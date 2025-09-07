Settembre nell’antica Roma: tra Ludi, banchetti e curiosità culinarie. Feste e sagre di 2mila anni fa. I sapori e le consuetudini

Settembre, nell’antica Roma, segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, un periodo di transizione in cui la città respirava tra rituali religiosi, giochi pubblici e tavole imbandite.
Un mese in cui la vita sociale e religiosa si intrecciava, celebrando la devozione, il potere e l’identità collettiva dei cittadini.

I Ludi Romani: i giochi in onore di Giove

Dal 4 al 19 settembre Roma ospitava i Ludi Romani, conosciuti anche come Ludi Magni, dedicati a Giove.
Un tempo di corse, spettacoli e riti che univa cittadini e divinità in un’unica celebrazione.

I Ludi Romani furono istituiti nel 366 a.C. da Tarquinio Prisco per celebrare vittorie militari e la grandezza dello Stato. Le celebrazioni includevano corse di carri al Circo Massimo, combattimenti di gladiatori e rappresentazioni teatrali ispirate alla tragedia greca. La partecipazione del popolo era fondamentale, poiché la loro presenza garantiva la legittimità e la buona riuscita del rito. Durante i Ludi, l’intera città viveva un’atmosfera di festa, con le strade decorate e le piazze gremite di spettatori.

Epulum Iovis: il banchetto sacro

Il 13 settembre si celebrava l’Epulum Iovis, un banchetto sacro in onore della Triade Capitolina: Giove, Giunone e Minerva.
Le statue degli dèi erano collocate su letti, e il cibo servito simboleggiava la loro partecipazione al rituale.

Questo rito, oltre a essere un atto di devozione, rappresentava un momento di comunione simbolica tra uomini e divinità. I piatti offerti agli dèi erano raffinati e spesso accompagnati da vini aromatizzati. L’Epulum Iovis sottolineava l’importanza di rispettare le tradizioni religiose e rafforzava l’identità collettiva della cittadinanza.

Equorum Probatio: la prova dei cavalli

Il 14 settembre si svolgeva l’Equorum Probatio, una parata di cavalleria che mostrava le capacità dei cavalieri romani.
Un rito che combinava esercizio militare e spettacolo pubblico, rafforzando il legame tra esercito e città.

Durante questa manifestazione, i cavalieri percorrevano le strade principali di Roma con i loro cavalli, dimostrando agilità e disciplina. Era un momento di orgoglio civile e militare, che univa la popolazione nella celebrazione della forza e dell’ordine.

Mercati e fiere: il commercio in festa

Dal 20 al 23 settembre, Roma ospitava mercati e fiere (mercatus), occasioni per il commercio e per lo scambio culturale.
Un tempo di scoperte, merci esotiche e intrattenimenti che coinvolgeva tutta la città.

Questi mercati erano spesso accompagnati da spettacoli e intrattenimenti, rendendo lo shopping un’esperienza sociale e culturale. La presenza di merci provenienti da diverse province dell’Impero mostrava la ricchezza e la varietà della vita romana.

Volcanalia: il culto del fuoco

Il 23 agosto, poco prima dell’inizio di settembre, si celebrava la Volcanalia, dedicata a Vulcano, dio del fuoco.
Un rito propiziatorio per proteggersi da incendi e catastrofi legate al fuoco.

Durante la Volcanalia, si sacrificavano piccoli pesci vivi e si accendevano fuochi nei luoghi sacri, come il Volcanal nel Foro Boario. Questo rituale ricordava l’importanza della purificazione e della protezione della città, legando la natura alla sfera religiosa.

Tavole romane: piatti e leccornie

Settembre era anche un mese di abbondanza gastronomica. Le festività si accompagnavano a banchetti sontuosi, riflettendo ricchezza e raffinatezza.
Dal maiale arrosto al pavone, ogni piatto parlava di prestigio e gusto.

Tra i piatti più apprezzati figuravano carne di maiale, agnello e selvaggina. Salse come il garum, ricavato dal pesce fermentato, aromatizzavano ogni portata. Le leccornie esotiche, come carne di orso, ghiro e pavone, erano simbolo di status e raffinatezza. Pane e dolci come il libum e i placentae accompagnavano le offerte agli dèi e deliziavano gli ospiti, mentre il vino, spesso aromatizzato con spezie, completava l’esperienza sensoriale.

Curiosità dal letto degli dèi

I banchetti sacri rivelavano abitudini sorprendenti.
Le statue divine “partecipavano” ai banchetti, collocate su letti decorati come veri ospiti.

Questo rituale sottolineava la partecipazione simbolica degli dèi alla vita quotidiana e il rispetto delle tradizioni. La combinazione di giochi, mercati, rituali e gastronomia creava un’atmosfera in cui il sacro e il profano si intrecciavano, rafforzando il senso di comunità e identità.

Settembre, nell’antica Roma, era dunque un mese di rituali, spettacoli e delizie culinarie, in cui religione,

Condividi l'articolo su:
Redazione
Redazione

Stile Arte è una pubblicazione che si occupa di arte e di archeologia, con cronache approfondite o studi autonomi. E' stata fondata nel 1995 da Maurizio Bernardelli Curuz, prima come pubblicazione cartacea, poi, dal 2012, come portale on line. E' registrata al Tribunale di Brescia, secondo la legge italiana sulla stampa

Articoli correlati

Di tendenza

Settembre nell’antica Roma: tra Ludi, banchetti e curiosità culinarie. Feste e sagre di 2mila anni fa. I sapori e le consuetudini
Archeologia. Qui c’era un edificio immane. Scoperta la base di una costruzione romana di 1800 anni fa Cos’era? Come veniva usata? perché così complessa? Rispondono gli archeologi
Toscana archeologia. Scoperta a Volterra un’altra galleria dell’anfiteatro romano. Una scala nel buio. Che c’è là sotto? Dove porta? A cosa serviva?
Archeologia. “Villette” dell’Età del Bronzo sotto lo stadio di calcio? Scoperti forni, case innovative e una tartaruga che svelano i segreti di 3.000 anni fa