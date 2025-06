Sei giovane e creativo? Partecipa al contest artistico targato Euronics: in palio la brandizzazione del padiglione a Lucca Comics & Games 2025. Come partecipare? Quali sono i premi? Ecco tutte le info

Lucca, 25 giugno 2025 – Siete giovani creativi sotto i 30 anni e sognate di lasciare il segno nel mondo dell’arte e della cultura pop? Questa è la vostra occasione: Euronics Italia S.p.A., uno dei leader italiani nell’elettronica di consumo, ha appena lanciato un contest artistico nazionale che promette di rivoluzionare la presenza del brand al 59° Lucca Comics & Games. In palio, c’è la possibilità di realizzare l’opera grafica che vestirà il padiglione Euronics alla più iconica manifestazione dedicata a fumetto, gaming e pop culture.

Il concorso, intitolato “Dimostra il tuo talento, Euronics ti porta a Lucca Comics & Games!”, fa parte di un ampio Progetto Engagement rivolto alla Next Generation. Il tema filo-conduttore, “Euronics a Lucca Comics & Games come sponsor dell’Italian Rocket Championship”, invita i giovani artisti a raccontare con la loro creatività il legame fra tecnologia, cultura pop e passione per il gaming.

Come partecipare



Il contest si articola in due fasi. Nella prima, dal 25 giugno al 31 luglio 2025, tutti gli aspiranti under 30 possono caricare online un’opera che rappresenti il proprio stile artistico. La giuria – composta dai vertici di Euronics Italia S.p.A., tra cui Serena Zilio, Massimiliano Iovino e Maurizio Minuti – selezionerà tre finalisti.

Dall’8 agosto all’8 settembre 2025, i tre selezionati svilupperanno una proposta definitiva per la brandizzazione del padiglione. Sul piatto non c’è solo la gloria: l’opera vincente sarà premiata per originalità, aderenza al tema, riconoscibilità del brand e coerenza con i valori Euronics.

I premi



Il vincitore vedrà la propria creazione realizzata sul pannello frontale del padiglione Euronics a Lucca Comics & Games 2025, esposta ai migliaia di visitatori attesi. Ma non finisce qui: l’artista avrà un accesso esclusivo alla fiera, parteciperà a un talk live con sessione di live painting, incontrerà il pubblico e riceverà una gift card Euronics da 300 euro, oltre a una selezione di premi hi-tech messi a disposizione dai partner, come un TV Oled LG, uno smartphone Motorola Edge 60, una sedia gaming Trust, cuffie Logitech, blender Nutribullet e asciugacapelli Bellissima.

Comunicazione e valore aggiunto



Il contest sarà promosso tramite una landing page dedicata, il Magazine Euronics e una campagna sui canali social ufficiali, sviluppata e gestita insieme a Fandango Club e PG Esports. Un vero bando artistico che mette al centro il valore delle idee e della creatività contemporanea.

Euronics sceglie così Lucca Comics & Games per rinnovare il proprio impegno verso le nuove generazioni, offrendo una piattaforma reale dove talento, cultura digitale e tecnologia si intrecciano e si valorizzano reciprocamente.

Per il regolamento completo e le modalità di partecipazione, visita la pagina ufficiale del contest: https://www.euronics.it/gaming/ls-contest-lucca-comics.html