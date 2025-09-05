Scoperti piatti e ceramiche del periodo romano, nel blu del fondale, sulla sabbia. Lucidi. Perfetti. Perchè si sono conservati così? Ecco il loro segreto

Una nave affondata nel Mediterraneo custodisce intatti i segreti della terra sigillata.

Al largo delle coste di Antalya, nel tratto marino che bagna Adrasan, la scienza archeologica si è trovata davanti a un miracolo della conservazione: un relitto databile al periodo tardo ellenistico–primo romano, adagiato a 33–46 metri di profondità, ha restituito al presente un carico integro di vasi in ceramica. Si tratta di piatti, tazze e vassoi: centinaia di pezzi impilati con ordine, come se l’imbarcazione fosse affondata ieri.

L’eccezionalità non sta soltanto nel numero degli esemplari, ma nella loro lucentezza e intatta consistenza, che resistono all’assalto del tempo e del mare. Questi manufatti appartengono alla famiglia della terra sigillata romano-orientale, la più raffinata ceramica da mensa dell’antichità, prodotta in molti centri del Mediterraneo.

Un rosso arancione brillante

Perché la terra sigillata è rimasta intatta dopo venti secoli

La chiave del mistero risiede nelle tecniche produttive. La terra sigillata non è un vaso comune: è il risultato di una raffinatissima lavorazione dell’argilla, selezionata in frazioni sottilissime e arricchita di ossidi di ferro. Dopo una lunga decantazione in acqua, i vasai recuperavano soltanto le particelle più minute, che davano vita a un impasto denso e uniforme.

Ciotola smaltata di rosso con motivo a foglie e uccelli in barbotina; terra sigillata conservata al Met di New York. La patina lucida era conferita dall’apposizione della stessa ceramica resa liquida con l’aggiunta di acqua. La cottura induriva e rendeva lucente la ceramica. I motivi a borbotina sono invece le figure in rilievo. La denominazione terra sigillata è originata dalla produzione di questi pezzi in laboratori altamente specializzati, che apponevano al prodotto il proprio sigillo o marchio di fabbrica





Sulla superficie dei vasi veniva poi steso lo slip, una sospensione di argilla liquida della stessa composizione: un sottile film che, con la cottura in forni speciali a circa 900–960 °C, si trasformava in una pellicola vetrosa e luminosa. È questo sottile strato che, sigillando i pori e reagendo al calore, donava alla ceramica la sua celebre lucentezza rossa, insieme a una sorprendente impermeabilità.

Nel caso del relitto di Antalya, il carico era ulteriormente protetto da un accorgimento antico: i vasi venivano rivestiti di argilla grezza e impilati uno sull’altro, in modo che eventuali urti durante la navigazione non intaccassero le superfici pregiate. Lo stesso mare, ricoprendoli di sabbia nei secoli, ha trasformato il relitto in un deposito naturale, al riparo da correnti e concrezioni.

La tecnica della barbotine

Decorazioni in rilievo come scritture d’argilla

Alcuni esemplari del relitto presentano tracce della decorazione ottenuta con la cosiddetta borbottina (barbotine). Si trattava di una sospensione di argilla più fluida, applicata a pennello o con cannelli, quasi come se fosse glassa su una torta. In questo modo, i vasai realizzavano rilievi dinamici e vibranti, spesso vegetali, ondulati o puntiformi.

Questa tecnica, nata in ambito italico e poi diffusasi nelle province galliche e orientali, dava alla terra sigillata una dimensione espressiva che affiancava l’austero rigore delle decorazioni a stampo. Il mare di Antalya ci restituisce dunque non solo stoviglie comuni, ma vere e proprie opere d’arte di uso quotidiano, capaci di unire estetica e funzione.

Un patrimonio per la comunità scientifica

Dal relitto al museo, un ponte tra antico e presente

Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo turco, ha definito la scoperta un bene «di immenso valore non solo per la Turchia, ma per il patrimonio culturale mondiale». Le stoviglie, ora custodite nel Laboratorio regionale di restauro e conservazione, conservano non solo il colore originario, ma persino la consistenza tattile, offrendo agli studiosi una chiave diretta sulle tecniche di confezionamento e trasporto di 2000 anni fa.

Non è un caso che sia già previsto un Museo Mediterraneo di Archeologia Subacquea, con sede a Kemer-Idyroz, destinato a raccontare queste scoperte al grande pubblico. Parallelamente, il Museo Archeologico di Antalya dedica nuove sezioni all’archeologia sottomarina, mantenendo le sale aperte anche di sera per accogliere visitatori e studiosi.

Dal fondo del mare, un racconto di civiltà

La terra sigillata come simbolo di una romanità globale

Il relitto di Antalya non è un semplice naufragio: è il testimone di un sistema economico e culturale interconnesso, che dalla penisola italica si estendeva fino alle coste dell’Asia Minore. La terra sigillata, prodotta in vari centri, rappresentava il vasellame da tavola per eccellenza: un oggetto quotidiano che racchiudeva in sé eleganza, tecnica e senso di appartenenza all’Impero.

Oggi, vederla riemergere dalle acque ancora intatta significa ritrovare un frammento della nostra stessa identità. Ogni piatto, ogni coppa rossa e lucente che torna alla luce ci parla di commerci, di convivialità, di estetica e di vita vissuta.

La nave di Adrasan diventa così un museo sommerso della memoria, che ci ricorda come anche gli oggetti destinati al gesto più semplice — bere, mangiare, condividere — possano attraversare i secoli e, intatti, raccontare la storia dell’umanità.