Scoperto ora un raro mosaico romano sulla via Appia a Roma. La spiegazione degli archeologi. Il breve video

Oggi, in Via Appia Antica 39 a Roma, è stato scoperto un nuovo mosaico all’interno di un’area sepolcrale. Questo ritrovamento è parte di uno scavo archeologico condotto nell’ambito del progetto ECeC, un’iniziativa che coniuga archeologia e comunità locale, promuovendo la sostenibilità economica e ambientale. L’area di scavo è anche oggetto di un allestimento interdisciplinare, con il coinvolgimento di artisti e architetti per creare un’esperienza immersiva “a bordo scavo” aperta al pubblico.

Gli archeologi, sorpresi dalla scoperta, hanno spiegato: “Inizialmente è emerso solo un angolo e speravamo tanto di ritrovarlo tutto intero. Nonostante sia in frammenti, questo mosaico in tessere bianche e nere è tuttavia molto interessante in quanto trova pochi confronti a Roma. Infatti, unisce in maniera non comune un classico motivo a girali con elementi geometrici a doppia T che incorniciano campi figurati. La cornice a semicerchi sembra indicare una datazione dell’opera all’età severiana (fine II sec.-inizi III sec. d.C.).”

Lo scavo in corso a Via Appia Antica 39 è stato concepito anche come un progetto didattico, aperto al pubblico tramite visite guidate ogni sabato. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale locale e a renderlo accessibile ai cittadini attraverso l’uso di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things (IoT), per migliorare la comunicazione e la fruizione del sito​.

Il breve video del ritrovamento