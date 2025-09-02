Scoperta ricchissima. Gli archeologi portano ora alla luce un sontuoso palazzo di campagna di 1.600 anni fa legato al mondo di Simon Mago

Basi di colonne dalle sontuose decorazioni floreali, lucerne e ancora lucerne, tubi per la distribuzione dell’acqua nella casa, mosaici, un bagno rituale, e, ancora utensili e decorazioni. Il sogno di un proprietario riaffiora tra mosaici e frantoi

Gli archeologi hanno annunciato la scoperta di una sontuosa tenuta agricola risalente a circa 1.600 anni fa. Sorge a Kafr Qasim, nel cuore d’Israele, e racconta la storia di una comunità samaritana che prosperò per secoli tra età romana e dominazione bizantina. Non è un ritrovamento qualunque: mosaici raffinati, frantoi di alta tecnologia per l’epoca, un miqveh per la purificazione rituale e iscrizioni che benedicono il padrone della casa ci trasportano nel cuore di una società antica, ricca e identitaria.

“Le dimensioni e lo splendore degli edifici scoperti, la qualità dei pavimenti a mosaico e le impressionanti installazioni agricole, tutto indicano la grande ricchezza e prosperità della comunità samaritana locale nel corso degli anni” spiegano i direttori dello scavo.

Lo spazio del bagno rituale, il miqveh

Kh. Kafr Ḥatta

Il villaggio che intreccia memoria e leggenda

La villa si trova entro i confini di Khirbet Kafr Ḥatta, un luogo che la tradizione antica descrive come la patria di Menandro, successore di Simon Mago. Quest’ultimo è ricordato come il padre delle correnti gnostiche, mago samaritano e avversario degli apostoli. È un legame sottile, ma significativo: un sito archeologico che conserva i segni di una comunità reale si intreccia a una memoria leggendaria, in cui la Samaria appare culla tanto di ricchezza agricola quanto di figure ambigue, a metà tra religione e magia.

Il mosaico della fertilità

Geometrie, acanto e frutti di pietra

Tra i ritrovamenti spicca un pavimento a mosaico straordinario. Una trama geometrica fitta avvolge un medaglione centrale ornato di foglie d’acanto. Accanto, grappoli d’uva, datteri, angurie, carciofi, asparagi. Frutti e ortaggi, in una ricchezza di colori e forme, riflettono la vocazione agricola della tenuta e celebrano la fertilità della terra.

All’ingresso della sala campeggiava una scritta in greco: un augurio di buona fortuna al padrone. I ricercatori hanno tradotto quella formula con un entusiasta “Mazal tov!”. Non è soltanto un dettaglio: è il segno di una cultura che, pur parlando greco, conservava la sua identità samaritana, e affidava alle pietre parole di benedizione e prosperità.

L’olio e la purezza

Frantoi a vite e il miqveh accanto alla produzione

La parte settentrionale del complesso racconta un’altra storia: quella della produzione dell’olio d’oliva. Qui si trovano due presse a vite, un grande bacino per la frangitura, un magazzino capiente e, accanto, un miqveh, il bagno rituale di purificazione. L’accostamento non è casuale: l’olio, destinato a funzioni rituali o al consumo comunitario, doveva essere prodotto in condizioni di purezza.

Gli spazi erano stati progettati con intelligenza: la zona nord ospitava gli impianti di produzione, la parte sud era riservata ai locali ausiliari. È un esempio concreto di come la religione, l’economia e l’organizzazione quotidiana fossero strettamente intrecciate.

Dal lusso alla necessità

Le rivolte samaritane e la riconversione della villa

Col tempo, però, la villa cambiò volto. Le rivolte samaritane contro il potere bizantino, nel V e VI secolo, sconvolsero il territorio. Le repressioni imperiali ridussero i Samaritani e ne limitarono le pratiche religiose. In quegli anni la villa di Kafr Qasim conobbe un declino: i mosaici furono spezzati, capitelli e colonne riutilizzati come pietre da muro. Il lusso domestico cedette il passo alla funzionalità agricola.

“Ciò che rende questo sito particolarmente interessante è che, a differenza di alcuni degli altri siti samaritani distrutti in queste rivolte, la tenuta agricola di Kafr Qasim è effettivamente continuata in uso, e ha persino preservato la sua identità samaritana – come dimostrano le lampade a olio in ceramica samaritana scoperte nel nostro scavo” spiega Nagorsky.

Identità che resiste

Lampade samaritane come segni di fedeltà

Le lampade ritrovate, modellate secondo lo stile tipico dei Samaritani, sono testimonianza di una comunità che, pur ridimensionata e provata, non si spense. L’identità sopravvisse agli assalti della storia: nella quotidianità domestica, nella ceramica, nei gesti di fede che accompagnavano l’uso della luce e dell’olio.

Una lunga esistenza

Prosperità, declino e continuità

“Questo è un sito affascinante, che mostra il gamut storico tra i giorni della prosperità e il declino della comunità samaritana… La sua esistenza a lungo termine e le sue impressionanti scoperte ci permetteranno di ricostruire la sua storia nel corso dei secoli e arricchiranno la nostra conoscenza di questa popolazione in tempi antichi” afferma Nagorsky.

La villa di Kafr Qasim diventa così un palinsesto: testimonia un tempo di benessere agricolo e di fasti residenziali, racconta le ferite delle rivolte e delle repressioni, e infine rivela la tenacia di una minoranza che ha voluto mantenere la propria identità.

Simon Mago e Menandro

Figure di confine tra fede, magia ed eresia

Il sito porta con sé anche il riverbero di personaggi leggendari. Simon Mago, il “mago samaritanus” degli Atti degli Apostoli, fu considerato dalla tradizione cristiana il capostipite delle eresie, avversario diretto degli apostoli e padre di una corrente spirituale alternativa. Il suo discepolo, Menandro, viene ricordato come nato a Kafr Ḥatta, il villaggio che includeva la villa di Kafr Qasim.

Il legame è letterario, non archeologico, ma la suggestione è potente: in questa terra, la ricchezza agricola e la vita comunitaria dei Samaritani convivevano con narrazioni che parlavano di magia, di gnosticismo e di tentativi di creare vie alternative al cristianesimo nascente.

Simon Mago e i Samaritani

Il mago di Samaria e la comunità tra fede, magia e storia

Simon Mago nasce e agisce in Samaria, una regione sospesa tra Galilea e Giudea, terra di confine e di contaminazioni culturali. Figura magnetica e controversa, viene ricordato negli Atti degli Apostoli come colui che stupiva le folle con prodigi, attirando seguaci e suscitando timore negli apostoli stessi. La tradizione cristiana lo condannò come eretico, padre delle correnti gnostiche, simbolo di un cammino spirituale alternativo a quello dei nuovi apostoli. Ma al di là delle polemiche, Simon Mago rappresenta la capacità dei Samaritani di creare propri leader, di costruire un’identità che mescolava fede e carisma personale, e di resistere culturalmente e spiritualmente alle pressioni esterne.

I Samaritani e gli Ebrei giudei condividono radici storiche e religiose comuni nella Torah, ma differiscono per luogo di culto e tradizione: i Samaritani venerano Dio sul Monte Garizim, mentre gli Ebrei giudei riconoscono Gerusalemme e il Tempio come centro religioso. I Samaritani accettano solo il Pentateuco come testo sacro, mentre gli Ebrei includono anche i libri profetici e storici. Nel tempo, i Samaritani rimasero una comunità minoritaria e isolata, mentre i Giudei giunsero a costituire la tradizione rabbinica dominante.



La storia dei Samaritani – che spesso furono avversari politici dei Giudei – è segnata da alternanze di prosperità e repressione, come testimonia la villa di Kafr Qasim: un insediamento agricolo di lusso, con mosaici, frantoi e miqveh, che riflette la loro ricchezza materiale e spirituale, ma anche le sfide della convivenza con poteri esterni, come l’impero bizantino.

Simon Mago e i Samaritani insieme raccontano un mondo dove magia, religione, politica e vita quotidiana si intrecciavano: i miracoli proclamati da Simon erano allo stesso tempo segni di potere e strumenti di coesione comunitaria. La Samaria, attraverso le sue figure carismatiche, emerge così come uno spazio di resistenza culturale e di innovazione spirituale, capace di lasciare tracce materiali – mosaici, edifici, miqveh – e immateriali, nella memoria e nelle tradizioni.