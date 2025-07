Scoperti in Cina gli aghi d’acciaio più antichi del mondo (hanno 2mila anni): erano strumenti medici? Un’iscrizione millenaria tra cilindri di giada svela l’arcano

Minuscoli aghi in acciaio, misteriosi e antichissimi, affiorano da un sepolcro imperiale della Cina Han

Nel cuore della provincia di Jiangxi, nell’Est della Cina, la celebre tomba del Marchese di Haihun — uno dei più importanti complessi funerari scoperti negli ultimi decenni — ha restituito una serie di frammenti metallici nascosti dentro un tubo di giada, a sua volta contenuto in una preziosa scatola laccata dorata. Apparentemente insignificanti, questi frammenti sono stati ora identificati come i più antichi aghi in acciaio conosciuti al mondo: aghi di agopuntura risalenti a oltre duemila anni fa, al tempo della dinastia Han occidentale (206 a.C. – 25 d.C.).

A rendere la scoperta – resa nota da Global Times – ancora più sensazionale è la loro probabile funzione medica, confermata non solo dalle analisi scientifiche, ma da una misteriosa etichetta lignea ritrovata accanto al contenitore: vi era inciso un riferimento preciso a uno dei più antichi strumenti della medicina tradizionale cinese.

Il ritrovamento

Un tubo di giada spezzato, frammenti metallici sottilissimi e un’etichetta enigmatica

I frammenti — visibili a occhio nudo all’interno della sezione rotta del tubo di giada — erano almeno cinque. Solo uno di essi è stato estratto interamente dagli archeologi, mentre gli altri sono rimasti incastonati nel contenitore, alcuni con residui di tessuto deteriorato. A raccontarlo è Yang Jun, responsabile degli scavi, che ha spiegato come il team abbia proceduto con estrema cautela, analizzando solo le parti già staccate, per evitare ulteriori danni.

Frammenti di aghi trovati nella sezione rotta del tubo di giada dissotterrato dalla famosa tomba del marchese di Haihun nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale. Credito: Yang Jun

Le analisi metallurgiche hanno rivelato che gli aghi erano realizzati in acciaio ottenuto con il metodo del “frying”, una tecnica precoce di produzione dell’acciaio. Il diametro, tra 0,3 e 0,5 millimetri, è sorprendentemente simile a quello degli aghi da agopuntura moderni. Una lavorazione di tale precisione, oltre 2.000 anni fa, lascia intravedere un’altissima competenza tecnica e una conoscenza approfondita dei materiali.

L’identificazione

La prova scritta: «Set completo di nove aghi». Un’etichetta antica chiarisce il mistero

Accanto alla scatola laccata che conteneva il tubo di giada, è stato rinvenuto un piccolo cartiglio ligneo recante l’iscrizione: «Nove aghi completi». Per gli esperti si tratta di un riferimento diretto a uno dei più antichi concetti della medicina tradizionale cinese: quello delle “Nove Aghi” (jiu zhen 九针), descritti nei testi classici come strumenti con specifiche funzioni terapeutiche.

Come spiega Wang Chuning, dottorando alla Peking University, si tratta di una delle prove materiali più antiche e chiare dell’esistenza di un set medico riconducibile a quei testi. Gli aghi, in questo caso, sarebbero uno degli strumenti utilizzati per la stimolazione dei meridiani energetici.

Perché proprio acciaio?

L’evoluzione degli strumenti medici tra infezioni, corrosione e metalli preziosi

A distinguere questi aghi da altri più antichi — realizzati in osso, bronzo o pietra — è proprio il materiale: l’acciaio. Come osserva Zhou Qi, dell’Accademia di Scienze Mediche Tradizionali Cinesi, l’acciaio rappresenta una svolta: «Gli aghi in ferro arrugginiscono facilmente, con rischio d’infezione. L’oro e l’argento sono troppo teneri e non consentono lavorazioni così sottili». La scelta dell’acciaio ha permesso dunque una maggiore efficacia, precisione e sicurezza nella pratica.

La scoperta, secondo Gu Man, direttore della stessa Accademia, testimonia che già nella dinastia Han si fosse compiuto un passo decisivo nella produzione di strumenti medici avanzati grazie a un’innovazione tecnologica nella metallurgia.

L’agopuntura nella Cina Han

Una pratica antichissima, codificata migliaia di anni fa e ancora oggi viva

L’agopuntura, oggi conosciuta in tutto il mondo come una delle pratiche fondamentali della medicina tradizionale cinese, ha origini che affondano nei secoli. Già nel “Huangdi Neijing” (Il Canone Interno dell’Imperatore Giallo), composto tra il III e il I secolo a.C., si fa riferimento a nove tipi distinti di aghi, ciascuno con una funzione diversa: dalla stimolazione profonda all’apertura dei meridiani energetici, dal trattamento del dolore alla dispersione di calore interno.

La presenza nella tomba del Marchese di Haihun di un kit da agopuntura suggerisce quanto questa pratica fosse diffusa già tra l’élite colta e imperiale della Cina Han. Non solo: dimostra che la medicina cinese non era una forma arcaica di empirismo, ma una disciplina articolata, fondata su osservazione, diagnosi e strumentazione sofisticata.

Una tomba, uno specchio sul passato

Il mausoleo del Marchese di Haihun come archivio della scienza medica antica

Il sepolcro di Liu He, noto come Marchese di Haihun, rappresenta una miniera per la comprensione del mondo Han: non solo arte, politica e cerimoniale, ma anche scienza applicata, tecnologia e medicina. Questa scoperta, che combina sapere medico, abilità metallurgica e raffinatezza artigianale, aggiunge un tassello fondamentale alla storia della medicina mondiale.

Un tempo considerati strumenti “esoterici”, gli aghi ritrovati nel tubo di giada diventano ora, per la prima volta, prova concreta e databile dell’avanzamento medico-scientifico dell’antica Cina.