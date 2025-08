Scoperto un sito romano circolare con pozzo sacro e monete: villa, mercato o spazio rituale?

Un fossato che disegna un cerchio perfetto. Un pozzo in pietra che pare un altare. Una moneta deposta in silenzio, forse per implorare fortuna.

Nel verde ondulato del Wiltshire, tra Melksham e il cielo, un sito romano da poco riemerso rivela una storia che sa di enigma e di promessa. Definito inizialmente “villa”, oggi appare come molto di più: una soglia tra commercio e ritualità, tra bisogni concreti e riti misteriosi. E forse, tra vita e morte.

Un impianto circolare, ma senza padroni

Non una villa imperiale, ma una struttura condivisa e mobile

Quando, l’équipe di Rubicon Archaeology ha portato alla luce il complesso di Melksham, ciò che ha colpito è statama la logica geometrica che organizza il suolo: un fossato scavato ad anello, perfettamente circolare, che racchiude un’area priva di grandi muri, priva di mosaici, priva di fasti. Eppure viva. All’interno del cerchio, affioravano ceramiche, oggetti metallici, resti animali e – al centro – un pozzo rivestito con conci in pietra perfettamente allineati, come se l’acqua meritasse un trono.

Le interpretazioni, all’inizio, furono prudenti: si parlò di una villa agricola. Ma la densità e varietà dei reperti suggeriscono una realtà dinamica, funzionale, affollata, capace di mutare nel tempo. Non una casa, ma forse un centro di scambio stagionale, un punto di incontro per viaggiatori, mercanti e contadini. Un piccolo mercato rurale, forse periodico, forse sacro.

Monete, cocci e resti animali: tracce di un’economia del desiderio

Scambi, offerte e attività quotidiane in un luogo dove si veniva a cercare la sorte

Nel suolo, i ricercatori hanno trovato ceramiche in grande quantità, alcune per uso domestico, altre per il trasporto di liquidi; resti ossei animali, con tagli netti e segni di lavorazione che parlano di pasti, sacrifici o mercati della carne; ferri da lavoro, ganci, frammenti di oggetti da riparare o scambiare; monete tardo-imperiali, per lo più di piccolo taglio, alcune perse nel fango, altre intenzionalmente deposte.

Tutti questi oggetti raccontano un’attività vivace, ma non continua. Non si viveva qui ogni giorno: si veniva a Melksham per comprare, vendere, forse adorare. E per lasciare qualcosa in pegno al destino.

Il pozzo rivestito in pietra: sorgente o altare?

Una costruzione monumentale in miniatura al centro della scena

Il cuore del sito è un pozzo profondo, costruito con pietre levigate e sistemate con maestria. Non è un semplice pozzo agricolo: la qualità della muratura e la sua centralità evocano una funzione simbolica. In fondo a quel pozzo è stata rinvenuta una moneta del IV secolo, con l’effigie di Crispus Cesare, il figlio di Costantino, tragicamente messo a morte nel 326 d.C. dalla sua stessa famiglia. Ma quella moneta non era sola: era raccolta in un vaso, come offerta votiva.

Quel gesto, ripetuto chissà quante volte, apre un varco sulla spiritualità nascosta del luogo. Il pozzo non dava solo acqua, ma riceveva promesse.

Il fossato che separa e protegge

Non difesa, ma confine simbolico tra mondi diversi

Il grande fossato circolare che abbraccia l’intero complesso non era difensivo. Non c’erano mura, non torri, non palizzate. Era piuttosto un segno inciso nella terra, una linea di soglia. Chi entrava lasciava qualcosa fuori: forse la propria identità, forse la propria paura, forse il proprio denaro. E trovava, al centro, uno spazio altro. Uno spazio in cui il desiderio diventava offerta.

Chi veniva a Melksham?

Non signori, ma viandanti. Non nobili, ma donne, mercanti, devoti.

A frequentare questo luogo furono probabilmente contadini delle campagne circostanti, venuti a scambiare grano, animali o strumenti; artigiani itineranti, forse con piccoli banchi o carriole cariche di utensili in ferro; donne e bambini, attratti da uno spazio che non era solo funzionale, ma forse anche festivo; e poi ancora devoti, che lasciavano una moneta nel pozzo, oppure un vaso nascosto, o un pezzo di pane. A Melksham si veniva per cercare qualcosa. Cibo, utensili, risposte, forse anche miracoli.

Nessuna villa, ma un sistema

Un luogo vivo, mutevole, che sfida le categorie dell’archeologia classica

Oggi sappiamo che ciò che definiamo “villa” non è sempre ciò che immaginiamo. A Melksham non c’erano mosaici né statue, ma c’era vita. Non c’erano terme né larari, ma c’erano rituali minimi, gesti profondi, economie quotidiane. Il sito sfugge alle etichette. È un luogo ibrido, fluido, dinamico, che evolve con le stagioni, che si accende e si spegne, che ospita e trasforma.

E adesso?

Le prossime indagini cercheranno tracce invisibili: legno, semi, gesti

Le ricerche non sono finite. Gli archeologi sperano di identificare tracce di strutture leggere, forse in legno, che ospitavano venditori o visitatori. Analizzeranno i resti organici per capire cosa si mangiava e si commerciava. E proveranno a raccogliere, dai sedimenti, i piccoli gesti quotidiani: i segni di un piede, il fondo bruciato di un vaso, un seme lasciato cadere.

Una Britannia che profuma di riti e di pioggia

Melksham ci ricorda che i margini dell’Impero erano pieni di vita

Non c’è gloria imperiale a Melksham. Ma c’è umanità, c’è memoria, c’è profumo di pioggia e di speranza. In quel cerchio inciso nel suolo, in quel pozzo silenzioso, nelle mani che hanno lasciato monete e cocci, si raccoglie il battito della provincia romana, là dove l’Impero non era marmo, ma fango e desiderio.