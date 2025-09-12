Scoprono la Crocifissione di Rubens del 1613 in una villa. Un capolavoro barocco riemerge dopo secoli di oblio. La sua storia, il suo significato, il suo valore

Un dipinto straordinario di Peter Paul Rubens, datato 1613 e raffigurante la crocifissione di Cristo, è stato recentemente ritrovato in una villa del VI arrondissement di Parigi. La scoperta è stata fatta dal banditore Jean-Pierre Osenat durante l’inventario per la vendita dell’immobile. Descritto come un “vero capolavoro”, l’opera è stata autenticata grazie a radiografie e analisi dei pigmenti condotte dal curatore tedesco Nils Büttner presso il Centrum Rubenianum di Anversa. Il dipinto, in ottime condizioni, sarà messo all’asta il 30 novembre 2025 con una stima tra 1 e 2 milioni di euro.

Peter Paul Rubens: vita e carriera

Il maestro fiammingo del Barocco

Peter Paul Rubens (Siegen, 1577 – Anversa, 1640) è considerato uno dei più grandi pittori del Barocco europeo. Nato in Germania da una famiglia di origini fiamminghe, si trasferì ad Anversa, dove divenne noto per la sua abilità nel fondere l’influenza classica italiana con la tradizione fiamminga. La sua produzione spaziò dalla pittura religiosa a quella mitologica, dalle scene storiche ai ritratti, caratterizzandosi per l’uso drammatico della luce e del colore, nonché per la composizione dinamica e teatrale.

La crocifissione di Cristo: un tema ricorrente

Le interpretazioni rubensiane della Passione

La crocifissione di Cristo è uno dei temi più trattati da Rubens. Tra le sue opere più celebri in questo ambito si annoverano:

La Crocifissione (c. 1618–1620): un dipinto che mostra Cristo solitario sulla croce, con un cielo oscuro e minaccioso, enfatizzando il dramma del momento.

(c. 1618–1620): un dipinto che mostra Cristo solitario sulla croce, con un cielo oscuro e minaccioso, enfatizzando il dramma del momento. L’innalzamento della croce (1610–1611): un trittico monumentale che rappresenta la forza fisica e la sofferenza nel momento dell’innalzamento della croce.

(1610–1611): un trittico monumentale che rappresenta la forza fisica e la sofferenza nel momento dell’innalzamento della croce. La discesa dalla croce (1612–1614): un altro trittico, commissionato dalla Confraternita degli Arquebusieri di Anversa, che mostra il corpo di Cristo rimosso dalla croce con grande pathos e compostezza.

(1612–1614): un altro trittico, commissionato dalla Confraternita degli Arquebusieri di Anversa, che mostra il corpo di Cristo rimosso dalla croce con grande pathos e compostezza. L’entombamento: un’opera che illustra il momento successivo alla crocifissione, con Cristo deposto nel sepolcro.

Queste opere testimoniano l’interesse di Rubens per la Passione di Cristo e la sua capacità di trattare temi religiosi con intensità emotiva e maestria tecnica.

La scoperta del dipinto a Parigi

Un ritrovamento fortuito con implicazioni storiche

Nel settembre 2024, durante l’inventario per la vendita di una villa nel VI arrondissement di Parigi, Jean-Pierre Osenat ha rinvenuto un dipinto raffigurante la crocifissione di Cristo. L’opera, di dimensioni 105,5 x 72,5 cm, era in ottime condizioni e presentava caratteristiche stilistiche tipiche di Rubens. La sua autenticità è stata confermata da Nils Büttner, che ha utilizzato tecniche moderne come le radiografie e l’analisi dei pigmenti per verificarne l’origine. Si ritiene che il dipinto sia stato realizzato per un collezionista privato e successivamente appartenuto al pittore accademico francese William-Adolphe Bouguereau nel XIX secolo.

Il valore dell’opera e l’asta imminente

Un’opportunità unica per il mercato dell’arte

Il dipinto sarà messo all’asta dalla casa d’aste Osenat il 30 novembre 2025. Sebbene non sia stata divulgata una stima ufficiale, opere simili di Rubens hanno raggiunto valori molto elevati in passato. Ad esempio, nel 2002, il dipinto Massacro degli innocenti fu venduto per 49,5 milioni di sterline. L’asta rappresenta un’opportunità unica per collezionisti e studiosi di acquisire un’opera rara e significativa del maestro fiammingo.

Conclusioni

Un capolavoro che arricchisce la storia dell’arte

Il ritrovamento di questo dipinto di Rubens non solo arricchisce il panorama delle opere conosciute dell’artista, ma offre anche spunti di riflessione sulla storia del collezionismo e sulla conservazione dell’arte. La sua presenza in una collezione privata per secoli testimonia l’importanza di indagini accurate e dell’uso di tecnologie moderne per la riscoperta di opere perdute. Questo capolavoro, con la sua intensità emotiva e la sua maestria tecnica, continua a parlare al pubblico contemporaneo, confermando la perennità dell’arte di Rubens.

