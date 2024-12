Scoperto un antico amuleto per guarire dal cancro. «Fu commissionato da un padre per la figlia malata». Di cosa si tratta? Cosa è raffigurato e perchè?

Le calde giornate d’estate che illuminano le colline sono il palcoscenico ideale per scoperte archeologiche. Ma nessuno, nemmeno il team di studiosi si sarebbe aspettato di imbattersi in un ritrovamento così raro e straordinario: un amuleto magico contro il cancro, un oggetto che sembra raccontare una storia di speranza e di cura, radicata nelle profondità della storia umana.

L’inizio dell’avventura

Tutto è iniziato sul colle Aedilicus, un’area vicina alla chiesa del sito archeologico. Le mani esperte degli archeologi, guidate da strumenti delicati e dalla passione per il passato, hanno portato alla luce un piccolo gioiello che, a prima vista, sembrava un semplice ciondolo. Ci troviamo in Turchia, come riporta arkeonews.net, ad Antiochia di Pisidia. Le incrostazioni di terra e il tempo non potevano nascondere a lungo la sua vera natura: una gemma lavorata con un’iconografia unica e iscrizioni che celavano una funzione antica e misteriosa.

Amuleto magico contro il cancro dagli scavi di Antiochia di Pisidia, Isparta, Turchia. Foto: Archivio di Antiochia di Pisidia

L’amuleto e il suo significato

L’amuleto, risalente al periodo ellenistico, raffigura su un lato un granchio – simbolo potente e inquietante al tempo stesso – e, sull’altro, iscrizioni augurali per la guarigione. Secondo gli esperti, questo oggetto sarebbe stato commissionato da un padre disperato per la figlia malata, forse affetta da un tumore. L’idea che un gioiello potesse contenere il potere di guarire riflette la profonda connessione tra spiritualità, medicina e simbolismo nell’antichità.

La scelta del granchio non è casuale. Già nel II secolo d.C., il medico Galeno, famoso per i suoi studi sul cancro, descriveva i tumori come simili a un granchio, per via delle vene scure che si estendevano dal nucleo della massa, richiamando visivamente le zampe del crostaceo. Il termine “cancro” stesso deriva dal greco “karkinos”, che significa appunto granchio.

La funzione degli amuleti nella storia

Gli amuleti hanno rivestito un ruolo centrale nella vita quotidiana di molte culture, agendo come strumenti di protezione, guarigione e connessione con il divino. Nell’antichità ellenistica, questi oggetti erano particolarmente diffusi e riflettevano una visione del mondo in cui il soprannaturale e il naturale erano strettamente intrecciati. Realizzati con materiali preziosi o comuni, gli amuleti potevano contenere iscrizioni, simboli o raffigurazioni di divinità, animali e forme geometriche, ciascuno con un significato specifico.

Nel periodo ellenistico, in particolare, l’uso di amuleti era influenzato dalla diffusione delle conoscenze medico-filosofiche provenienti da Egitto, Mesopotamia e Grecia. La medicina e la magia si sovrapponevano spesso: gli amuleti non erano solo oggetti apotropaici, ma venivano anche considerati strumenti terapeutici, capaci di incanalare energie positive o scacciare malattie. La loro efficacia era rafforzata dalla fede del possessore, in un equilibrio tra scienza, religione e superstizione.

Un viaggio nel tempo

Questo tipo di amuleti era ampiamente utilizzato dal periodo ellenistico fino al IV secolo d.C., diffondendosi tra l’Egitto, l’Anatolia e la Mesopotamia. L’esemplare di Antiochia di Pisidia si distingue per la sua eccellente conservazione, che ha permesso agli studiosi di apprezzarne sia l’arte che il significato culturale. Sebbene predatasse la chiesa vicina, si ritiene che l’amuleto sia giunto nel sito nel X secolo d.C., passando di mano in mano, custodito e venerato come un oggetto di grande valore.

La rilevanza archeologica

Oltre alla sua straordinaria bellezza, l’amuleto rappresenta una finestra sulla medicina e sulla spiritualità antiche. È uno dei meglio conservati mai ritrovati in Anatolia, e i ricercatori sperano che lo studio dettagliato dell’oggetto offra nuove informazioni sulle pratiche sanitarie e le credenze popolari del passato.

Credito immagine: Antiochia di Pisidia

Il ritrovamento dell’amuleto magico di Antiochia di Pisidia non è solo una scoperta archeologica, ma un ponte tra il passato e il presente, che ci invita a riflettere su come la speranza e la ricerca della guarigione abbiano sempre accompagnato l’umanità. In un certo senso, questo piccolo oggetto testimonia l’incessante desiderio dell’uomo di comprendere e dominare le forze invisibili della malattia e della sofferenza, un tema che risuona ancora oggi, nonostante i secoli trascorsi.