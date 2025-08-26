Scoperta. Un’antica crisi climatica 2.800 anni fa a Gerusalemme? Quando l’acqua scarseggiava e le tempeste minacciavano la città santa, i sovrani risposero con ingegneria grandiosa

Fu davvero il clima a cambiare il destino di Gerusalemme 2.800 anni fa? Una nuova ricerca congiunta dell’Israel Antiquities Authority e del Weizmann Institute of Science, pubblicata sulla rivista PNAS, riporta alla luce la straordinaria soluzione dei re di Giuda: una diga monumentale eretta per fronteggiare una crisi idrica senza precedenti. La notizia, annunciata ufficialmente dall’Israel Antiquities Authority, getta nuova luce sulle strategie di sopravvivenza adottate dagli abitanti dell’antica città santa.

Credit: Eliyahu Yanai and Lior Daskal, City of David; Reut Vilf, City of David Spokesperson’s Office; Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Il contesto geografico

Gerusalemme, una città sospesa tra sorgenti e deserti

La Gerusalemme dell’Età del Ferro era una città che dipendeva quasi totalmente da un’unica sorgente d’acqua: il Ghihon, situato nella valle orientale. Le piogge irregolari e la minaccia di siccità rendevano fragile l’approvvigionamento idrico. In questo scenario, tra la fine del IX e l’inizio dell’VIII secolo a.C., i re di Giuda – probabilmente Ioas o Amasia – decisero di trasformare la geografia urbana attraverso opere idrauliche di scala colossale.

La scoperta e il metodo

Una datazione precisa come mai prima d’ora

Gli archeologi impegnati negli scavi della Piscina di Siloe, nel Parco Nazionale della Città di Davide, hanno portato alla luce un muro impressionante: alto circa 12 metri, largo oltre 8 e lungo almeno 21, ma con ogni probabilità esteso ben oltre l’area attuale di scavo. Per stabilirne la cronologia, i ricercatori hanno analizzato rami e rametti intrappolati nella malta di costruzione. Questa tecnica, rara e sofisticata, ha consentito una datazione con margine di errore di soli dieci anni, collocando la costruzione tra il 795 e il 805 a.C..

Un sistema idrico integrato

La risposta reale tra siccità e alluvioni

Il nuovo ritrovamento si aggiunge ad altri sistemi idrici noti nello stesso periodo:

una torre che sbarrava la sorgente del Ghihon,

che sbarrava la sorgente del Ghihon, un canale che convogliava le sue acque verso la Piscina di Siloe,

che convogliava le sue acque verso la Piscina di Siloe, la nuova diga, che intercettava anche le acque di piena provenienti dal valle del Tiropeion e le convogliava verso il Kidron.

Insieme, queste infrastrutture delineano un piano organico di ingegneria idraulica, concepito per garantire alla città non solo risorse costanti nei periodi di aridità, ma anche difesa dai violenti nubifragi che potevano devastarla.

Le parole degli studiosi

Una grande opera reale che cambiò la città

«Questa è la più grande diga mai scoperta in Israele e la più antica rinvenuta a Gerusalemme» hanno dichiarato gli archeologi Nahshon Szanton, Itamar Berko e Filip Vukosavović, direttori degli scavi. «Si trattò di un’opera colossale, pensata per raccogliere le acque del Ghihon e i torrenti improvvisi che attraversavano la città».

Il dottor Szanton ha aggiunto: «Questo progetto reale ha plasmato lo sviluppo di Gerusalemme, in particolare le aree meridionali e occidentali, fino al Monte Sion, che dipendevano dalle acque della Piscina di Siloe».

La dimensione climatica

Tempeste violente e siccità alternata: il volto antico del cambiamento climatico

Secondo la ricerca condotta da Johanna Regev e Elisabetta Boaretto del Weizmann Institute, i dati paleoclimatici mostrano un quadro complesso: un periodo di piogge scarse, interrotto però da brevi e intensi nubifragi capaci di generare alluvioni improvvise. L’opera, quindi, non fu solo una diga ma una risposta ingegneristica al cambiamento climatico, che obbligava gli abitanti a difendersi sia dalla sete sia dall’acqua distruttiva.

Significato storico e simbolico

Il potere dei re scolpito nella pietra e nell’acqua

La diga non rappresentava soltanto una soluzione pratica. Era anche un simbolo del potere regale e della capacità dei sovrani di garantire la sopravvivenza e la prosperità della città. In un contesto politico e religioso come quello di Gerusalemme, controllare l’acqua significava controllare la vita stessa.