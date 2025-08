Scoperto il doppio messaggio contenuto nelle due spille d’oro di 1000 anni fa. Come si legge? Fatelo con noi

Nel cuore dello Jutland, due dischi d’oro dell’XI secolo raccontano la paura, la fede, il desiderio di salvezza

Nuove ricerche condotte da Stile arte sulle misteriose spille vichinghe aprono la foresta del mito. Una spilla aveva la funzione di difendere. L’altra di creare prosperità.

Due mondi in oro

Una narrazione doppia scolpita nella luce, tra lo scudo del caos e il giardino della vita

Come due pagine contrapposte di un antico codice, le spille di Hornelund sono molto più che ornamenti rituali. Sono strumenti simbolici, oggetti parlanti che, attraverso l’oro e l’intreccio, trasmettono un sapere profondo. Ci parlano di un popolo in bilico tra il bosco e il Cristo, tra il clangore del ferro e il desiderio di vite che fioriscono.

Sono state ritrovate nel 1892, vicino a Varde, nel sud-ovest dello Jutland danese. E oggi, grazie a un’analisi morfologica e simbolica approfondita, ci rivelano la loro vera natura: una spilla come difesa, l’altra come invocazione di prosperità e salvezza.

Lo scudo vegetale dei guerrieri

Volti truci, querce cosmiche, croci nascoste: la spilla che difende dal disordine

Gli studiosi di iconografia di Stile arte hanno sottoposto a lettura le due opere, trovando particolari nuovi e, soprattutto, un senso complementare tra i due cerchi di identica manifattura ma caratterizzati da soggetti diversi. Lato A. Scudo. Mondo di tensione. La prima spilla (alla nostra sinistra), come osservano gli studiosi, “si prospetta come uno scudo con umboni e volti truci, piante in forma di croce che sorreggono l’universo”.

Immagine a sinistra. Come uno scudo a rotella. Al centro, un umbone aureo che richiama i bossoli difensivi degli scudi. Intorno, quattro mascheroni ferini, disposti ai punti cardinali, sembrano ringhiare. Sono volti possenti, ibridi tra animale e umano, collocati come spiriti protettivi o come spiriti maligni da neutralizzare.

I volti sono inscritti in circoli vegetali che si intrecciano con tralci a croce. “Le querce dei quattro punti cardinali che iniziano a formare una croce cristiana”, notano i ricercatori. Ed è proprio questa l’ambiguità potente della spilla: sotto la superficie apparentemente pagana, le croci di rami cominciano a comporsi in una croce latina nascente, come se il cristianesimo stesse emergendo dalle radici del cosmo vichingo.

La composizione ricorda la cosmologia nordica di Yggdrasill, l’albero sacro che unisce i mondi. Ma qui le querce non sostengono solo l’universo: sembrano anche strutturare una griglia di senso cristiano, una teologia ancora in fase di germinazione.

È una spilla difensiva, cosmologica, apotropaica, forse destinata a una sacerdotessa o a una matrona vichinga in un momento di transizione culturale profonda.

Il volto nella vite

Tralci danzanti, volto nascosto, cerchio della salvezza: la spilla del giardino divino

Il lato B è un altro mondo. Mondo rotondo, armonico, fertile. È la spilla del desiderio, della ricchezza, del vino, della resurrezione. E della contemplazione.

“C’è un piccolo volto, tra le volute dei tralci nella spilla vichinga”, rilevano i ricercatori italiani. Non un volto fiero, ma un volto assorto, spirituale, mosso “entro un triscele di vegetazione, che sembra ruotare in una lussureggiante pianta, forse una vite”.

L’intera composizione è centrifuga e fluente, come un giardino mistico che genera frutti e bellezza. È un cerchio ininterrotto di vita e dolcezza, dove le foglie si intrecciano senza fine, dove la simmetria diventa beatitudine.

Il volto tra le foglie è al tempo stesso nascosto e rivelato. Un archetipo. Uno specchio dell’anima. Potrebbe essere il Cristo della vite oppure il volto dell’iniziato che ha attraversato il mondo dello scudo ed è giunto nella pace.

“È il cerchio della prosperità e della vita. Una sorta di paradiso in cui la vite dà frutti e in cui noi tutti singolarmente siamo tralci, mentre Cristo è la vite.”

Questo motivo è presente in numerose chiese romaniche del XI-XII secolo. Ma trovarlo in una spilla vichinga in oro ci dice che la teologia della vite era già penetrata nei codici decorativi delle élite scandinave, probabilmente cristianizzate attraverso rotte commerciali o monaci missionari. “Il luogo segreto del giardino è interconnesso con lo scudo che abbiamo visto in precedenza – affermano gli studiosi di Stile arte – L’arma difende, quanto simboli ferini, alberi, simboli cormici. Sono la parte tellurica dei due tondi. Il secondo è l’hortus conclusus, luogo di pace che può vivere soltanto se protetto. Potremmo pensare, in qualche modo, secondo il pensiero tradizonale dei generi, che il primo sia mascxhile e il secondo femminile”.

Il triscele nascosto

Una rotazione antica tra mondo, fede e fecondità

Il volto nella seconda spilla non è solo circondato da tralci. È inscritto in una forma triadica, un triscele vegetale. Il triscele – simbolo celtico, germanico e mediterraneo – è spesso associato al tempo, al moto perpetuo, alla ciclicità del mondo.

In questo caso, però, le tre spirali sono composte da tralci che si rincorrono in senso orario. Il moto della vita cristiana, che cresce come vite, si pota, fruttifica.

Qui la simbologia vichinga si fonde con il vangelo di Giovanni (15,1): “Io sono la vite, voi i tralci”. Un inno alla vita eterna, ma anche alla comunione organica tra individuo e divino.

Un tesoro parlante

Trovate per caso, ma forgiate per essere lette: le spille come codice simbolico dell’anima vichinga

Rinvenute accidentalmente da un contadino, nel 1892, e subito acquisite dal Museo Nazionale Danese, le spille sono oggi conservate a Copenaghen. Eppure non si sa nulla del contesto archeologico: né se siano parte di una sepoltura, né se si trattasse di un tesoro nascosto, forse in un momento di pericolo o passaggio.

Questa incertezza le rende ancora più affascinanti. Potrebbero essere state oggetti iniziatici, o doni votivi, o gioielli nuziali. Ogni ipotesi apre un racconto.

L’oro come scrittura

Artisti dell’anima: il simbolismo come chiave per comprendere la cultura vichinga in transizione

Lo Jutland meridionale, all’inizio dell’XI secolo, era un crocevia culturale. Come ha scritto l’archeologo Władyslaw Duczko, le spille di Hornelund “si distinguono nella collezione di gioielli danesi per la loro fattura artigianale e lo stile artistico ibrido”. Il loro autore – probabilmente un orafo cristianizzato – conosceva sia il simbolismo norreno che l’iconografia cristiana.

Interpretazione finale: la narrazione di salvezza

Dal bosco minaccioso al giardino di Dio: un itinerario simbolico in due atti

Queste spille sono una narrazione. Un micro-romanzo in oro. Nella prima, l’umanità affronta la selva, il caos, le bestie. Ha bisogno di scudi, querce, guardiani. Nella seconda, quella stessa umanità è accolta nel giardino, tra i tralci della vite, in comunione con il volto divino.

La prima è un altare di guerra. La seconda è un’icona del vino e della pace.

Due mondi. Un solo racconto: la conversione dell’anima vichinga.

