Sculture rinascimentali italiane trovate sotto un campo di tennis in Ungheria, tra antiche rovine. Chi è l’autore di questa meraviglia? Dov’erano collocati gli angeli di marmo?

Quando la corte di Mattia Corvino trasformò il Danubio in un fiume rinascimentale. Una scoperta archeologica che restituisce al presente un altare fiorentino e le origini di un maestro viennese.

Un altare nascosto nella terra

Sotto le pietre sconnesse di un campo da tennis, tra le rive del Danubio, si celava un segreto che attendeva da secoli di essere rivelato. Gli scavi condotti a Visegrád hanno riportato alla luce le rovine della chiesa francescana, un edificio che, nel Quattrocento, era al centro della vita religiosa e culturale della corte di Mattia Corvino, il sovrano che fece della sua capitale un polo di attrazione per artisti, studiosi e umanisti.

Dalle macerie sono emersi frammenti sorprendenti: due consolle di marmo decorate con cherubini, parte di un altare maggiore che, secondo le fonti e lo stile, fu realizzato da Benedetto da Maiano. La scoperta è eccezionale: mai prima d’ora, in Ungheria, erano stati trovati resti di scultura rinascimentale italiana di tale qualità e in condizioni tali da poterne ancora cogliere l’eleganza originaria.

Benedetto da Maiano: Firenze che parla al mondo

Chi era l’artista che, dalla Toscana, portò la sua mano fin qui, sulle rive del Danubio?

Benedetto da Maiano (1442-1497) nacque in un contesto fiesolano ma trovò a Firenze la sua vera formazione. Il suo percorso artistico univa le competenze di bottega – intaglio del legno, architettura, scultura lapidea – alla raffinatezza di un linguaggio che cercava misura, armonia e dolcezza espressiva.

I suoi cherubini, come quelli riemersi a Visegrád, parlano di una spiritualità leggera e serena, lontana dal pathos drammatico: i volti infantili, dalle guance morbide, emergono tra piumaggi delicatamente cesellati. È un’arte che respira di Firenze, ma che diventa linguaggio universale, capace di essere compresa e amata a centinaia di chilometri di distanza.

L’altare di Visegrád, commissionato da Mattia Corvino, dimostra come la corte ungherese fosse in grado di attrarre i protagonisti del Rinascimento fiorentino, in un dialogo che superava i confini geografici e politici.

Mattia Corvino e il sogno di una corte rinascimentale

Il re ungherese (1443-1490) non fu solo un condottiero, ma un mecenate di vastissimo respiro. La sua Bibliotheca Corvina, oggi dispersa, era tra le più grandi collezioni di codici miniati del tempo, arricchita da commissioni a botteghe italiane e fiamminghe. Nel suo progetto politico e culturale, Corvino volle trasformare Buda e Visegrád in capitali rinascimentali, sul modello delle corti italiane.

L’altare maggiore di Benedetto da Maiano si inseriva in questo programma: la chiesa francescana doveva essere un luogo che parlava non solo di fede, ma di prestigio dinastico e di apertura culturale. La presenza di un maestro fiorentino non era casuale: Corvino cercava il meglio, e lo trovava in Toscana, patria del nuovo linguaggio artistico.

Il giovane Pilgram: germogli di un altro percorso

La stessa chiesa vide i primi passi di un giovane intagliatore di pietra, destinato a diventare celebre: Anton Pilgram. Nato a Brünn, formatosi tra Moravia e Austria, a Visegrád trovò il suo primo grande cantiere. Le sue incisioni, rintracciate sulle pietre del santuario, raccontano un apprendistato che lo condusse poi a Vienna, dove costruì la Cattedrale di Sant’István.

Il dialogo tra Benedetto e Pilgram – diretto o mediato – è significativo: il primo incarnava la perfezione rinascimentale fiorentina, il secondo avviava la via centroeuropea a un linguaggio più espressivo e drammatico. In una stessa chiesa, le due anime d’Europa si incontravano.

Un crocevia artistico

Il ritrovamento delle consolle cherubiche e delle incisioni pilgramiane ci obbliga a ripensare il ruolo di Visegrád. Non un luogo periferico, ma un laboratorio di contaminazioni, dove l’arte italiana, tedesca e ungherese si intrecciavano. In questo contesto, l’altare maggiore diventa un simbolo: un manufatto sacro che incarnava il sogno corvino di una corte europea, colta e potente, capace di parlare con le immagini tanto quanto con la diplomazia.

La voce del marmo

Osservando da vicino i rilievi, si nota la mano esperta: i capelli ricciuti del cherubino, le piume ornate con un ritmo ondulato, lo sguardo rivolto verso l’alto. È una scultura che respira. Non siamo di fronte a un frammento isolato, ma a un tassello che ci restituisce il clima spirituale e artistico del Quattrocento: fede, bellezza e potere si fondevano in un altare che era insieme luogo di culto e manifesto politico.

Il ritorno del passato

Il 6 settembre, sotto la guida dell’archeologo Gergely Buzás, questi reperti potranno essere ammirati dal pubblico. Non sarà solo una visita, ma un viaggio nella memoria: scoprire come Firenze, Brünn e Vienna abbiano trovato, a Visegrád, un punto d’incontro. Il tutto reso ancora più suggestivo dal percorso a bordo del nostalgico autobus Ikarus 66, simbolo di un’epoca che fu