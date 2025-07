Scoperto ora tra le rovine di 2000 anni fa. Entrano in un antico edificio. L’oggetto raro è in un angolo. Ha 1600 anni. Ed è bellissimo. Cos’è? Cosa significavano i simboli alfabetici di metallo?

di Federico Bernardelli Curuz / “Il nostro servizio”.



Nel silenzio sospeso delle rovine ellenistiche e romane, tra le colonne spezzate e le strade lastricate di una città che un tempo brulicava di mercanti, sacerdoti e soldati, la scoperta è davvero inattesa.

Durante la campagna di scavo archeologico nella città antica che sorge nel cuore della provincia turca di Mersin, nel sud del Paese, è riaffiorata, in questi giorni, una bilancia in ferro con i suoi cinque pesi originali. E’ un oggetto integro, articolato, con pesi pesi forgiati a forma di lettere dell’alfabeto greco. Risale a 1.600 anni fa, un’epoca di transizione tra l’Impero romano tardo e l’avvento bizantino. È uno degli esempi meglio conservati di sistemi di misurazione tardoantichi.

Una città ancora viva tra colonne e pietre

Uzuncaburç, la città ellenistica che racconta Roma e Bisanzio

Uzuncaburç, l’antica Diocaesarea, si trova a circa 30 chilometri dalla costa mediterranea, non lontano da Silifke (la Seleucia di Cilicia), in una regione un tempo strategica, sospesa tra l’Asia Minore e le rotte del grano e dell’olio verso Roma. La città si sviluppò in epoca ellenistica, nel III secolo a.C., ma è sotto l’Impero romano che fiorì in tutto il suo splendore. A differenza di molti siti dell’Anatolia, è rimasta straordinariamente intatta: i suoi templi, le porte urbiche, il teatro, le fontane monumentali e la plateia colonnata — lunga, diritta, incorniciata da botteghe — offrono ancora oggi un’impressione viva, quasi emozionante, della sua antica vitalità.

Proprio nel corso degli scavi condotti lungo questa strada centrale, pavimentata con lastre regolari e fiancheggiata da negozi e officine, è emersa la bilancia. Si trovava all’interno di uno dei numerosi ambienti commerciali — forse una bottega specializzata in alimenti, utensili o tessuti — e giaceva, come dimenticata, accanto a materiali bruciati e segni di crolli strutturali.

La bilancia di ferro

Il meccanismo: gancio girevole, rampini sospesi e precisione romana

La bilancia si presenta come un dispositivo a trave trasversale (una statera), realizzata interamente in ferro, con un gancio centrale girevole. Alle estremità, tramite bracci mobili, si articolano due rampini ad ancoretta — uno destinato al prodotto da pesare, l’altro ai pesi di riferimento. Questo sistema, noto fin dall’epoca ellenistica, venne perfezionato e standardizzato dai Romani, che ne fecero uno strumento essenziale per la fiscalità, il commercio, la logistica militare e persino la monetazione.

Trovare oggi una bilancia ancora montata, con i pesi adiacenti e riconoscibili, è un evento di rara fortuna per l’archeologia. Il professor Ali Aydınoğlu, direttore dello scavo, ha sottolineato la portata del ritrovamento: «Non avevamo mai recuperato prima un set completo come questo. E i pesi, a forma di lettere greche, suggeriscono un sistema codificato di uso ampio o locale».

I cinque pesi alfabetici

Lettere greche incise nel metallo: codice mercantile o simbolismo esoterico?

I cinque pesi in ferro sono stati trovati a pochi centimetri dalla bilancia. Ogni elemento presenta una forma che richiama una lettera greca — tra queste, sembrano riconoscibili l’alfa, il delta e il lambda. Secondo la lettura preliminare dei ricercatori, non si tratterebbe di semplici decorazioni: le lettere corrisponderebbero a precisi multipli di una unità standard di peso, nota come litra, largamente diffusa nel Mediterraneo tardoantico. Questo sistema prevedeva valori modulari che andavano da mezzo litro (circa 150 grammi) a 5 litri (circa 1,5 chilogrammi).

Il ricorso a lettere per identificare i pesi è attestato in alcuni documenti greci e latini, ma l’uso sistematico di simboli alfabetici lascia spazio a molte ipotesi. Potrebbe trattarsi di un codice locale di pesatura, utilizzato per semplificare i calcoli in ambienti con alti tassi di analfabetismo, o di un sistema criptato, forse riservato a una specifica corporazione di commercianti. Non si esclude neppure una funzione rituale o simbolica: le lettere greche, infatti, avevano anche valori numerici (isopsefia) e venivano impiegate nei contesti magici e religiosi del tempo.

Il mondo del peso e del valore

Dal pane alle anfore, dal ferro alla carne: la bilancia regola il mondo

In un’economia di scambio basata sul peso, la bilancia era al centro di ogni transazione. Le imposte si calcolavano a peso, così come i metalli destinati alla zecca. Le stesse monete, almeno idealmente, dovevano corrispondere a un certo valore ponderale: i falsari erano tra i più temuti criminali dell’Impero.

Le fonti antiche, da Plinio a Ulpiano, ricordano che i funzionari pubblici spesso ispezionavano le botteghe per controllare che i pesi fossero autentici. Esistevano veri e propri modelli statali di riferimento (pondera publica), custoditi nei templi o nelle piazze. I pesi falsi, quando scoperti, venivano distrutti pubblicamente e i trasgressori colpiti da multe o esclusi dalle attività commerciali. Una sanzione non solo economica, ma anche morale.

Simboli e controllo

La lettera che pesa: codice, religione, fiducia pubblica

In un mondo che si avviava verso la diffusa cristianizzazione, le lettere dell’alfabeto greco — molte delle quali venivano reinterpretate in chiave teologica o apocalittica — potevano veicolare messaggi ambigui, mistici, oltre che funzionali. L’alfa e l’omega, ad esempio, erano già all’epoca simboli del Cristo. Il delta, triangolo perfetto, era associato al fuoco e alla trasformazione.

Siamo di fronte a una cultura che tendeva a codificare ogni gesto, anche il più quotidiano, all’interno di un sistema di segni e significati. E il peso — misura del valore, dell’onestà, della reciprocità — era il fondamento su cui si costruiva la fiducia economica e simbolica tra gli individui.