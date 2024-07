Scoperte incisioni e pitture parietali misteriose. Hanno 4000 anni. Cultura sconosciuta

Un team archeologico che opera in Venezuela ha portato alla luce 20 antichi siti di arte rupestre all’interno del vasto Parco Nazionale di Canaima, situato nella regione sud-orientale del paese. Questi siti mostrano un mix di pittogrammi e petroglifi che si stima abbiano circa 4.000 anni.

Questa significativa scoperta fa luce su una cultura precedentemente sconosciuta, sebbene forme simili di arte rupestre siano state identificate in altre parti del Sud America.

I pittogrammi appena scoperti, decorati nei toni del rosso, presentano intricati motivi geometrici come linee tratteggiate, file di X, motivi a forma di stella e linee rette interconnesse. Inoltre, ci sono semplici rappresentazioni di foglie e raffigurazioni di esseri umani con figure stilizzate. I petroglifi, incisi sulla superficie della roccia, presentano disegni geometrici simili. Ciò che rende sorprendente quest’arte è l’analogia con il post-impressionismo, con il pointillisme e con il divisionismo che precede la stagione futurista.

Pur somigliando all’arte rupestre trovata in regioni come Brasile, Colombia e Guyana, questi ritrovamenti evidenziano anche l’emergere di un gruppo culturale distinto, precedentemente non documentato.

José Miguel Pérez-Gómez, archeologo e ricercatore presso l’Università Simón Bolívar di Caracas, ha osservato che indagini precedenti non avevano indicato la presenza umana nella regione, suggerendo che l’arte fosse sia prodotta da una civiltà sconosciuta.

Lo scopo esatto dietro questa antica arte rimane sfuggente. I temi raffigurati potrebbero potenzialmente riguardare argomenti come il parto, la malattia, il rinnovarsi stagionale della natura o la caccia. Proprio come le chiese moderne hanno un profondo significato per le comunità odierne, questi siti di arte rupestre probabilmente rivestivano un’immensa importanza culturale e spirituale per il loro ambiente contemporaneo.

“È quasi impossibile scavare nella mente delle persone vissute migliaia di anni fa”, ha detto il ricercatore capo José Miguel Pérez-Gómez. Ha inoltre suggerito che questi simboli probabilmente portavano significati che si inserivano in un percorso rituale.

Oltre all’arte rupestre, nei siti sono stati scoperti resti di ceramica e strumenti in pietra, potenzialmente utilizzati dagli stessi artisti. Pérez-Gómez ha sottolineato la necessità di ulteriori ricerche per confermare questi risultati, anticipando la possibilità di scoprire altri siti di arte rupestre man mano che l’esplorazione continua all’interno del Parco Nazionale di Canaima.

Sebbene l’età precisa dell’arte rupestre rimanga indeterminata, manufatti simili trovati in Brasile sono stati datati a circa 4.000 anni fa. Pérez-Gómez ipotizza che gli esempi trovati in Venezuela potrebbero essere ancora più antichi.

“L’area oggi tutelata dal Paco potrebbe essere stato il luogo di nascita di questa cultura sconosciuta”, ha suggerito Pérez-Gómez, suggerendo che questa cultura potrebbe essersi successivamente dispersa in regioni vaste come il bacino del Rio delle Amazzoni, le Guiane e la Colombia meridionale, che presentano tutte arte rupestre che ricorda i siti appena scoperti in Venezuela..

Questi risultati sono stati inizialmente presentati al congresso archeologico preistorico “New Worlds New Ideas” tenutosi in Valcamonica, in Italia.