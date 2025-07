Scoperto e restituito un tesoro erotico di Pompei: un mosaico realistico e palpitante d’amore, trafugato durante la guerra e ora consegnato al Parco archeologico. Cosa rappresenta? Risale a quell’epoca?

di Federico Bernardelli Curuz / “Nostro servizio e approfondimento”

Il ritorno emozionante di una scena d’intimità tra un uomo disteso e una giovane donna seminuda: un mosaico pompeiano, staccato durante l’occupazione tedesca, riemerge oggi nella luce della legalità e della tutela. Una narrazione visiva tra passione e potere, forse destinata a decorare un triclinio aristocratico. L’oggetto presenta un grande impatto realistico, come se fosse un’opera romana pensata dopo Ingres. Si tratto davvero di uno “stacco” o è una libera rielaborazione da parte di un artista ottocentesco/novecentesco di ottimo livello? L’oggetto è ora stato consegnato agli archeologi del parco che potranno dare una risposta. In particolare si dovrà cercare di stabilire quale fosse la provenienza, nell’ambito delle domus pompeiane.

Il piacere, la carne, il ritorno: un mosaico trafugato racconta Pompei come non l’avevamo mai vista

Una scena domestica, carnale, intrisa di intimità e sguardi silenziosi. Al di là dei numerosi affreschi erotici presenti nella città romana – che racconta spesso un amore “ginnico” – il mosaico tornato oggi rappresenta un’intimità più dolce e riservata. Si tratta di un manufatto in tessere policrome – circa 50 per 50 centimetri – che ritrae con forte tensione realistica un uomo, semisdraiato su un triclinio, mentre accoglie una giovane donna nuda, ripresa di spalle, che si china verso di lui in un gesto di offerta, forse un oggetto rituale, forse reggendo una sorta di lucerna o di scaldino metallico. L’oggetto vuole dare vigore caloroso e illuminare le riposte virtù dell’uomo? Il gesto collegato alla mano chiusa rafforza l’immagine della coperta alzata. L’innalzamento della coperta sembra alludere, lontanamente, anche ad una sorta di sorpresa ipertrofica che sarà offerta alla ragazza. Le due ghirlande, simili ad anelli d’oro, che campeggiano sul fondale potrebbero alludere ad una scena matrimoniale.

Rosa-rossa è la parte centrale della ghirlanda. E il rubino era la pietra matrimoniale per eccellenza.

Ma se volessimo ribaltare – come spesso capitava nell’arte romana – il soggetto – non potrebbe essere una giovane donna che sceglie il proprio schiavo, in virtù della sua prestanza fisica? Le figure maschili in mosaici e affreschi pompeiani, quando raffigurate come cittadini, commensali, filosofi, poeti o divinità, non indossano collari. Possono avere mantelli, tuniche decorate, pettorali in armatura o corone, manon appaiono un collare tipo collana aderente o metallica al collo. Il collare allude alla schiavitù? Schiavitù matrimoniale o appartenenza alla categoria degli uomini privi di libertà? Forse chi produsse questo mosaico lasciò aperti entrambi i significati.

Il riquadro, sospeso e palpitante, si inserisce nel repertorio erotico e conviviale romano, e rimanda con tutta probabilità a una sala destinata ai banchetti: un triclinio privato, forse parte di una domus signorile pompeiana. Si assiste a una sorta di unione tra triclinio e letto nuziale.

Il mosaico dell’amore e della guerra

Un’opera trafugata nel cuore del Novecento e restituita grazie alla coscienza degli eredi

Il destino di quest’opera fu segnato dalla Seconda guerra mondiale. La narrazione giunta ai familiari è la seguente. Il mosaico fu staccato – presumibilmente tra il 1943 e il 1944 – da un pavimento pompeiano e sottratto al patrimonio archeologico italiano da un Capitano della Wehrmacht, incaricato della logistica per la catena dei rifornimenti. L’ufficiale, in un gesto che univa furto e donazione, ne fece omaggio a un cittadino tedesco, che lo custodì nella propria casa per decenni.

Sono stati gli eredi di quest’ultimo a scegliere, con encomiabile sensibilità, di restituire l’opera al nostro Paese. Dopo l’intermediazione del Nucleo TPC (Tutela Patrimonio Culturale) di Roma, l’opera è entrata nel corpus materiale del Parco archeologico di Pompei.

Una scena erotica densa di pathos

Studio del mosaico: un’intimità visiva che parla di potere, amore e status sociale

Ciò che colpisce è l’eccezionale qualità dell’opera. La composizione, resa in tessere finissime e dai colori caldi – ocra, terracotta, bruno, avorio e blu – documenta un livello artistico di prim’ordine, in linea con la produzione delle case pompeiane di II stile avanzato, fra il 50 a.C. e il 30 d.C. L’effetto chiaroscurale del corpo maschile, la sinuosità delle carni femminili, la resa volumetrica della coperta a motivi lineari e la presenza di oggetti d’arredo (una mensola dorata in basso, le ghirlande appese sul fondo) contribuiscono a generare una scena di grande realismo e intensa carica emotiva. Ma i valori luministici e chiaroscurali sono elevati, cosi da far pensare ad un restauro o a un rifacimento in epoche a noi più vicine.

L’uomo barbuto, seduto sul letto triclinare con un braccio poggiato con naturalezza, guarda la donna con un’espressione che mescola desiderio, complicità e possesso. Lei, colta nell’atto di voltarsi, tiene un piede avanzato sul pavimento, e regge con grazia una stoffa dorata, che scivola lungo il fianco mettendo in evidenza i glutei. È la carne viva del piacere, ma anche il teatro simbolico del banchetto in cui il piano si sposta in direzione dei corpi stessi.

Era un’opera da triclinio?

Indizi d’uso e destinazione: il mosaico nel contesto della cultura conviviale romana

L’ipotesi più probabile – in attesa di un confronto stilistico e planimetrico che permetta di identificarne la domus d’origine – è che questo mosaico fosse parte della decorazione pavimentale di un triclinio. O comunque, se essa fosse stata assemblata successivamente, fosse un riquadro che volesse riecheggiare le opere da triclinio. Il triclinio, nella domus romana, era lo spazio centrale del banchetto aristocratico, non solo un luogo per mangiare, ma un palcoscenico sociale: si mangiava reclinati su letti triclinari, si discuteva di politica, si ascoltava musica, si assisteva a danze e, non di rado, a rappresentazioni di tipo erotico.

Mosaici come questo agivano su più livelli: intrattenevano, alludevano, educavano e rafforzavano il ruolo di chi ospitava. L’eros visivo era parte del potere: era il padrone di casa, con la sua capacità di evocare corpi e piaceri, a porsi al centro della scena sociale.

Il significato simbolico della scena

Oltre l’erotismo: fertilità, dono, simposio, mitologia?

L’interpretazione del soggetto non è univoca. È possibile che si tratti di una scena di genere, ma ciò che pare colpire, attraverso le due ghirlande che sono, al contempo anelli, sembra una scena nuziale. Un soggetto appetibilissimo per un militare tedesco che volesse utilizzare il riquadro per un dono. La scena non è solo classica, rimbalza sul rinascimentale – ricordando le illustrazioni erotiche di Giulio Romano ne I Modi – classicista – di Ingres ha la densità erotica delle carni, oltre a un sentore posturale – moderna. E’ in linea con i gusti del regime tedesco. E poteva essere apprezzatissima dall’erudito signore che la ricevette in dono. Non possiamo dimenticare che il mito dell’arte del regime tedesco era legato al mondo classico, contro l’arte degenerata modernista. E che gli artisti di regime replicavano, reinventandoli in toni algidi, i capolavori antichi.

Ricevere un tale dono dall’Italia poteva, pertano, essere una straordinaria emozione.

La restituzione: un atto di civiltà

Una storia a lieto fine, tra diritto, memoria e rispetto per il passato

La collaborazione internazionale, il senso di responsabilità dimostrato dagli eredi, e l’azione costante del Comando Carabinieri TPC e del Parco Archeologico di Pompei hanno permesso di riscrivere il finale di una storia perduta.