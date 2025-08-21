Scoperta archeologica. Un’aquila romana su basalto nero ritrovata in Siria. Perche è lì? Cosa c’era in quel punto? Perché una pecora tra gli artigli? Un monumento pubblico o privato?

Una pesante stele di basalto nero decorata con un’aquila scolpita e un’iscrizione in greco antico – come si usava in quelle aree, anche durante l’Impero romano – è stata rinvenuta a Manbij, città situata a est di Aleppo, in Siria. La scultura mostra un’aquila con le ali spiegate che stringe, tra gli artigli, una pecora che assume la conformazione di una corona. L’aquila che si avventa sulla pecora è simbolo del potere romano che, probabilmente, schiaccia le popolazioni locali. Un potere che passa attraverso Zeus, che si incarna nell’aquila stessa. Ma è possibile anche una seconda interpretazione. L’aquila potrebbe essere lo stesso Zeus che riceve in dono un agnello e, più sotto, un contenitore con del cibo offertoriale. E pertanto l’immagine di una devozione privata – forse collegata a un monumento funerario, che impetra l’aiuto di Zeus – assume caratteristiche iconografiche appartenenti al linguaggio politico romano. Il linguaggio iconografico “statalizzato” avrebbe potuto conferire alla stele un valore simbolico dirompente.

Gli archeologi siriani stimano che la stele abbia circa 2.000 anni e che si tratti di una stele funeraria di epoca romana, testimonianza della presenza di un individuo di prestigio nella città antica. Sul fatto che sia una stele, non ci sono dubbi. Nella parte inferiore è rimasto il peduncolo per l’infissione della base nel terreno o in una pietra. Ciò che appare singolare è la forte iconografia politico-pubblica presente nel bassorilievo. La lettura dell’iscrizione – che si trova sia nella fascia centrale della stele, che, in caratteri grafici di corpo minore, alla base della scultura – porterà farci compendere esattamente la funzione di questo singolare monumento. Per quanto è possibile leggere, dalle prime immagini, nella prima riga potrebbe apparire il nome di Groleus, scritto in latino, ma la trascrizione e la decifraizone sono in corso.

La pietra è stata notata da un residente locale dietro il mercato all’ingrosso del Cardamomo. Egli ha segnalato il pezzo alla Direzione dei Musei e delle Antichità, che ha inviato immediatamente una squadra per scavare e recuperare la stele, ponendola in sicurezza.

L’impatto della guerra sul patrimonio culturale siriano

Saccheggi, contrabbando e licenze dell’ISIS

La guerra civile in Siria ha avuto conseguenze devastanti sul patrimonio culturale. Tra il 2011 e il 2019, secondo la Direzione Generale delle Antichità e dei Musei, circa un milione di reperti antichi furono saccheggiati e oltre 700 siti archeologici subirono gravi danni.

Manbij divenne un focolaio di contrabbando di antichità. Sotto il regime di Assad, gli scavi clandestini erano controllati da un sistema clientelare; quando l’Esercito Siriano Libero prese la città nel 2012, la mancanza di supervisione generò un proliferare di scavi rudimentali e disorganizzati. Nel 2014, l’ISIS introdusse un sistema di licenze: chiunque volesse scavare sul proprio terreno doveva ottenere permessi, mentre manufatti figurativi dovevano essere consegnati per la distruzione.

Dopo la liberazione della città da parte delle Forze democratiche siriane (SDF) nel 2016, Manbij divenne un vero e proprio mercato aperto per il contrabbando di antichità. I manufatti rubati da Palmira, Raqqa e Hasakah venivano trasportati in città per essere preparati all’esportazione illegale verso paesi confinanti e oltre.

La presenza romana a Manbij

Tra guarnigioni, commerci e civiltà urbana

La scoperta della stele assume un significato ancora più profondo se inserita nel contesto della presenza romana nella Siria settentrionale. Dopo la conquista della regione da parte di Pompeo nel 64 a.C., Manbij, allora nota come Hierapolis Bambyce, divenne un nodo strategico lungo le vie commerciali tra Mediterraneo e Mesopotamia. La città ospitava insediamenti militari e civili: le guarnigioni romane proteggevano la zona dai continui scontri con le tribù locali, mentre mercanti e artigiani animavano un vivace tessuto urbano con templi, teatri e mercati.

La popolazione locale, composta da abitanti di origine semitica e greca, subì un processo di romanizzazione: si adottavano il latino per gli atti ufficiali e il greco per il commercio e la cultura, mentre i culti tradizionali si fondevano con le divinità romane. La stele con l’aquila nera incarna questo intreccio culturale, simbolo romano scolpito in pietra locale, destinata a un individuo di prestigio amministrativo ed economico.

La posizione geografica di Manbij ne fece anche un crocevia obbligato per eserciti e carovane, con fortezze romane lungo le vie principali, a protezione delle merci e per il controllo della popolazione. I ritrovamenti archeologici confermano una vita urbana intensa, con monete, anfore, strumenti agricoli e armi, che testimoniano il ruolo della città come snodo commerciale e militare sotto Roma.

Custodia e studi futuri

Dal mercato al museo

Dopo il recupero, la stele è stata trasferita al vecchio stabilimento balneare della città, dove sarà custodita in sicurezza fino al trasferimento ad Aleppo per ulteriori studi. Questo ritrovamento, unico nel suo genere per la regione, rappresenta non solo un tesoro storico ma anche una testimonianza della resilienza culturale di una città duramente provata dalla guerra e dai saccheggi.