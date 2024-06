Siete fiori, luna piena e stelle. Trovato un cimitero di bambini di 3-6 anni dell’Età del Bronzo. Sollevate le pietre che componevano cerchi di margherite

Il campo di sepoltura scoperto nel comune di Fredrikstad è un sito unico nel contesto europeo, secondo il Museo di Storia Culturale. Durante lo scavo, è emerso che la stragrande maggioranza dei defunti seppelliti sotto strane formazioni circolari erano bambini, come riferisce il Museo stesso. La città sorge nel sud-est della Norvegia, nel punto dove il fiume Glomma sfocia nel fiordo di Oslo.Fredrikstad Insieme alla confinante città di Sarpsborg costituisce la quinta area urbana del paese con circa 97.100 . Ai tempi dell’Età del Bronzo qui c’erano alberi e prati. E poco altro. Qualche capanna. Gli armenti. Ma i bambini erano bambini. Gioia e speranza, luce, visione poetica e profetica del mondo. E quando qualcuno di loro moriva, si preparava, tra le lacrime, un rogo rituale che li avrebbe uniti alle potenze di fuoco della terra e i loro resti venivano sepolti sotto cerchi di pietre collocati come mosaici rudimentali, attorno a una pietra centrale.

La sorpresa iniziale per gli archeologi è stata la scoperta delle tombe, non sempre visibili, durante le stagioni, sul terreno. Dopo aver rimosso il terreno e pulito l’area, gli archeologi hanno trovato oltre 40 formazioni di pietra situate da 5 a 10 centimetri sotto la superficie. Queste formazioni, rotonde o ovali, avevano un diametro che variava da uno a due metri, molte con pietre perimetrali chiare e una pietra centrale o grande. La forma farebbe pensare a una grossa margherita o a una stella con un nucleo più intensamente luminoso o alla luna piena circondata da un alone di luce mistica

“Gli archeologi pensavano che queste dovessero essere tombe,” spiega Guro Fossum, responsabile dello scavo. È consulente presso il Museo di Storia Culturale.

Ulteriori indagini hanno rivelato ossa bruciate, frammenti di ceramica e un possibile fermaglio. Tutte le tombe erano ben conservate.

I risultati recenti delle analisi indicano che molti dei defunti erano neonati al momento della morte, mentre altri avevano tra i tre e i sei anni. La datazione del contenuto delle tombe mostra che il sito di sepoltura fu utilizzato per diversi secoli, con i bambini sepolti tra l’età del Bronzo e l’età del Ferro, principalmente tra 800 e 400 anni prima della nostra era, fino a 2800 anni fa.

“Le datazioni mostrano che il sito di sepoltura è stato utilizzato per un lungo periodo, quindi non tutti potevano essere morti a causa dello stesso disastro naturale, malattia o epidemia,” aggiunge Fossum.

Questi monumenti funerari sono fonti cruciali di conoscenza sulla vita nelle epoche passate. Gli archeologi hanno quindi compiuto sforzi significativi per garantire materiale che possa fornire informazioni preziose. Tuttavia, il campo di sepoltura stesso non ha offerto molto valore esperienziale, quindi dopo le indagini il sito di scavo è stato rimosso.

In memoria dei bambini, il Museo Storico della capitale norvegese Oslo aprirà presto una mostra intitolata “In memoria dei bambini”. Una formazione di pietra proveniente da una delle tombe dei bambini sarà tra gli oggetti esposti.

Il prossimo passo sarà ora quello di analizzare i beni funerari.

“L’analisi dei frammenti di ceramica può dirci molto. Non sembra che tutti i vasi fossero contenitori per ossa bruciate; alcuni sono stati posizionati tra le tombe, e siamo molto curiosi di sapere cosa contenessero,” dice Fossum.

Fossum descrive un processo affascinante in cui gli archeologi, investigando inizialmente un’area vicino a un insediamento dell’Età della Pietra, sono incappati in una delle formazioni circolari di pietra.

Nell’età del Bronzo nordica e nell’età del Ferro preromana, era comune cremare i morti su pire. Successivamente, alcuni resti ossei bruciati venivano sepolti in una fossa o dispersi sul terreno. Un strato di pietre piatte veniva quindi costruito sopra il sito, spesso in un pattern a spirale o a ruota.

“Hanno giaciuto qui come un segreto fino a quando li abbiamo trovati. Ne abbiamo scoperto uno dopo l’altro e alla fine ne abbiamo trovati 41,” dice l’archeologa.

Sebbene siano stati trovati molti siti di sepoltura, questo aveva qualcosa di particolarmente intrigante.

“C’era qualcosa di speciale nell’intero sito. Le tombe sono molto vicine tra loro. Dovevano trovarsi in un paesaggio aperto, con vie di transito nelle vicinanze, quindi tutti ne sarebbero stati a conoscenza. Fosse per cucinare e focolari intorno al sito suggeriscono che si svolgevano raduni e cerimonie in connessione con le sepolture. Inoltre, tutte le tombe erano così belle e meticolosamente realizzate. Ogni pietra proveniva da una posizione diversa e veniva posizionata con precisione nella formazione. Ci siamo chiesti chi avesse messo tanto impegno,” continua.

“Quando sono arrivati i risultati delle analisi, ha avuto senso: erano tombe di bambini. Questo è stato fatto con così tanto amore,” dice Fossum.

Tuttavia, gli archeologi si trovano con più domande che risposte dopo questa straordinaria scoperta: perché i bambini sono stati sepolti in un luogo separato? Perché qui? E come hanno mantenuto questa tradizione per diversi secoli? Nell’età dei metalli i corpo iniziarono ad essere cremati. Fu un notevole mutamento nella prassi funeraria. Ciò che avveniva non era tanto la distruzione del corpo, ma la sua assimilazione al magico metallo che avveniva attraverso la funzione dei minerali. I roghi funerari sono sempre legati a società collegate ai metalli e alla tecnocrazia. I romani non bruciavano i corpi dei bambini piccoli, ma i corpi venivano inumati nei pressi delle abitazioni o, spesso, in sezioni particolari delle necropoli.

Fossum trova interessante che uomini, donne e soprattutto bambini avessero le loro tombe e ricevessero lo stesso trattamento per secoli.

“Sembra che la struttura sociale fosse più egualitaria, poiché non c’era molta differenza tra le tombe. Venivano utilizzati lo stesso tipo di tombe, beni funerari e metodo di sepoltura. Questo suggerisce una società dove la comunità era importante,” afferma.

Solo una delle tombe nel campo è datata dopo l’anno 0. Da quel momento, le pratiche di sepoltura cambiarono gradualmente, con gerarchie e grandi tumuli funerari riservati solo a coloro con status.