielli d’oro, vasi rituali, trucchi e misteriosi simboli… Quale segreto custodisce il suo corpo celebrato? Rispondono gli archeologi

Nostro servizio.

Il volto giovanissimo fu deposto sul fianco, in direzione del levar del sole. Ma quante volte il sole è salito da lì e sceso alle sue spalle? Aveva appena diciassette anni, ma fu sepolta come una regina. Intorno a lei, vasi, ori e pietre rare: un’anima luminosa o una custode del potere? Ora, dopo cinquemila anni, la sua tomba è stata aperta...

La scoperta nel cuore della Persia

Nel deserto salato, a ovest della città iraniana di Esfarayen, la sabbia ha restituito una delle tombe più straordinarie della civiltà orientale del Bronzo

Un paesaggio arido e piatto, inciso da antichi corsi d’acqua ormai asciutti. A una sessantina di chilometri da Esfarayen – centro urbano del nord-est dell’Iran che oggi conta poco più di 60.000 abitanti – sorge Tepe Chalow, un sito che nel nome (“collina fortificata”) conserva il richiamo a un passato dimenticato.

Qui, archeologi iraniani guidati da Ali A. Vahdati hanno condotto scavi sistematici nell’ambito di uno studio sulla civiltà di Khorasan, nota anche come GKC (Greater Khorasan Civilization), una propaggine orientale e raffinata della cultura BMAC (Bactria–Margiana Archaeological Complex).

Ma niente aveva preparato i ricercatori alla folgorazione che li attendeva nella sepoltura numero 12.

Il corpo della giovane

Adagiata con dolcezza sul fianco, la giovane pare dormire nel grembo della terra. Ma le sue mani raccontano una storia di ricchezza, potere e forse, di dolore

Aveva meno di vent’anni. Una ragazza adolescente, secondo gli antropologi, deposta sul fianco destro, le gambe raccolte, il volto rivolto a sud-est, in direzione del sorgere del sole.

La posizione è rituale. Ripetuta con coerenza nelle altre sepolture di Tepe Chalow. Ma ciò che differenzia questa tomba da tutte le altre è il corredo sontuoso: 34 oggetti, alcuni dei quali lavorati in oro, clorite, serpentino, lapislazzuli e bronzo.

Tra le dita, un anello in oro massiccio. Ai lobi, delicati orecchini aurei. Attorno ai polsi, bracciali in bronzo finemente modellati. Più in là, vasi rituali e oggetti misteriosi, come una spilla con una mano che stringe una rosetta, simbolo di potere o di appartenenza cultuale.

Il corredo dorato

Gioielli e contenitori rituali per una fanciulla d’élite: chi era davvero questa giovane sepolta con simboli regali?

Il corredo, impressionante per quantità e qualità, comprende vasi cerimoniali in ceramica dipinta su piedistallo, tipici della cultura GKC ma influenzati da Margiana e Bactria; vasetti da unguento in clorite e pietra serpentino con motivi di serpenti e scorpioni: simboli di potere, morte, rigenerazione; un sigillo cilindrico inciso con orme di piedi umani, attorno a cui danzano simboli isolati – forse cosmici o magici. Nella tomba è stato trovato anche un contenitore in lapislazzuli finemente lucidato, importato probabilmente dall’Afghanistan, a più di 1.000 km di distanza.

Tutti questi elementi disegnano un’identità complessa: non solo una figura aristocratica, ma forse una sacerdotessa o un’inviata divina, mediatrice tra mondi.

Il pasto per l’aldilà

Un vaso annerito, ossa bruciate: anche il cibo accompagnava i morti nella loro lunga traversata verso l’ignoto

Ai piedi della defunta, in un vaso annerito dal fuoco, sono state ritrovate ossa di ovini, arse e spezzate. Si tratta di un’offerta alimentare, posta con cura secondo un rituale che prevedeva il nutrimento del defunto nel viaggio ultraterreno.

Accanto al vaso, altri recipienti forse contenevano olio profumato, latte, grano, semi o unguenti per la pelle. Il corpo, insomma, non andava solo sepolto, ma accompagnato con gesti di amore e attenzione, come si trattasse di un essere ancora vivo, prezioso, atteso.

Una società dove le donne contavano

Non un’eccezione, ma una regola: nelle tombe di Tepe Chalow, le donne dominano per ricchezza e raffinatezza dei corredi

Non è un caso isolato. Gli archeologi hanno notato che le tombe femminili a Tepe Chalow sono regolarmente più ricche di quelle maschili.

Questa dinamica, inedita per molte culture coeve, fa pensare a una società matrilineare, o comunque a una struttura sociale in cui le donne – forse per lignaggio, capacità rituale o ruolo familiare – detenevano un potere rilevante.

La presenza del sigillo personale – un oggetto che, nel mondo antico, equivaleva a una firma notarile – suggerisce funzioni amministrative o capacità decisionali nella gestione delle risorse.

Il paesaggio e la vita quotidiana

Acqua, greggi e sale: l’equilibrio fragile ma raffinato di una civiltà che prosperava nel deserto grazie all’ingegno

Studi isotopici sugli scheletri umani e animali mostrano una dieta basata su cereali irrigui, latte e carne ovina, con integrazioni da prodotti raccolti o commerciati.

Il paesaggio circostante, pur arido, era fittamente solcato da qanat, canali sotterranei che portavano acqua dai monti vicini. L’economia si basava su agricoltura irrigua e pascoli transumanti, in una terra in cui il sale era sia una risorsa che un limite.

Una storia ancora da scrivere

DNA, pietre e metalli: tutto sarà analizzato per risalire al cuore di una civiltà scomparsa

Nei prossimi mesi, il team prevede di effettuare analisi del DNA sulla giovane per stabilire le sue origini, e analisi metallurgiche sugli oggetti per ricostruire provenienza e tecniche di lavorazione.

Attraverso i traccianti chimici e isotopici, sarà possibile stabilire se la giovane proveniva dal sito stesso o da un’area lontana, se fu vittima di una morte improvvisa o rituale, e soprattutto se quella sepoltura era parte di una necropoli dinastica o individuale.