Scoperti i resti di una casa unifamiliare dell’800 d.C. Cosa sono quei segni sul terreno. Come si presentava l’edificio

29 gennaio 2024 – Pozzi, granai, muri, latrine. Una casa unifamiliare che risale al 750-800 d.C. E molta ceramica. “I nostri scavi nel villaggio di Chelmondiston, sulla penisola di Shotley nel Suffolk, hanno rivelato reperti archeologici e caratteristiche di tre periodi principali: prima età del ferro (dal V all’VIII secolo a.C. ), medio anglosassone (VIII / IX secolo ) d.C.) e tardo medievale (XII – XIV secolo ). Il sito si trova a soli 600 metri dalla costa a Pin Mill, sul lato meridionale dell’estuario del fiume Orwell, e a 500 metri dalla chiesa parrocchiale di Chelmondiston , a sud-est. – ha raccontato, in queste ore, Richard Mortimer di Cotswold Archeaology, responsabile post-scavo – La maggior parte degli elementi della prima età del ferro erano piccoli pozzi, sparsi nella parte del sito che si affaccia sull’estuario; a cosa servissero le fosse preistoriche è un argomento molto dibattuto. C’erano anche alcune piccole strutture a quattro colonne, solitamente interpretate come magazzini o granai”.

La fase principale dell’attività ha visto un gruppo di edifici del medio periodo anglosassone – VIII / IX secolo, appunto – posti all’interno di fossati di recinzione curvi e occupanti la metà più alta e meridionale del sito.

“La struttura principale era quello che viene chiamato un edificio a sala – lungo 12 metri e largo 6,5 metri, con un’estensione orientale o annesso di circa 5,5 metri quadrati (vedi foto qui sotto). – spiega Richard Mortimer di Cotswold Archeaology -”

“L’edificio – prosegue l’archeologo Richard Mortimer – Era costruito con pali fissati alla terra, pareti di assi, un pavimento rialzato e un tetto di paglia o scandole di quercia. Sarebbe stato l’alloggio principale di una famiglia, con una grande stanza aperta e un focolare centrale, una divisione interna a un’estremità per riporre gli oggetti e uno spazio per dormire su un “mezzanino”. L’edificio era allineato all’incirca da est a ovest e sarebbe stato situato all’interno di un recinto fossato e rialzato. Ulteriori buchi di posta a est e a sud dell’edificio rappresentano linee di recinzione e strutture più piccole, forse con facciata aperta, come fienili e capannoni”. Nei pozzi – situati nei pressi dell’abitazione – è stata trovata ceramica inserita per migliorare il drenaggio.

La ceramica recuperata presso i resti dell’edificio era tutta Ipswich Ware, un materiale bello e resistente prodotto tra il 700 e l’850 d.C. in una città vicina.

L’estensione dello scavo ha poi portato al rinvenimento di una fornace più recente, che risale al XIV secolo. Da qeui sono stati recuperati materiali fittili – molto dei quali scarti di lavorazione – per un totale di 130 chili.