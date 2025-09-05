Scoperto ora. Romano. Ma cos’era esattamente? La struttura è bellissima. Gli scavi continuano. Cosa c’era nei dintorni?

Tra funzionalità, lusso, religione e benessere la monumentale riserva d’acqua aggiunge particolari alla storia della romanizzazione in Lusitania

Una scoperta che racconta l’acqua, la bellezza e il potere. Una scala che porta verso l’acqua: il ricordo di analoghe strutture arcaiche, molto presenti in aree come la Sardegna? Una piscina? Un Ninfeo? Un santuario? Certo è un fatto: è qualcosa di più di un semplice pozzo.

L’apparizione dell’acqua sepolta

La terra, scavata con cura dagli archeologi di ERA Arqueologia, ha restituito un cerchio perfetto, scavato nella sabbia compatta: un pozzo o, forse, una vasca da ninfeo. La luce solare si riflette sull’acqua ferma, che ancora oggi affiora dal ventre del suolo, restituendo alla superficie un’immagine quasi intatta del tempo in cui i Romani dominavano la città di Salacia Urbs Imperatoria, l’odierna Alcácer do Sal.

I gradini in pietra, disposti in sequenza regolare e discendente, lasciano supporre non soltanto un uso pratico – la raccolta dell’acqua – ma anche una volontà architettonica, un segno di monumentalità. L’ampiezza del vano e la qualità della muratura, ancora leggibile nonostante l’erosione dei secoli, invitano a pensare a un manufatto che travalica la mera funzionalità per divenire luogo simbolico, scenografico, rituale.

Un cuore romano in Lusitania

Alcácer do Sal, affacciata sull’estuario del Sado, fu un nodo cruciale per il controllo delle vie d’acqua e delle saline. La città romana, conosciuta come Salacia, prosperò grazie all’estrazione e al commercio del sale, all’agricoltura e alle produzioni di vino e olio. Ma la sua fama si legò anche alla lavorazione del pesce e al garum, la celebre salsa di interiora fermentate che riforniva le mense di Roma e delle province.

Le ville rustiche e signorili che costellavano il territorio testimoniavano una duplice vocazione: da un lato la produzione agricola intensiva, dall’altro la ricerca di comfort e prestigio sociale da parte dei proprietari terrieri. Non mancavano mosaici, terme private e ninfei: spazi dedicati al piacere, alla contemplazione, alla celebrazione dell’acqua come elemento vitale e divino.

Pozzo o ninfeo? Un enigma architettonico

L’elemento emerso dagli scavi non è un semplice vano circolare. Alcuni indizi architettonici impongono un’analisi più attenta:

La scala di accesso : i gradini in pietra regolari suggeriscono che lo spazio fosse concepito per essere frequentato. Un pozzo puramente utilitario non necessitava di tale monumentalità.

: i gradini in pietra regolari suggeriscono che lo spazio fosse concepito per essere frequentato. Un pozzo puramente utilitario non necessitava di tale monumentalità. Le proporzioni : l’ampiezza superiore a quella dei pozzi ordinari ricorda piuttosto una vasca ornamentale o rituale, legata al culto delle ninfe o a funzioni decorative di villa.

: l’ampiezza superiore a quella dei pozzi ordinari ricorda piuttosto una vasca ornamentale o rituale, legata al culto delle ninfe o a funzioni decorative di villa. Il rivestimento murario: le pietre posizionate lungo la parete e alla base rivelano una volontà di consolidamento e, forse, di abbellimento. Se fosse stato coperto – con un tetto ligneo o con una volta in muratura – avrebbe protetto l’acqua e reso il luogo più scenografico.

Il manufatto si pone quindi a metà tra pozzo funzionale e vasca scenografica, richiamando l’architettura dei nymphaea, luoghi votivi e ornamentali che Roma disseminò nelle province per replicare i modelli della capitale.

La romanizzazione di un paesaggio

La presenza di una struttura tanto elaborata conferma come la romanizzazione della Lusitania non fu soltanto un processo militare e amministrativo, ma anche culturale e simbolico. L’acqua, già venerata dalle popolazioni locali, venne monumentalizzata dai Romani in chiave urbanistica ed estetica.

Il pozzo-vasca di Alcácer do Sal diventa così un tassello prezioso per comprendere come la cultura romana si adattò e si innestò su tradizioni preesistenti, integrandole e trasformandole. Dove i locali veneravano sorgenti e corsi d’acqua come presenze divine, i Romani costruirono ninfei, terme e cisterne, conferendo a quelle credenze una forma architettonica codificata.

Domande aperte

L’attuale scoperta solleva una serie di interrogativi che la ricerca futura potrà forse chiarire:

La vasca era coperta e ornata da decorazioni pittoriche o scultoree?

Era un luogo privato, legato a una villa padronale, o pubblico, al servizio della comunità?

Vi si celebravano riti legati all’acqua e alle divinità fluviali, o era piuttosto un punto di raccolta e distribuzione idrica?

Ogni indizio spingerà a ridefinire il rapporto tra funzionalità e rappresentanza, tra bisogno quotidiano e lusso aristocratico, tra sacralità e vita domestica.

Un frammento di Roma sotto la sabbia lusitana

Il pozzo-vasca di Alcácer do Sal non è soltanto una curiosità archeologica. È il riflesso di un mondo in cui l’acqua non era mai neutra: era risorsa, ornamento, potere, devozione. Ritrovandola oggi, intrappolata nel ventre della terra, possiamo riascoltare il mormorio antico delle ninfe, il gorgoglio dei secchi che risalivano, l’eco dei passi che scendevano lungo i gradini.

È un reperto che, nel silenzio della sua acqua immobile, continua a narrare la voce di Roma.