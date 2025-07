Scoperta una domus romana splendida in Francia, vino toscano di 2mila anni fa e cippi di romano-italici. Riemerge un intero quartiere romano. Da dove arrivava la “doc” toscana? Da Grosseto, Ansedonia e Orbetello? Chi comandava, qui? Tutte le risposte

Nel cuore della Vienne antica, sotto un parco urbano classificato Monumento Storico, affiora un mondo perduto: quello degli artigiani allobrogi, delle domus affrescate, del vino etrusco, delle fontane monumentali e dei magistrati eternati su pietra. Che cosa si nasconde ancora tra i profumi d’erba del Giardino di Cibele?

Una campagna di scavo lunga un anno e mezzo

Alla ricerca del tempo perduto tra i fiori: sotto il prato, una città intera

Fino a quest’anno – 2025 – un’équipe di archeologi della società Archeodunum ha dato vita a una delle più vaste operazioni di archeologia preventiva mai condotte a Vienne (Isère), nell’antica Gallia Narbonense. Il sito scelto per l’intervento è un piccolo scrigno verde nel centro storico: il Giardino di Cibele, oggi zona protetta, ma un tempo cuore pulsante di un quartiere monumentale romano.

L’area archeologica, vista da nord nord-est, con la porta edifici monumentali.@ Foto Archeodunum

L’intervento, coordinato dalla Direzione Regionale degli Affari Culturali (DRAC), si è articolato in una serie di scavi programmati e operazioni di monitoraggio a seguito dei lavori di valorizzazione del giardino pubblico. A ogni colpo di piccone, una sorpresa: mura, mosaici, portici, iscrizioni. Ma anche frammenti di quotidianità che raccontano la lunga parabola urbana della città, dal II secolo a.C. al III secolo d.C. Gli interventi sono stati svolti dal direttore Elio Polo e dai colleghi archeologi Kilian Blanc, Christina Popova, Jerome Grasso, David Baldassari, Camille Nouet e David Gandia.

La scoperta più curiosa. Fascino italiano

Vino italiano in Gallia: anfore toscane tra fuochi e ceramiche difettose

Partiamo da una curiosità, che rende evidente l’amore dei Galli per il vino italiano e che introduce un tema importante. La colonizzazione avvenne, dopo alleanze o battaglie, ma si sviluppò in modo seduttivamente reciproco. Le due culture si interavano e si attraevano.

Anfore provenienti dalla costa tirrenica toscana, trovate durante lo scavo a Vienne @ Archeodunum

Tra i reperti di maggiore impatto, in tal senso, anche simbolico, spiccano alcune anfore italiche del I secolo a.C., perfettamente conservate, rinvenute in un’area identificata come un quartiere artigianale di epoca pre-romana, attivo tra il II e il I secolo a.C. Questi contenitori, impiegati per il trasporto del vino, recano marchi di fabbrica provenienti da Cosa, antica colonia romana sull’attuale costa toscana, tra Orbetello e Ansedonia.

Il sigillo di produzione dell’anfora che permette l’identificazione della provenienza @ Archeodunum

Il marchio rinvenuto su uno dei dolia conferma l’arrivo nella regione del pregiato vino etrusco-romano in una fase molto precoce della romanizzazione. Segno tangibile di un’élite gallo-romana che già a quell’epoca coltivava gusti raffinati e si apriva ai commerci mediterranei.

Cosa era una colonia romana di diritto latino, fondata nel 273 a.C. lungo la costa dell’Etruria centrale, nell’area dell’attuale Ansedonia – come abbiamo detto – in provincia di Grosseto. Una veduta della località toscana. Foto di Mac9 CC BY-SA 2.5 Il suo nome riprende probabilmente quello di un precedente insediamento etrusco, identificabile con l’antica Cusi o Cusia. Sorta su un promontorio roccioso a 114 metri sul livello del mare, la città controllava strategicamente i traffici marittimi e terrestri, grazie alla posizione dominante sulle alture che oggi ricadono nel territorio comunale di Orbetello.

Vienne, porta delle Gallie e crocevia imperiale

Una città di pietra e vino affacciata sul Rodano, culla del potere romano in Gallia

La moderna Vienne si trova nel dipartimento dell’Isère, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, a soli 30 chilometri a sud di Lione. Oggi città di medie dimensioni, conserva nel suo cuore una stratificazione archeologica tra le più ricche dell’intera Francia, a testimonianza di un passato prestigioso. Affacciata sulla riva sinistra del Rodano, importante via d’acqua fin dall’antichità, Vienne fu il centro principale del popolo gallico degli Allobrogi, che qui avevano stabilito la loro capitale prima dell’arrivo dei Romani.

Nel 121 a.C., a seguito della conquista romana della Gallia meridionale, la città fu annessa alla provincia della Gallia Narbonense, assumendo progressivamente il ruolo di municipium e centro amministrativo. Durante il periodo augusteo fu monumentalizzata secondo i canoni dell’urbanistica romana: il foro, i templi, la curia municipale, gli edifici termali e le domus arricchite da mosaici e porticati testimoniarono per secoli la prosperità della città.

Vienne divenne uno dei poli culturali e religiosi più importanti della Gallia. Qui sorgevano il tempio di Augusto e Livia, tuttora ben conservato, un teatro tra i più vasti della Gallia (con oltre 11.000 posti), un’area sacra dedicata a Cibele e numerosi complessi abitativi destinati alle élite locali. Il vino, prodotto nelle colline circostanti e veicolato attraverso il Rodano, contribuì alla ricchezza della città.

A cavallo tra l’età repubblicana e il pieno impero, Vienne rappresentava quindi un nodo strategico nel controllo delle vie di comunicazione tra l’Italia e le Gallie.

La città prima della città

Tracce di intense attività artigianali all’alba della romanizzazione

A meno di mezzo metro di profondità, sono emerse le vestigia di un nucleo urbano preesistente alla Vienne romana. Si tratta di un quartiere artigianale degli Allobrogi, popolazione celtica che abitava la zona prima della conquista romana. Muri a secco, forni, scarti di ceramiche mal riuscite e anfore spezzate tracciano il perimetro di una zona intensamente vissuta, forse sede di piccole manifatture legate alla produzione ceramica e allo stoccaggio alimentare.

Questa stratigrafia testimonia l’avvio di un processo di acculturazione progressiva: qui, l’urbanesimo romano non spazzò via brutalmente l’eredità gallica, ma la sovrascrisse lentamente, edificando sopra e dentro la trama già viva della città.

Gli Allobrogi erano un’antica popolazione celtica stanziata nella Gallia Transpadana, in una regione corrispondente all’incirca alla Savoia e al Delfinato, tra il fiume Rodano, il lago Lemano (Lago di Ginevra) e le Alpi.



La Domus aux Oscilla

Tra mosaici, portici e fuochi: la rinascita dopo due incendi

Il sito ha restituito i resti di una domus aristocratica, soprannominata aux Oscilla per la presenza di elementi decorativi sospesi, piccoli busti votivi o sculture mobili. I romani utilizzavano queste sculture mobii, appese alle travi dei porticati o presso gli usci. Non solo connotavano i residenti, ma fungevano da eleganti scaccia-malocchio.

La domus patrizia di Vienne, vista dall’alto. Scalinata, probabilmente un porticato, ampio vestibolo @ Archeodunum

L’abitazione, lussuosa nella sua ultima fase, sorge sopra le rovine di un edificio distrutto da due incendi successivi, segno forse di instabilità sociale o urbanistica. Lo scalinata, che vediamo ancora – nella foto qui in alto – il porticato e quelli che dovevano essere gli elementi della facciata, caratterizzavano il volto solenne dell’edificio, che doveva evocare qualcosa di sacro e di superiore, nel palazzo urbano.

Il vestibolo d’ingresso, oggi in fase di esplorazione, è uno spazio articolato, con tracce di rivestimenti, intonaci e possibili colonne. A sud della casa, è emerso un mosaico policromo, probabilmente appartenente a un’abitazione distinta, segnalando che l’intera area era sede di residenze di alto livello.

L’antico cuore amministrativo

Una curia imponente e misteriosa: il luogo delle decisioni civiche

Ma spostiamo l’occhio al centro degli spazi vedi dell’area complessiva. Al centro di quello che appare come un grande e verde giardino sorgeva la curia municipale – quella che noi oggi chiameremmo municipio – l’edificio in cui si riuniva il concilium, il consiglio della città. Costruita in epoca claudia, intorno al 50 d.C., la struttura dominava l’elegante quartiere, simbolo di un potere pubblico sempre più romano, organizzato secondo il modello istituzionale della Res Publica.

Nelle immediate vicinanze, terrazze successive ospitavano edifici civili e case patrizie, in un tessuto urbano denso, elegante, degno delle città italiche. Questo mosaico urbanistico rivela una Vienne sorprendentemente complessa, che affiancava la monumentalità politica a un’intensa vita domestica e commerciale.

La fontana perduta e le statue che parlano

Portici d’acqua e blocchi riciclati con storie incise

Davanti alla domus, correva un portico monumentale che accompagnava l’antico tracciato stradale. Le colonne poggiavano su basi in calcare, e al centro si ergeva una fontana scenografica, oggi scomparsa, della quale restano solo le tubature in piombo, una fognatura e — cosa rara — le fondamenta costituite da blocchi reimpiegati.

Questi massi, scolpiti con iscrizioni, provenivano probabilmente da monumenti più antichi o demoliti. In particolare, alcuni recano nomi illustri scolpiti nel calcare: tra questi, Sesto Giulio Italico, Lucio Giulio Frontone, ma soprattutto Tito Decidio Domiziano e sua moglie Licinia Ottatina.

La coppia potente: Tito e Licinia

Un magistrato e una sacerdotessa, venerati da tutta la regione

Tito Decidio Domiziano fu quattuorviro, cioè uno dei quattro magistrati supremi della città, incaricato di amministrare giustizia e di sovrintendere alle finanze. La moglie, Licinia Ottatina, fu sacerdotessa del culto imperiale, attiva nel vicino tempio di Augusto e Livia. I due furono talmente influenti che le loro statue furono offerte non dagli abitanti di Vienne, ma da quelli di Boutidurum (oggi Annecy), confermando un’ampia rete di alleanze e di prestigio esteso su scala regionale. Ma il potere politico, come si sa, si estingue nel volgere di una generazione o due, a meno che non sia eroicamente cospicuo o diventi simbolo di una municipalità o di un popolo. Tito e Lucina, grandi signori, furono dimenticati da coloro che nacquero cento, duecento anni dopo. Le loro statue furono rimosse e le lapidi riutilizzate come materiale edilizio. Sic transit gloria mundi.

Le loro iscrizioni rappresentano però un raro esempio di memoria epigrafica coniugata, in cui il potere maschile e quello femminile sono messi sullo stesso piano, segno di una società romana che, almeno in parte, riconosceva ruoli pubblici anche alle donne. Fate però attenzione a un particolare. Il potere era davvero di coppia poiché la fonte della continuità dell’investitura era garantita da lei, dalla moglie, che, essendo sacerdotessa del culto imperiale, manteneva diretti contatti con la casa degli imperatori.

Titus Decidius Domitianus & Licinia Ottatina. I segreti nei nomi. Il legame con l’Italia

Origine e nome

«Domitianus» suggerisce un legame onomastico con la famiglia Domitii , probabilmente per via materna, segnalando un’origine gallica con ascendenti in una gens romana di rango senatorio o curiale

, probabilmente per via materna, segnalando un’origine gallica con ascendenti in una Il praenomen Tito (Titus) ricalca una tradizione romana consolidata.

Carriera e ruolo

Tito Decidio fu quattuorviro , cioè uno dei quattro magistrati principali della città, responsabile della giustizia, delle finanze e dell’ordine pubblico.

, cioè uno dei quattro magistrati principali della città, responsabile della giustizia, delle finanze e dell’ordine pubblico. Nel senario provinciale, sembra aver ricoperto anche ruoli economico-amministrativi, forse da procurator o provincialis.

Decorazioni e riconoscimenti

Le loro statue, offerte non dai soli cittadini di Vienne ma anche da quelli del vicino vicus di Boutidurum (Annecy), indicano un prestigio regionale e connessioni trasverse, rafforzate dall’alleanza matrimoniale e religiosa di Licinia.

Licinia Ottatina

Con il gentilizio “Licinia”, apparteneva a una ricca famiglia romana , forse già attestata in Gallia o nell’Italia settentrionale.

, forse già attestata in Gallia o nell’Italia settentrionale. “Ottatina”, nomen dal tono italico, suggerisce origini italiche, forse legate ad una sub-familia o ramificazione locale della gens Licinia.

della gens Licinia. Come sacerdotessa nel culto imperiale presso il tempio di Augusto e Livia, ricopriva un ruolo di rilevanza religiosa e politica, un passo significativo per una donna nel contesto provinciale.

Cosa rivelano i loro nomi

Elemento Significato Decidius Domitianus La parte «Domitianus» collega ad antiche dinastie romane; «Decidius» è un nomen gallico/italico, segno di miscelazione culturale. Licinia Ottatina Il nome «Licinia» rimanda alla gens romana; «Ottatina» richiama radici italiche, forse etrusche o settentrionali.

In combinazione, i nomi dei due indicano un matrimonio strategico, tra il ceto dirigente locale e l’élite romana, consolidando ruoli pubblici (quattuorvirato, sacerdozio) e inserendoli stabilmente nel tessuto del potere cittadino-romano.

Un patrimonio ancora tutto da scoprire

Non finisce qui: il futuro degli scavi nel Giardino di Cibele

I lavori finora compiuti nel Giardino di Cibele sono solo la punta dell’iceberg. Le analisi specialistiche in corso — dalla paleobotanica all’archeometria, dalla geoarcheologia allo studio epigrafico — promettono di restituire un quadro ancora più raffinato delle dinamiche urbane, artigianali, commerciali e politiche che hanno modellato Vienne lungo sei secoli di storia.