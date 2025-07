Scoperta. Scava tra due querce. Che meraviglia! Cos’è questo oggetto medievale? Cosa contiene? Perchè e come veniva prodotto? A cosa allude come simbolo?

Con il metallo ancora coperto dalla terra umida e i contorni blu-grigiastri che affiorano dalla zolla come un fantasma, l’ampolla emersa nelle scorse ore in Gran Bretagna ha il sapore di un piccolo miracolo archeologico.

È stato Sam Spiers, esperto detectorista, membro del “Metal Detecting Finds UK & British Coins”, a riportare alla luce – a oltre trenta centimetri di profondità, in un campo da pascolo tra due querce secolari – una ampolla medievale da pellegrinaggio in piombo decorato, sorprendentemente intatta, con ancora i due occhielli di sospensione e perfino il sigillo originale a chiuderla ermeticamente.

Un oggetto minuscolo, ma carico di senso e storia. Un oggetto che racconta, in silenzio, la fatica, la fede, la speranza e le paure di chi lo portava appeso al petto, come una seconda pelle, come un amuleto.

Cosa sono le ampolle di pellegrinaggio?

Scrigni sacri per minuscoli miracoli liquidi

Le ampolle da pellegrinaggio (in latino ampullae peregrinorum) erano piccoli contenitori in metallo, spesso in piombo, stagno o una loro lega, realizzati per contenere acqua benedetta, olio sacro o terra consacrata proveniente da un importante luogo di culto cristiano. Erano le “bottigliette sacre” dei devoti che viaggiavano per centinaia di chilometri per raggiungere santuari, reliquie o tombe di santi taumaturghi.

Talvolta l’ampolla conteneva anche lacrime simulate, miscelate ad acqua, come a suggerire la partecipazione emotiva e compassionevole del pellegrino al dolore del martirio cristiano.

In un’epoca in cui il corpo umano era visto come fragile e vulnerabile, queste sostanze avevano la funzione di protezione spirituale e fisica, e le ampolle erano talvolta aperte in momenti di crisi, malattia o morte.

La forma a conchiglia: un segno potente

San Rocco, Compostela, e il simbolo della salvezza

La forma dell’ampolla ritrovata, chiaramente ispirata a una conchiglia, non è casuale. Si tratta di un disegno molto diffuso nel tardo Medioevo, associato a due iconografie potenti: da un lato la conchiglia di Santiago di Compostela, simbolo del pellegrinaggio per eccellenza, cucita sul mantello o sul cappello del pellegrino che aveva raggiunto la tomba dell’apostolo in Galizia; dall’altro il simbolo di San Rocco, santo protettore contro la peste e le epidemie, spesso rappresentato con bastone, cane e una conchiglia appuntata sul mantello, emblema di viaggio ma anche di guarigione.

Il liquido contenuto in queste ampolle, benedetto, veniva dunque associato alla protezione dai mali dell’anima e del corpo.

Come venivano portate le ampolle

Tra il cuore e il petto: indossate come reliquie

Le ampolle erano progettate per essere appese al collo, tramite due anse laterali (spesso oggi spezzate nei reperti, ma in questo caso miracolosamente conservate). I pellegrini le indossavano come catenelle devozionali, oppure le cucivano al mantello o alla cintura, visibili come segno pubblico della loro impresa spirituale.

Al ritorno dal pellegrinaggio, l’ampolla diventava un oggetto carico di prestigio e di potere, una sorta di “medaglia sacra” che indicava che chi la portava aveva fatto penitenza, aveva camminato a lungo, aveva pregato. Nei momenti critici, come una malattia improvvisa, veniva aperta e versata – qualche goccia d’acqua sul capo o sulle mani – come gesto apotropaico.

Produzione e vendita: una fiorente industria religiosa

Souvenir spirituali nei mercati dei santuari

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, queste ampolle non erano prodotte direttamente dai pellegrini o in modo artigianale. Esisteva, nel tardo Medioevo (soprattutto tra XII e XV secolo), una vera e propria industria proto-manifatturiera legata ai santuari.

Le ampolle venivano realizzate in grandi quantità in laboratori locali vicino ai luoghi santi, soprattutto tramite stampi in terracotta o pietra. Una volta pronte, venivano vendute all’uscita dei santuari, in bancarelle o botteghe, spesso già riempite con il liquido benedetto.

Le più famose provenivano da Canterbury, con il sangue di San Tommaso Becket; Walsingham, con l’acqua della Santa Casa; Glastonbury, collegata alle reliquie di Giuseppe d’Arimatea; Mont-Saint-Michel in Normandia; Roma e Gerusalemme, per i pellegrinaggi maggiori.

Il mercato delle ampolle era fiorente: i fedeli le acquistavano sia per sé che per parenti rimasti a casa, che non potevano permettersi il viaggio. Alcune venivano mai aperte, sepolte con il defunto come viatico per l’aldilà.

L’importanza del ritrovamento

Una delle poche ampolle complete: un gioiello per l’archeologia medievale

La bellezza e la rarità dell’oggetto ritrovato da Sam Spiers stanno nell’integrità dell’ampolla, cosa molto rara: spesso, infatti, queste ampolle vengono trovate schiacciate, fratturate, private degli occhielli, svuotate.

Questa, invece, è sigillata, e conserva l’intero contenuto originale, ancora intrappolato da secoli. È un caso eccezionale, che potrebbe permettere, con le giuste analisi, di scoprire la composizione del liquido sacro, la provenienza del contenuto, la zona di produzione (tramite confronto con stampi noti), e il tipo di culto legato all’oggetto.

È probabile che l’ampolla sia stata persa durante il viaggio di ritorno da un pellegrinaggio, oppure lasciata intenzionalmente come ex voto in quel preciso punto, tra due querce considerate sacre o liminali.

Un piccolo oggetto, un grande universo

Nel cuore del Medioevo, un guscio di piombo racchiudeva l’intero cosmo del pellegrino: speranza, paura, salvezza, superstizione.

Oggetti come questo ci parlano non solo della religione, ma del corpo, del desiderio di essere guariti, salvati, riconosciuti. Parlano di genitori che facevano benedire il liquido per i figli, di anziani che si aggrappavano alla conchiglia per sopravvivere alla peste, di contadini che versavano qualche goccia nei campi prima del raccolto.

E oggi, dopo secoli sotto la terra, l’ampolla intatta ritrovata da Spiers ci ricorda quanto profondo fosse l’intreccio tra fede e materia, tra spirito e oggetto. Un piccolo contenitore che racchiude l’immensità della speranza umana.