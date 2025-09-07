Settembre nell’antica Roma: tra Ludi, banchetti e curiosità culinarie. Feste e sagre di 2mila anni fa. I sapori e le consuetudini

Settembre, nell’antica Roma, segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, un periodo di transizione in cui la città respirava tra rituali religiosi, giochi pubblici e tavole imbandite.

Un mese in cui la vita sociale e religiosa si intrecciava, celebrando la devozione, il potere e l’identità collettiva dei cittadini.

I Ludi Romani: i giochi in onore di Giove

Dal 4 al 19 settembre Roma ospitava i Ludi Romani, conosciuti anche come Ludi Magni, dedicati a Giove.

Un tempo di corse, spettacoli e riti che univa cittadini e divinità in un’unica celebrazione.

I Ludi Romani furono istituiti nel 366 a.C. da Tarquinio Prisco per celebrare vittorie militari e la grandezza dello Stato. Le celebrazioni includevano corse di carri al Circo Massimo, combattimenti di gladiatori e rappresentazioni teatrali ispirate alla tragedia greca. La partecipazione del popolo era fondamentale, poiché la loro presenza garantiva la legittimità e la buona riuscita del rito. Durante i Ludi, l’intera città viveva un’atmosfera di festa, con le strade decorate e le piazze gremite di spettatori.

Epulum Iovis: il banchetto sacro

Il 13 settembre si celebrava l’Epulum Iovis, un banchetto sacro in onore della Triade Capitolina: Giove, Giunone e Minerva.

Le statue degli dèi erano collocate su letti, e il cibo servito simboleggiava la loro partecipazione al rituale.

Questo rito, oltre a essere un atto di devozione, rappresentava un momento di comunione simbolica tra uomini e divinità. I piatti offerti agli dèi erano raffinati e spesso accompagnati da vini aromatizzati. L’Epulum Iovis sottolineava l’importanza di rispettare le tradizioni religiose e rafforzava l’identità collettiva della cittadinanza.

Equorum Probatio: la prova dei cavalli

Il 14 settembre si svolgeva l’Equorum Probatio, una parata di cavalleria che mostrava le capacità dei cavalieri romani.

Un rito che combinava esercizio militare e spettacolo pubblico, rafforzando il legame tra esercito e città.

Durante questa manifestazione, i cavalieri percorrevano le strade principali di Roma con i loro cavalli, dimostrando agilità e disciplina. Era un momento di orgoglio civile e militare, che univa la popolazione nella celebrazione della forza e dell’ordine.

Mercati e fiere: il commercio in festa

Dal 20 al 23 settembre, Roma ospitava mercati e fiere (mercatus), occasioni per il commercio e per lo scambio culturale.

Un tempo di scoperte, merci esotiche e intrattenimenti che coinvolgeva tutta la città.

Questi mercati erano spesso accompagnati da spettacoli e intrattenimenti, rendendo lo shopping un’esperienza sociale e culturale. La presenza di merci provenienti da diverse province dell’Impero mostrava la ricchezza e la varietà della vita romana.

Volcanalia: il culto del fuoco

Il 23 agosto, poco prima dell’inizio di settembre, si celebrava la Volcanalia, dedicata a Vulcano, dio del fuoco.

Un rito propiziatorio per proteggersi da incendi e catastrofi legate al fuoco.

Durante la Volcanalia, si sacrificavano piccoli pesci vivi e si accendevano fuochi nei luoghi sacri, come il Volcanal nel Foro Boario. Questo rituale ricordava l’importanza della purificazione e della protezione della città, legando la natura alla sfera religiosa.

Tavole romane: piatti e leccornie

Settembre era anche un mese di abbondanza gastronomica. Le festività si accompagnavano a banchetti sontuosi, riflettendo ricchezza e raffinatezza.

Dal maiale arrosto al pavone, ogni piatto parlava di prestigio e gusto.

Tra i piatti più apprezzati figuravano carne di maiale, agnello e selvaggina. Salse come il garum, ricavato dal pesce fermentato, aromatizzavano ogni portata. Le leccornie esotiche, come carne di orso, ghiro e pavone, erano simbolo di status e raffinatezza. Pane e dolci come il libum e i placentae accompagnavano le offerte agli dèi e deliziavano gli ospiti, mentre il vino, spesso aromatizzato con spezie, completava l’esperienza sensoriale.

Curiosità dal letto degli dèi

I banchetti sacri rivelavano abitudini sorprendenti.

Le statue divine “partecipavano” ai banchetti, collocate su letti decorati come veri ospiti.

Questo rituale sottolineava la partecipazione simbolica degli dèi alla vita quotidiana e il rispetto delle tradizioni. La combinazione di giochi, mercati, rituali e gastronomia creava un’atmosfera in cui il sacro e il profano si intrecciavano, rafforzando il senso di comunità e identità.

Settembre, nell’antica Roma, era dunque un mese di rituali, spettacoli e delizie culinarie, in cui religione,