Scoperto un tesoro dell’Età del Bronzo. Ogni oggetto è legato all’altro da corde. Il significato misterioso

Fotografia pre-scavo del tesoro prima dello scavo nel laboratorio di reperti di GUARD Archaeology

Esisteva un collegamento, tanto simbolico quanto materiale, tra gli oggetti rituali che venivano inseriti nei tesori dell’età del Bronzo. Gli archeologi scozzesi hanno scoperto che anelli e altri oggetti preziosi erano stati legati l’uno all’altro da una corda, prima di essere stati interrati. Perché? Le corde potrebbero essere servite per raccogliere gli ex voto ed esibirli, appesi, in un’area sacra. In un periodo di rischio per la comunità, le sacre donazioni potrebbero essere state sepolte, in attesa di tempi migliori.

Ma c’è anche un’altra ipotesi. E cioè che tra gli oggetti fosse instaurato un collegamento magico, attraverso la corda, che rappresentasse l’unità dei credenti o dei familiari di un defunto. Del resto, a livello etimologico, religióne, come indica il Dizionario Treccani, deriva dal latino dal lat. religio -onis, prob. affine a religare «legare», con riferimento al valore vincolante degli obblighi e dei divieti sacrali.

Recenti indagini di laboratorio condotte da GUARD Archaeology su un tesoro dell’età del bronzo hanno portato alla luce rari resti organici di piante intrecciati con nove braccialetti e collane di bronzo sepolti intorno al 1000 a.C.

Il tesoro dell’età del bronzo è stato scoperto durante gli scavi condotti prima della costruzione di nuove case con 3 e 4 camere da parte dell’imprenditore locale Pat Munro Homes a Greenside a Rosemarkie, nelle Highlands scozzesi.

Ciò che rende il tesoro particolarmente significativo è che non è stato un ritrovamento isolato con scarso contesto per spiegarlo, ma è stato scoperto nel mezzo di un insediamento preistorico, un villaggio dell’età del bronzo comprendente almeno sei case circolari e anche una tomba a cista dell’età del bronzo.

Immagine a raggi X del tesoro scattata prima dello scavo nel laboratorio di reperti di GUARD Archaeology

Nel complesso, l’analisi di questi resti archeologici da parte di GUARD Archaeology farà luce sulle vite, le credenze e le morti degli abitanti delle Highlands dell’età del bronzo. Ciò si aggiungerà a ciò che gli archeologi di GUARD hanno raccolto da un altro tesoro dell’età del bronzo che hanno scavato a Carnoustie sulla costa orientale della Scozia, trovato anch’esso all’interno di un villaggio dell’età del bronzo, che potrebbe rivelare aspetti della cultura dell’età del bronzo evidenti in tutta la Scozia.

Lo scavo di laboratorio condotto da un team di archeologi GUARD insieme al conservatore Will Murray dello Scottish Conservation Studio ha rivelato nove manufatti in bronzo, tra cui un collare completo, un collare parziale, sei braccialetti penanulari e un bracciale penanulare con estremità a coppa. Sono stati recuperati anche resti di materiale vegetale/organico, comprendenti corde fibrose legate e annodate attorno ad alcuni degli oggetti in bronzo.

“Il recupero dei reperti è stato eseguito con successo nelle condizioni controllate necessarie per preservare questi oggetti altamente significativi, in particolare i delicatissimi cordoni organici che tengono insieme alcuni degli oggetti”, ha affermato Rachel Buckley, che ha guidato lo scavo in laboratorio. “Laddove i braccialetti erano tenuti insieme da materiale organico, questi sono stati recuperati in gruppo per consentire un ulteriore studio dettagliato. Mentre ci sono altri esempi di tesori in cui è stato postulato che gli oggetti erano legati insieme a causa del loro posizionamento, la vegetazione nel tesoro di Rosemarkie è sopravvissuta per circa 3000 anni, dimostrando che questi reperti erano tenuti insieme”.

La sopravvivenza delle sostanze organiche è probabilmente dovuta in parte alle proprietà antimicrobiche del rame (nel bronzo), dove i prodotti della corrosione del rame aderiscono alle sostanze organiche e le preservano.

Nei prossimi mesi, il team di specialisti riunito da GUARD Archaeology esaminerà i vari filoni di prove archeologiche che potrebbero spiegare perché il tesoro sia stato sepolto qui.

“Il fatto che il tesoro sia stato seppellito sotto un unico riempimento omogeneo all’interno di una fossa poco profonda con poco spazio extra per qualsiasi cosa diversa da ciò che è stato trovato all’interno, indica che non si è trattato di una perdita accidentale”, ha affermato Iraia Arabaolaza, che gestisce le analisi di GUARD Archaeology. “Sembrerebbe che la fossa poco profonda sia stata scavata fino alla lunghezza e profondità richieste per contenere gli oggetti, prima di essere rapidamente riempita. Potrebbe essere che fosse intesa come deposito temporaneo con l’intenzione di recuperare il tesoro a un certo punto. Le prove provenienti dall’insediamento circostante potrebbero rivelare se non è stato solo il tesoro ad essere abbandonato, ma anche l’insediamento”.

Il lavoro archeologico è stato finanziato da Pat Munro (Alness) Ltd ed è stato richiesto come condizione per il consenso di pianificazione edilizia.

L’importanza del Tesoro di Rosemarkie

Il tesoro di Rosemarkie rappresenta una scoperta eccezionale non solo per la sua integrità e conservazione, ma anche per il contesto in cui è stato ritrovato. Gli oggetti in bronzo ritrovati, associati a materiali organici, forniscono una rara opportunità di studiare le pratiche rituali e le tecnologie dell’età del Bronzo in un contesto autentico. Questi oggetti non erano semplicemente oggetti di valore, ma probabilmente avevano un significato simbolico e religioso per la comunità che li ha sepolti.

Le Corde e il loro Significato Rituale

Le corde ritrovate intorno agli oggetti in bronzo suggeriscono che questi ultimi fossero strettamente legati tra loro non solo fisicamente ma anche simbolicamente. Nelle culture preistoriche, le corde erano spesso usate nei rituali per rappresentare legami e connessioni, sia tra gli uomini che tra gli uomini e gli dei. La pratica di legare insieme oggetti di valore e poi seppellirli potrebbe riflettere un tentativo di mantenere l’unità e la protezione divina durante periodi di crisi o cambiamenti.

Il Villaggio dell’Età del Bronzo di Rosemarkie

Il contesto del ritrovamento, un villaggio dell’età del Bronzo con strutture ben definite e una tomba a cista, offre uno spaccato unico della vita quotidiana e delle pratiche funerarie dell’epoca. Le case circolari, tipiche delle abitazioni di quel periodo, indicano una comunità stabile con una certa complessità sociale. La presenza di una tomba a cista, utilizzata per sepolture individuali importanti, suggerisce che il villaggio avesse anche una struttura gerarchica e rituale ben definita.

Confronti con altri Ritrovamenti

Il tesoro di Rosemarkie può essere comparato con altri ritrovamenti simili in Scozia, come quello di Carnoustie, per identificare eventuali somiglianze o differenze nelle pratiche culturali e religiose. I tesori dell’età del Bronzo spesso contengono oggetti di uso quotidiano trasformati in offerte votive, indicando una connessione profonda tra la vita quotidiana e la sfera spirituale.

Le Prossime Fasi della Ricerca

Nei prossimi mesi, gli archeologi di GUARD Archaeology condurranno analisi approfondite sui materiali ritrovati, utilizzando tecnologie avanzate per comprendere meglio la composizione dei metalli, la provenienza dei materiali organici e le tecniche di fabbricazione. Questi studi forniranno ulteriori dettagli sulle abilità tecnologiche della comunità di Rosemarkie e sulle loro interazioni con altre culture dell’epoca.