Scoperte diciannove tombe di 2mila anni fa a Padula. Una accende l’interesse degli archeologi. Dagli scavi emerge la sepoltura di un valoroso condottiero. La storia.

PADULA (SA) – Il terreno si apriva sotto i colpi delle ruspe, ignare del tesoro che celavano. Nessuno avrebbe immaginato che, sotto la superficie di contrada Cicirelli a Padula in provincia di Salerno, giaceva un sepolcreto antico, rimasto sepolto per oltre duemila anni. Eppure, la storia ha trovato un modo per riaffiorare, rivelando le vestigia di un passato lontano e di uomini che, in vita, hanno ricoperto un ruolo di rilievo nella loro comunità. Tra le diciannove sepolture emerse, una in particolare ha catturato l’attenzione degli archeologi: la tomba di un guerriero, la cui memoria era stata affidata a un’incisione rudimentale, ma straordinaria, su una tegola.

La tegola con incisa la figura del cavaliere sul suo destriero. Credit: soprintendenza Salerno e Avellino

Il ritrovamento: un cimitero nascosto tra le colline

L’indagine archeologica è stata avviata in seguito alla segnalazione di lavori abusivi per la realizzazione di una stalla. L’intervento tempestivo della Soprintendenza, in collaborazione con la Procura di Lagonegro e i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, ha permesso il recupero di un complesso funerario risalente alla seconda metà del IV secolo a.C..

Come riporta la Soprintendenza di Salerno e Avellino le tombe ritrovate sono prevalentemente a cappuccina, realizzate con lastre di tegole disposte a doppio spiovente. In alcuni casi, i defunti erano semplicemente deposti in fosse terragne, segnalate da pietre di grosse dimensioni. Ma ciò che ha reso il ritrovamento eccezionale è stato il ricco corredo funerario, che ha permesso di delineare il profilo sociale di alcuni individui sepolti.

Una delle tombe emerse dagli scavi. Credit: Soprintendenza di Salerno e Avellino

La sepoltura del condottiero: un uomo a cavallo inciso sulla tegola

Tra le tombe spicca la n. 64, dove gli archeologi hanno rinvenuto un’eccezionale testimonianza: sulla tegola posta dietro la testa del defunto era stato inciso, prima della cottura, il disegno stilizzato di un cavaliere al galoppo. L’uomo, con l’elmo in testa, appare con il braccio sollevato, forse nell’atto di lanciare un giavellotto. Questo dettaglio, unito alla presenza nel corredo di una moneta in argento della zecca di Taranto, raffigurante Atena ed Eracle, suggerisce che l’individuo fosse un guerriero di alto rango.

La tomba 64, soprannominata la tomba del cavaliere. Credit: Soprintendenza di Salerno e Avellino

Altri ritrovamenti: vasi a figure rosse e armi

Le altre sepolture non sono meno significative. Alcune custodivano corredi composti da ceramiche a vernice nera e vasi a figure rosse decorati con teste femminili, probabilmente realizzati da officine lucane. In una delle tombe è stato rinvenuto un cinturone in bronzo, simbolo distintivo di un guerriero, accompagnato da un coltello in ferro e da suppellettili domestiche, tra cui spiedi, alari e un candelabro in piombo. Elementi che suggeriscono il ruolo di capofamiglia e leader all’interno della comunità.

Un insediamento sconosciuto?

La disposizione delle tombe fa ipotizzare che il sepolcreto fosse legato a un insediamento o a una fattoria situata nelle vicinanze. Gli archeologi stanno ora studiando i reperti per comprendere meglio le dinamiche sociali e culturali della comunità che popolava il Vallo di Diano nel IV secolo a.C.

Le tombe erano adornate con vasi e contenitori in ceramica. Credit: Soprintendenza di Salerno e Avellino

Chi era il cavaliere di Padula? Ipotesi sulla sua storia

L’incisione del cavaliere a cavallo sulla tegola suggerisce che l’uomo sepolto fosse un guerriero di rilievo, forse un capo militare o un membro dell’aristocrazia guerriera locale. Nel IV secolo a.C., il Vallo di Diano si trovava in una posizione strategica tra il mondo greco e le popolazioni italiche, come i Lucani, spesso in conflitto con le colonie della Magna Grecia. Potrebbe trattarsi di un nobile lucano, un condottiero che aveva combattuto contro le città greche vicine o, al contrario, un mercenario al servizio di Taranto, come suggerisce la moneta rinvenuta accanto al suo corpo.

Le armi e il cinturone di bronzo ritrovati nelle sepolture vicine indicano che la comunità a cui apparteneva il cavaliere attribuiva grande importanza alla guerra e all’onore militare. Forse l’uomo era caduto in battaglia o aveva ottenuto un posto di prestigio grazie al valore dimostrato nei combattimenti. La presenza di ceramiche pregiate nei corredi suggerisce anche contatti commerciali con le officine lucane, il che potrebbe indicare un periodo di prosperità per la comunità locale.

Le sepolture a cappuccina e la disposizione delle tombe fanno pensare a un gruppo familiare o a una comunità strettamente legata, probabilmente un insediamento agricolo con una sua élite guerriera. Questa civiltà, benché meno documentata rispetto alle grandi città della Magna Grecia, potrebbe aver avuto un ruolo chiave nelle dinamiche politiche e militari della regione.

Se nuove indagini porteranno alla luce altri elementi, potremmo scoprire ulteriori dettagli su chi fosse davvero il cavaliere di Padula e quale fosse la storia della sua comunità. Fino ad allora, il suo nome resta avvolto nel mistero, inciso in modo rudimentale su una tegola che ha attraversato i secoli.