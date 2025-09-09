Scoperta ora in Egitto una stele che narra l’assunzione degli antenati di Cleopatra tra gli Dei. Guardate le figure segrete. Limo e stelle. Per la prima volta viene fissato sulla pietra”l’anno bisestile”. Tutti i misteri del testo vergato nel 238 a.C.

Guarda al centro di questa figura. Sono probabilmente ierofanie, manifestazioni del divino, attraverso figure che si compongono, suggerendo le immagini del mondo spirituale. Lo stile è quello ellenistico – del mondo post greco – che incontra quello egizio. Questo reperto è stato ora portato alla luce. Qui osseerviamo la parte superiore di una stele che è stata recuperata, intatta.

Ma ora ossservate al centro dell’arco, tenendo lo sguardo fisso in un punto. Contate fino a dieci e guardate cosa vedete, attorno, sulla pietra. Non preoccupatevi se le figure cambiano. Dovete leggerle, proiettarle in voi stessi, guardare un’altra volta. E’ un’espoerienza sorprendente.

Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha appena reso noto un ritrovamento che già si preannuncia epocale: nel sito archeologico di Tell el-Farʿun, presso al-Husseiniya nel governatorato di Sharqiyya, una missione egiziana ha riportato alla luce una stele di arenaria con il testo integrale del Decreto di Canopo del 238 a.C., emesso durante il regno di Tolomeo III Evergete. La stele presenta ierofanie, ottenute anche con incisioni e con il colore della pietra e un lungo testo vergato in 3 lingue.

È la prima volta, dopo oltre un secolo e mezzo, che viene scoperta una nuova copia completa del decreto, il documento che sancì solenni decisioni religiose, politiche e astronomiche, frutto dell’assemblea dei grandi sacerdoti riuniti nella città di Canopo (a est di Alessandria).

Che cos’è il Decreto di Canopo

— Il documento che innalzò il faraone tolomeico al rango divino

Il Decreto di Canopo, datato al 238 a.C., è uno dei testi più celebri del periodo tolemaico. Redatto in occasione della celebrazione dei benefici compiuti da Tolomeo III, sua moglie Berenice e la figlia Berenice, l’editto è un manifesto politico e religioso: ricorda la generosità del sovrano verso i templi, le riduzioni fiscali nei periodi di carestia dovuti al basso livello del Nilo, l’introduzione di nuove feste e la creazione di una nuova carica sacerdotale in onore dei “sovrani benefici”.

Il documento è passato alla storia soprattutto perché contiene una delle prime menzioni del calendario “bisestile”, con l’aggiunta di un giorno ogni quattro anni, dedicato al culto dei sovrani divinizzati.

La nuova copia di Tell el-Farʿun

— Una stele monumentale con trenta righe in geroglifico

La stele appena ritrovata è in arenaria, alta 127,5 cm, larga 83 e spessa circa 48 cm. La sua parte superiore è sormontata da un disco solare alato, dal quale si dipartono due urei coronati con la doppia tiara dell’Alto e Basso Egitto. Tra i due serpenti campeggia l’iscrizione “di-ʿankh”, “gli sia data la vita”.

Il campo epigrafico principale è costituito da 30 righe di geroglifico, scolpite con qualità media ma sorprendentemente ben conservate. A differenza delle copie più note — spesso redatte in trilingue (geroglifico, demotico, greco) — questa versione è interamente in scrittura geroglifica, fatto che ne aumenta il valore per lo studio linguistico.

Le parole dei protagonisti

— Voci dal comunicato ufficiale del Ministero

Il Ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy, ha dichiarato:

“Le missioni archeologiche egiziane continuano ad aggiungere nuove pagine alla nostra storia millenaria. Questa scoperta non solo arricchisce il patrimonio dell’Egitto, ma dimostra ancora una volta che la nostra terra cela tesori capaci di sorprendere il mondo”.

Il segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità, Mohamed Ismail Khaled, ha sottolineato:

“L’importanza del ritrovamento risiede nel fatto che si tratta di una nuova copia completa del Decreto di Canopo, dopo più di 150 anni. Essa contribuisce in modo decisivo alla nostra conoscenza dei testi reali e religiosi del periodo tolemaico, ampliando la comprensione della lingua egiziana antica”.

Il contenuto inciso nella pietra

— Politica, devozione e riforme sotto Tolomeo Evergete

Il testo inciso sulla stele ripercorre in modo dettagliato le opere e le decisioni del sovrano. Viene celebrata la munificenza con la quale Tolomeo III e la regina Berenice sostennero i templi egiziani, garantendo loro donazioni regolari e prestigio crescente. Allo stesso tempo si ricordano i provvedimenti assunti per mantenere la pace interna, con una cura attenta al benessere sociale, al punto da alleggerire la pressione fiscale nei periodi di difficoltà determinati dalle oscillazioni del Nilo.

Accanto alla sfera politica, si affaccia quella religiosa: i due sovrani sono esaltati come “dei benefici”, degni di nuovi titoli sacerdotali, mentre la loro figlia viene innalzata al rango divino e introdotta ufficialmente nei culti templari. Il decreto testimonia inoltre la capacità innovativa della dinastia: in esso si parla della creazione di una nuova festività in corrispondenza dell’apparizione della stella Sirio, evento astronomico che segnava l’inizio dell’anno egizio, e si sancisce l’introduzione di un giorno intercalare ogni quattro anni, precursore del futuro calendario giuliano. In queste righe, dunque, politica, religione e scienza si fondono, restituendo l’immagine di un regno che volle presentarsi come garante della prosperità e della continuità cosmica.

Chi erano i Tolomei

— Una dinastia greca sul trono dei faraoni

La dinastia tolemaica ebbe origine con Tolomeo I Sotere, generale macedone e stretto collaboratore di Alessandro Magno, che, alla morte del condottiero nel 323 a.C., prese il controllo dell’Egitto fondando ad Alessandria una nuova capitale cosmopolita. Da allora, per quasi tre secoli, i Tolomei governarono il Paese, mantenendo una doppia identità: greci per lingua e cultura, ma faraoni per titoli, iconografia e religione. Dopo Tolomeo I si susseguirono sovrani spesso segnati da lotte interne e rivalità dinastiche, ma capaci di consolidare la potenza economica e culturale dell’Egitto ellenistico. L’ultima esponente della stirpe fu Cleopatra VII, la regina che seppe tessere alleanze con Cesare e Marco Antonio e che, sconfitta da Ottaviano, portò con sé la fine della dinastia e l’inizio della dominazione romana nel 30 a.C.