Scoperto il “sesto senso” delle donne? Ecco perché favorì l’umanità, mentre gli altri ominidi si estinsero

Un gene fragile trasformò le femmine Homo sapiens – più dei loro padri, fratelli e figli – in protagoniste della sopravvivenza. Ma cosa presiede quel gene? Da qui scaturisce la nostra fortuna evolutiva

Un dettaglio invisibile, un enzima che degrada troppo in fretta, un corpo che reagisce diversamente. Una capacità sensoriale nascosta potrebbe aver faviorito, proprio grazie una mutazone genetica, il genere umano e condannato alla scomparsa i cugini ominidi, vicini e lontani. Un “sesto senso” che avrebbe poi potuto svilupparsi come capacità predittiva, in un campo ben più ampio.

Da questo squilibrio molecolare potrebbe essere nata una sensibilità femminile straordinaria, un vero “sesto senso” capace di guidare i nostri antenati – orientati probabilmente da madri, mogli, sorelle o figlie – verso l’acqua.

Ed è lì – presso le sorgenti, i fiumi, i laghi – che si giocava la partita della vita: acqua per bere, acqua per cucinare, acqua come richiamo degli animali da caccia. Non avreste mai immaginato che il “naso” per l’acqua avesse un’origine genetica?

Una mutazione nel cuore del DNA

Un piccolo cambiamento biochimico che cambiò i destini della Terra

La ricerca pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) da Xiangchun Ju, Shin-Yu Lee, Svante Pääbo e colleghi dell’Okinawa Institute of Science and Technology e del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology ha individuato un responsabile insospettabile: l’adenilosuccinato liasi (ADSL).

Si tratta di un enzima chiave nel metabolismo delle purine, il percorso biochimico che consente la produzione di DNA, RNA ed energia cellulare.

Basta un minuscolo scarto: un singolo amminoacido diverso su 484. Eppure questa differenza basta per rendere la versione umana più instabile rispetto a quella dei Neanderthal e dei Denisoviani. Un limite che si è trasformato in risorsa.

Il paradosso dell’enzima fragile

Una debolezza che diventò la forza nascosta dell’Homo sapiens

La variante sapiens dell’ADSL si degrada rapidamente, producendo livelli più bassi di attività. Questo effetto, registrato nel cervello, non rese l’Homo sapiens più lento, ma al contrario più flessibile, più pronto all’adattamento.

Nei topi geneticamente modificati con la versione umana, gli scienziati hanno osservato un comportamento sorprendente: le femmine imparano più in fretta, associano segnali e acqua meglio dei maschi, arrivano per prime alle fonti.

L’acqua, risorsa vitale e scarsa, diventa qui il centro della selezione naturale: chi sa trovarla prima, sopravvive.

Il “sesto senso” femminile

Un’intuizione rapida, un desiderio che guida verso la salvezza

L’effetto compare solo nelle femmine, suggerendo che la mutazione abbia agito in modo specifico sul comportamento femminile.

Un “sesto senso” verso l’acqua significa non solo sete placata, ma capacità di condurre i gruppi verso le sorgenti, di intuire i percorsi, di riconoscere i segni nel paesaggio.

Le donne sapiens, portatrici di questa mutazione, avrebbero avuto un ruolo decisivo nella sopravvivenza dei clan.

L’acqua come bussola della caccia

Dove si abbeverano gli animali, lì attende il cacciatore

Non si tratta solo di bere. Nei paesaggi della preistoria, le sorgenti e i corsi d’acqua erano i punti in cui la vita si concentrava.

Gli animali vi giungevano regolarmente per abbeverarsi: cervi, bisonti, mammut. Per i gruppi umani, trovare l’acqua significava trovare anche la selvaggina.

Il “sesto senso” femminile si trasformava così in una bussola invisibile per la sopravvivenza collettiva, capace di guidare non solo le donne e i bambini, ma anche i cacciatori verso i luoghi di fortuna.

Dee, ninfe e custodi delle sorgenti

La memoria del mito come eco della biologia

Non stupisce che nelle culture arcaiche l’acqua sia stata affidata quasi sempre a figure femminili.

Le Naiadi greche custodivano le sorgenti, le divinità celtiche dei pozzi erano oggetto di offerte votive, Ishtar e Anat erano associate a fertilità e fiumi.

Questa lunga costellazione di dee sembra essere il riflesso culturale di una verità biologica: l’acqua apparteneva simbolicamente al corpo femminile, perché da lì passava la continuità della vita.

La fortuna dei sapiens

Un piccolo vantaggio che decretò la scomparsa dei Neanderthal

La differenza genetica nell’ADSL non è presente nei Neanderthal né nei Denisoviani.

Quando le condizioni ambientali peggiorarono, quando i ghiacci avanzavano e le fonti si prosciugavano, la capacità di intuire e raggiungere per primi l’acqua fece la differenza.

Non fu l’unico motivo della loro estinzione, ma fu un fattore che accumulato nel tempo moltiplicò i vantaggi dei sapiens: più acqua, più caccia, più sopravvivenza.

Le parole degli scienziati

La voce della genetica che incontra l’evoluzione

“Stiamo iniziando a comprendere gli effetti di alcuni cambiamenti molecolari che hanno reso unici gli esseri umani moderni”, spiega Svante Pääbo, premio Nobel.

Il dottor Xiangchun Ju avverte che “è presto per estendere direttamente questi dati agli umani, ma la sostituzione genetica ha certamente conferito vantaggi comportamentali”.

Il professor Izumi Fukunaga sottolinea: “Non sappiamo perché l’effetto emerga solo nelle femmine. È un mistero che lega biologia, cervello e società”.

Un enigma che parla ancora a noi

Il filo sottile della vita, tra genetica, sete e desiderio

La mutazione nell’ADSL racconta una verità sorprendente: a volte è la fragilità a diventare forza.

Il “sesto senso” femminile per l’acqua è più di una curiosità scientifica: è un archetipo evolutivo, un riflesso che ha guidato la specie verso la sopravvivenza, un istinto che univa sete, caccia, nutrimento e fertilità.

Forse è a questo invisibile istinto custodito nelle donne che l’Homo sapiens deve la sua lunga fortuna sulla Terra.

Fonte dello studio

X.-C. Ju, S.-Y. Lee, R. Ågren, L.C. Machado, J. Xing, C. Azama, … S. Pääbo (2025).

Reduced adenylosuccinate lyase activity and expression in modern human evolution affecting brain and behavior.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 122(32), e2508540122. doi:10.1073/pnas.2508540122

