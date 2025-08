Scoperta sensazionale nel cuore del Mediterraneo. Nel relitto dell’Età del Bronzo “identificato” un passeggero. Da dove veniva? Il mistero svelato dopo 3.600 anni

Il profumo del rame e del sale. Le acque limpide e profonde al largo di Kumluca, nella soleggiata costa meridionale della Turchia. E un piccolo vascello che affonda nel silenzio, con il suo carico di lingotti e di speranze.

Chi era quell’uomo che portava con sé una daga d’argento, un ago di bronzo e dei dischi di piombo così simili ai pesi minoici? Era un commerciante cretese, forse, diretto verso un palazzo affacciato sul mare?

Il naufragio avvenne oltre tre millenni fa. Ma la storia è appena cominciata.

Un relitto immerso nel tempo

Tra rame cipriota, pesi minoici e ceramiche mediterranee, si affaccia il profilo di un uomo dell’Egeo

Scoperto nel 2018 e scavato metodicamente tra il 2022 e il 2024, il relitto di Kumluca — località affacciata sul Mediterraneo, 100 km a sud-ovest di Antalya, nell’antica Licia — ha restituito uno dei più affascinanti enigmi dell’archeologia marina.

Un’imbarcazione lunga tra gli 11 e i 12 metri, carica di rame sotto forma di lingotti, oggetti personali, strumenti e suppellettili, è affondata fra i 39 e i 53 metri di profondità. Un naufragio che oggi diventa una porta sul commercio internazionale dell’Età del Bronzo, ma anche sul volto — o almeno sulle mani — di un mercante cretese.

Il ritrovamento è stato studiato da un’équipe congiunta della Università di Akdeniz e dell’Institute of Nautical Archaeology (INA), con la direzione del professor Hakan Öniz. I risultati, pubblicati nel 2025 nel Journal of Maritime Archaeology, sono clamorosi. E parlano di un Mediterraneo molto più interconnesso di quanto pensassimo.

I lingotti del potere

Rame cipriota, cuore dell’economia palaziale: un tesoro che un tempo valeva più dell’oro

Il carico principale della nave era composto da 52 lingotti a forma di “pane”, 19 dischi e 8 frammenti di rame. Un materiale preziosissimo, allora, base della produzione del bronzo e dunque della tecnologia, delle armi, del lusso.

L’origine precisa dei lingotti non è ancora certa, ma tutti gli indizi convergono su Cipro, la “isola del rame” per eccellenza. La tipologia degli oggetti, la somiglianza con quanto rinvenuto nei relitti di Uluburun e di Gelidonya, la distribuzione negli scavi di Cnosso: tutto suggerisce che anche questi lingotti arrivassero da lì.

E che il viaggio avesse come meta Creta, o comunque una delle corti egee che, fra XVII e XVI secolo a.C., dominavano il traffico di beni e metalli nel Levante mediterraneo.

La daga d’argento e lo stile minoico

Tra i reperti più emozionanti, un pugnale che racconta storie di élite e guerre lontane

Ma il vero colpo di scena è rappresentato da un oggetto recuperato solo nel 2024: una lunga daga in bronzo con rivetti in argento, di fattura minoica, databile tra il 1700 e il 1600 a.C.

Un’arma elegante, funzionale, splendidamente conservata. La sua presenza a bordo indica più di una semplice rotta commerciale: indica un’identità.

Secondo gli archeologi, questo “puñal largo” — per usare l’espressione dello studio — è compatibile con i modelli trovati a Cnosso e Festòs, ed è un indizio solido della presenza a bordo di un mercante cretese. Forse un rappresentante di una famiglia aristocratica, o un uomo d’affari esperto di bilance, rotte e linguaggi.

Pesi, aghi e ami: il corredo del navigante

Oggetti semplici, quotidiani, che raccontano il mestiere e il corpo dell’uomo a bordo

Accanto alla daga, gli archeologi hanno recuperato due pesi di piombo discoidali, uno da 22 grammi e uno da 45.

Non sono semplici pesi. La forma, la massa e lo stile rimandano chiaramente al sistema minoico di misurazione, ben distinto da quelli egiziani e mesopotamici. È un altro tassello che avvalora la teoria di un equipaggio cretese o misto, con almeno un uomo proveniente dall’isola di Minosse.

E poi c’è un ago in bronzo, forse per riparare vele o vestiti, un amo da pesca e un catino in rame, schiacciato dal tempo. Oggetti personali, discreti, che ci portano vicini al gesto, al corpo, alla mano di chi li usava.

Ceramiche e commercio

Anfore e frammenti raccontano una rotta che univa Cipro, l’Anatolia e l’Egeo

I frammenti ceramici, benché non databili con precisione millimetrica, appartengono chiaramente al repertorio del Mediterraneo orientale dell’Età del Bronzo.

Si tratta di anfore da trasporto, comunissime in ambito commerciale, e suggeriscono che la nave svolgesse un ruolo attivo in un circuito che univa Cipro, l’Anatolia meridionale e Creta.

La posizione del relitto, vicino a Capo Gelidonya — celebre per un altro naufragio bronzeo — indica che il naufragio potrebbe essere avvenuto durante una tempesta improvvisa, mentre la nave stava facendo rotta verso l’Egeo.

Un viaggio interrotto. Un silenzio lungo tremila anni. Poi, un pugnale d’argento che riaffiora.

Il Mediterraneo del XVI secolo a.C.

Un mare di scambi, culture, desideri e uomini che navigavano verso la ricchezza

Secondo i ricercatori, il relitto rappresenta uno dei più antichi esempi di commercio interregionale marittimo nell’Egeo orientale. E più ancora: mostra la presenza concreta di uomini, non solo rotte.

Un mercante cretese — o forse anatolico minoicizzato — portava con sé rame, pesi, oggetti personali. Era forse incaricato di trattare con una corte anatolica, o stava riportando materiale verso un palazzo dell’isola.

Il quadro che emerge è quello di un Mediterraneo vivace, mercantile, interconnesso, in cui il sapere tecnico (pesare, commerciare, fondere) e quello sociale (lingue, doni, alleanze) si fondevano nel gesto di chi prendeva il mare.