Scoprono monete rinascimentali e bolle commerciali antiche in un palazzo coperto nel 1618 dalla frana di Piuro che provocò 1200 vittime

Tuttavia, la vera tragedia colpì Piuro secoli dopo, il 4 settembre 1618 (in quanto i Grigioni non avevano ancora adottato il calendario gregoriano, considerato il 25 agosto). In quell’oscura giornata, una massiccia frana si staccò dal Monte Conto, cancellando praticamente Piuro dalla mappa. Gli sforzi di soccorso tempestivi provenienti da Chiavenna, coordinati dal commissario grigionese Fortunato Sprecher, non poterono fare nulla contro la furia della natura. Le vittime, stimate dallo stesso Sprecher in 900, furono successivamente valutate in 1.200 dallo storico Benedetto Parravicini.

“Le monete in argento ritrovate sono tutte del periodo rinascimentale quindi monete in circolazione (a differenza delle monete di Mot del Castel che essendo molto più antiche, anche di 1200 anni, certificano l’area più antica dell’insediamento del Castrum romano, sicuramente in disuso o trasformato al momento della frana del 1618). – prosegue Omar Iacomella – Le monete inoltre appartengono a zecche dell’area padano-lombarda e veneta, alcune provenienti dalle aree dei Grigioni. Quindi i commerci di questa famiglia sono più contenuti rispetto ai Vertemate (cfr. monete arabe e polacche ritrovate nel 1988 nella Mera). Tutti questi ritrovamenti sono stati registrati nelle terre di scavo sul giardino in quanto il crollo dell’edificio/Palazzo è riconducibile alla frana che dal Monte Conto ha travolto Piuro in direzione nord-est. Ovviamente se nel futuro si continueranno gli scavi verso Borgonuovo, ci si aspetta una continuazione dei palazzi e giardini fino all’abitato attuale. Ma non abbiamo ancora finito, siamo solo all’inizio di questa incredibile storia”.

