Scoperte due nuove grotte sulla Luna grazie all’intelligenza artificiale. Case dei Lunatici o rifugi segreti per l’umanità futura? Come si sono formate? A cosa serviranno davvero?

Un algoritmo, un sogno e una scoperta mozzafiato.

Nel cuore digitale dell’intelligenza artificiale si cela la chiave per esplorare i misteri cosmici

Due grotte. Due varchi d’ombra. Due promesse.

Sono bastati poco più di tre minuti a un modello di intelligenza artificiale per fare ciò che decenni di osservazioni umane non avevano mai realizzato: individuare due potenziali ingressi a cavità sotterranee sul suolo lunare. Il tutto in una frazione infinitesimale dell’intero paesaggio selenico: appena l’1,92% del Mare della Tranquillità, pari allo 0,23% dell’intera superficie della Luna.

Un piccolo clic per un computer. Un gigantesco balzo per l’esplorazione spaziale.

Cosa sono queste grotte?

Cunicoli lavici, tane del futuro, rifugi dallo spazio ostile

Queste formazioni sotterranee non sono semplici crepacci o voragini casuali. Gli scienziati ipotizzano che si tratti di antichi tubi di lava solidificata e svuotata: condotti scavati dai fiumi incandescenti delle prime epoche geologiche del nostro satellite, poi prosciugati dal tempo e dal gelo cosmico. Doline, le chiamano: strutture depresse, a volte circolari, a volte ellittiche, prive di bordo e materiale espulso, a differenza dei crateri d’impatto.

Sotto queste aperture si nascondono probabilmente ambienti che, un giorno, potrebbero offrire riparo agli astronauti. Sì, perché la Luna, nonostante il suo splendore poetico, è un luogo ostile: priva di atmosfera, bersagliata dalle radiazioni cosmiche, sferzata da temperature estreme. Le grotte potrebbero diventare, nei piani delle future missioni lunari, rifugi naturali. Come le grotte preistoriche per Homo sapiens. Ma su un altro mondo.

Come fa l’intelligenza artificiale a scovarle?

L’algoritmo riconosce dettagli invisibili all’occhio umano: luce, ombra, forma e contesto

Per addestrare un’intelligenza artificiale a identificare gli ingressi delle grotte, gli scienziati hanno utilizzato un approccio ispirato alla visione artificiale, un sottoinsieme del machine learning. Il modello – battezzato Entrances to Sub-Surface Areas, o ESSA – ha appreso attraverso migliaia di iterazioni cosa rende unica una dolina rispetto a un cratere da impatto o a una semplice deformazione superficiale.

Tutto è iniziato da un caso-studio: una fossa nota e ben fotografata, profonda 105 metri e larga 100, nel Mare della Tranquillità. A partire da quella, ESSA ha esaminato caratteristiche morfologiche come contorni tondeggianti e margini netti, privi di materiale espulso, il gioco delle ombre – analizzando l’angolazione della luce e la profondità delle zone oscure – il contrasto luminoso interno, coerente con la presenza di cavità verticali, e i pattern geomorfologici circostanti, come colate laviche e rilievi compatibili con condotti vulcanici sotterranei.

Questo lavoro di confronto non è statico: ogni nuovo dato rinforza il sistema neurale. Il modello impara come si comporta la luce in condizioni lunari, come le ombre si deformano intorno a una buca che scende verso l’interno, e come riconoscere una finta anomalia da una reale apertura. Laddove l’occhio umano potrebbe fermarsi a una semplice depressione, l’algoritmo “sente” l’anomalia. Ne calcola la profondità probabile, la pendenza, la simmetria, la forma del contesto.

In altre parole: ESSA non guarda l’immagine, la interpreta.

La macchina che sognava il sottosuolo

ESSA: l’occhio profondo che vede oltre la polvere lunare

Limiti, dubbi e prospettive

Quando la risoluzione è un ostacolo e il tempo una sfida

Tuttavia, non è tutto roseo — o, meglio, lunare. I ricercatori mettono in guardia da alcune limitazioni. Primo: la risoluzione delle immagini, che si attesta su 1,5 metri per pixel, è ancora troppo grezza per identificare con certezza aperture inferiori ai 10 metri, generando potenziali falsi positivi.

Secondo: i formati dei dati. Elaborare le 446 immagini della regione di Marius Hills richiede a ESSA oltre 10 ore, contro i soli 4,35 minuti necessari per l’analisi di un singolo segmento. Un tempo contenuto rispetto all’enormità del compito, ma ancora troppo per rendere scalabile la mappatura completa della superficie lunare o marziana.

Chi c’è dietro la scoperta?

Scienza europea al centro della nuova corsa allo spazio

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Icarus, tra le più autorevoli nell’ambito delle scienze planetarie. Il primo autore è Daniel Le Corre, scienziato affiliato all’Università del Kent (Regno Unito) e all’Osservatorio CERGA di Caussols, in Francia. Una conferma, se ce ne fosse bisogno, che la nuova corsa allo spazio passa anche e soprattutto dall’Europa e dalle sue eccellenze scientifiche.

Sguardi futuri: missioni nelle viscere della Luna

Una promessa per chi sogna di vivere fra i crateri

Oggi nessuna missione ha ancora esplorato fisicamente queste cavità. I dati si basano su osservazioni orbitali, e ogni valutazione deve tenere conto dell’incertezza che ancora avvolge il sottosuolo lunare. Ma l’entusiasmo è palpabile: se le grotte venissero confermate, potrebbero trasformarsi nei punti d’atterraggio ideali per le prime colonie.

Non una semplice questione di ingegneria. Ma di sopravvivenza.

E, forse, anche di poesia.