“Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare…”. Leggi la poesia di D’Annunzio, guarda il quadro dell’amico Michetti. In poche righe capisci un mondo. Tutto quello che forse non sai

Settembre

Gabriele D’Annunzio, 1903 – da Alcyone

Settembre, andiamo. È tempo di migrare.

Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori

lascian gli stazzi e vanno verso il mare:

scendono all’Adriatico selvaggio

che verde è come i pascoli dei monti.

Han bevuto profondamente ai fonti

alpestri, che sapor d’acqua natìa

rimanga ne’ cuori esuli a conforto,

che lungo illuda la lor sete in via.

Rinnovato hanno verga d’avellano,

ché lunghi giorni andranno per le strade

dal Tratturo migrante per l’aperto:

a piè d’Ercole Canino, di Maielle,

della Majella eterna, dal Gargano.

Perché settembre

Il mese di settembre segna il passaggio dall’estate all’autunno: tempo di raccolti, di fine stagionale, di preparazione al freddo imminente. In Abruzzo, come in molte zone d’Italia, questo è il momento in cui i pastori iniziano la transumanza, spostando il bestiame dalle stalle d’altura – dove hanno brucato liberamente nei prati senza consumare fieno, prezioso per l’inverno – verso le pianure più miti, in prossimità del mare. La poesia cattura questa atmosfera di movimento e di nostalgia: il passato si porta dentro, il futuro si apre davanti. D’Annunzio “sente” che mentre lui è lontano, i pastori delle sue zone compiono questo rito millenario, che gli si riaffaccia alla memoria, portandogli l’intenso ricordo dei suoi compaesani e dei colori e delle azioni stagionali nell’ambiente di origine. “Si tratta del ricordo di chi non può tornare a casa, secondo una stagionalità rituale – spiega il critico Maurizio Bernardelli Curuz – D’Annunzio, non può più essere parte di quelle atmosfere, che egli ricorda non solo con nostalgia, ma come fonte profonda del proprio essere. I pastori, prima di tornare verso la piana, hanno bevuto l’acqua dellìe fonti sacre, di montagna, pure e mitiche, luoghi nei quali inizialmente abitavano. E sembra che sia quell’acqua non solo a cobboborarli, a seguirli per un anno intero verso la pianura, come acqua benedetta, ma a richiamarli negli stessi posti montani, i luoghi delle origini più arcaiche, l’anno successivo”.

La transumanza e la verga d’avellano

La transumanza è un rito millenario, organizzato secondo percorsi stabiliti chiamati tratturi, che collegano le montagne con le pianure. I pastori muovono greggi di pecore o capre attraverso giorni di cammino, portando con sé la memoria del pascolo estivo.

La verga d’avellano citata da D’Annunzio non è solo un bastone di nocciolo: simbolicamente rappresenta sostegno e rinnovamento. L’avellana è un legno resistente e flessibile, adatto a guidare e proteggere gli animali durante il lungo percorso.

Il quadro di Francesco Paolo Michetti

Francesco Paolo Michetti

(Tocco di Casauria, 1851 – Francavilla al Mare, 1929)

Ritorno dai campi

Olio su tela, 37,8 x 26,5 cm







Francesco Paolo Michetti, pittore abruzzese coetaneo e amico di D’Annunzio, immortala scene analoghe nei suoi quadri. In “Il ritorno dal pascolo o pastorelli” , anch’esso opera di fine Ottocento.

Michetti raffigura un momento particlare della stagione dell’autuunno nella quale si ripete la transumanza, cioè il trasferimento dai freddi pascoli montani ai riparati luoghi di pianura o collina. La luce calda del tardo pomeriggio, i colori terrosi e il dettaglio realistico dei gesti quotidiani creano un’atmosfera di serenità e solennità. I frutti che appaiono nel quadro sono quelli dell’autunno: uva e mele. Quindi prodotti che potevano essere raccolti durante la transumanza. Il bambino tiene tra le mani un bastone scortecciato di avellana, cioè il nocciolo, utilissimo per dirigere le pecore.

Michetti e D’Annunzio erano molto amici e vicini culturalmente: condividevano l’amore per l’Abruzzo, l’attenzione alle tradizioni popolari, e l’idea che la bellezza del quotidiano potesse trasformarsi in arte letteraria o visiva. I loro lavori dialogano: la poesia di D’Annunzio restituisce la musicalità, il rito e l’intimità della transumanza; la pittura di Michetti rende visibile la scena, il colore e la luce, dando corpo alla stessa poesia della vita rurale.