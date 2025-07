Scoperto un tempio sacrificale di 6.000 anni con canale del sangue e altare. Cosa succedeva qui?

Nel cuore pulsante dell’Anatolia orientale, c’è una terra che continua a raccontare i suoi misteri millenari. Tadım, piccolo villaggio nella provincia di Elazığ, si è risvegliato ancora una volta grazie all’archeologia: qui, durante le ultime campagne di scavo coordinate dal Ministero della Cultura e Turismo turco con la direzione scientifica del Museo di Elazığ, è stato portato alla luce un tempio risalente a 6.000 anni fa, “probabilmente il più antico mai identificato nella regione”, sottolinea con orgoglio Ahmet Demirdağ, direttore provinciale della Cultura.

Credit: İsmail Şen/AA

Uno dei primi esempi di architettura rituale

Canale del sangue e altare: le tracce di antichi riti sacrificali

L’emozione si percepisce nette nelle parole di Ergün Demir, responsabile degli scavi: “Parliamo di uno dei primi esempi noti di architettura rituale nel bacino superiore dell’Eufrate. Qui non abbiamo trovato soltanto muri, ma un intero complesso che racconta una storia di fede, società e sacrificio”. È proprio nei settori 80–81 del grande tumulo di Tadım Höyüğü, alto 35 metri e vasto quanto due campi da calcio, che sono venuti alla luce gli elementi più sorprendenti: un canale del sangue, ove resti umani e animali si mescolano, e un altare di pietra segnato da profonde incisioni di lame. Un quadro, spiegano gli archeologi, che “non lascia dubbi sulla pratica di rituali sacrificali, forse animali, forse umani, come offerte alle divinità di allora”.

Credit: İsmail Şen/AA

Gli oggetti e la vita quotidiana di una società evoluta



Ma l’antico tempio di Tadım non si esaurisce nel racconto tragico dei sacrifici. Attorno all’altare spiccano quattro podî destinati probabilmente alle offerte votive, un focolare sacro e numerosi reperti che descrivono la vita quotidiana e il fervore religioso di una comunità in evoluzione. Dai sigilli per transazioni agricole alle ceramiche in stile Nakhchivan, dalle teste di freccia agli strumenti domestici, fino a fusaiole per la tessitura e idoletti scolpiti in pietra, argilla e osso. “Attraverso questi oggetti intravediamo le prime forme di espressione simbolica o religiosa – racconta Demir – e tocchiamo con mano i germi dell’urbanizzazione: la disposizione compatta degli edifici in mattoni crudi, le fondamenta in pietra ci parlano di una società organizzata contro disastri e invasioni”.

Verso una nuova lettura della preistoria anatolica

Il valore di Tadım Höyüğü non si esaurisce dunque nella sua antichità. Posto a poca distanza dall’Eufrate, su un’arteria tra Mesopotamia e Anatolia, il sito rivela le rotte di scambio e le trasformazioni delle credenze preistoriche. “Siamo appena all’inizio – avverte Demirdağ – Continuando a scavare, confidiamo di scendere ancora più indietro nel tempo. Mai prima d’ora era stata identificata una struttura templare così antica nell’area”. Intanto, le indagini proseguono anche in altri luoghi-chiave della provincia, come la cittadella di Harput, la fortezza di Palu e il villaggio di Salkaya: tasselli diversi di un unico mosaico che racconta la fioritura di civiltà, culti e commerci sulle rive dell’Eufrate.

Credit: İsmail Şen/AA

Il significato del tempio: luogo di mediazione e sacrifici tra uomini e divinità

A Tadım, il tempio appena emerso non era solo un edificio. Secondo gli archeologi, rappresentava il vero cuore spirituale della comunità, uno spazio sacro dove la presenza degli dèi veniva costantemente evocata attraverso riti solenni e gesti antichi. “Parliamo di una società che concepiva il tempio come ponte tra il mondo umano e quello divino”, sottolinea Ergün Demir, responsabile degli scavi. “Il sangue versato sull’altare non era soltanto offerta, ma richiesta di protezione, fertilità e stabilità.”

Nel canale ricavato attorno all’altare, le tracce di resti animali e umani suggeriscono pratiche sacrificali articolate, forse cicliche, condotte per assicurarsi il favore delle divinità o per segnare i passaggi cruciali dell’anno agricolo e sociale. “Questi gesti rituali erano parte fondante dell’identità del villaggio – spiega ancora Demir –. La loro ripetizione rafforzava i legami interni, dava coesione alla comunità, e sanciva il ruolo di leader spirituali di chi officiava.”

Gli archeologi evidenziano come la posizione centrale del tempio tra le abitazioni, la presenza di podi per offerte e il focolare sacro indichino un luogo vissuto sia come santuario collettivo sia come punto di riferimento per la gestione del territorio. Era qui che si celebrava l’unione fra sacro e quotidiano, fra speranze collettive e rituali di propiziazione: “Un luogo destinato non soltanto al culto, ma anche alla diplomazia religiosa, alle decisioni, forse alla giustizia”, suggerisce Demirdağ.

Nel tempio di Tadım, il sacrificio — umano o animale che fosse — era dunque strumento di dialogo con il sacro, rito di passaggio e garanzia di prosperità. Le cicatrici lasciate sui blocchi d’altare paiono echeggiare oggi, a distanza di millenni, la domanda di senso che animava già allora gli uomini sulle rive antiche dell’Eufrate.