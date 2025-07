Sobrio e misterioso. Scoperto un volto scolpito nel legno di quercia dell’anno Mille. Era finito nell’acqua sacra. Chi era questo uomo? Che funzioni aveva nel castello? Rispondono gli studiosi

di Federico Bernardelli Curuz / “Nostro servizio”

Gli archeologi riscoprono un frammento dimenticato del mondo spirituale e magico, conservato nell’acqua come in un’ampolla di memoria. Il volto – come raccontano gli anelli letti in dendrocronologia – fu scolpito nel tronco di un grosso albero, abbattuto con finalità edilizie.

Le acque tranquille del lago di Lednica, nel distretto di Gniezno, hanno nascosto. da secoli un frammento affascinante e inquietante del passato. Un reperto ligneo, appartenente a una delle più importanti fortificazioni dell’antica dinastia dei Piast, ha rivelato agli archeologi non solo la sua funzione architettonica, ma anche una sorprendente valenza simbolica: sulla sua superficie, incisa con delicatezza e precisione, emerge l’immagine di un volto umano, stilizzato ma espressivo, che sembra guardare fuori dalla storia, verso chi osserva.

Un elemento strutturale decorato con un volto, recuperato dal lago di Lednica, è stato presentato durante una conferenza stampa presso il Museo dei Primi Piast di Lednica a Dziekanowice. L’anno di taglio del legname per la trave strutturale è stato stimato in 967 anni (tra il 960 e il 975). (PAP/Jakub Kaczmarczyk



Il manufatto è stato recuperato dal fondo del lago da un’équipe del Centro di Archeologia Subacquea dell’Università Niccolò Copernico di Toruń, sotto la direzione del prof. Andrzej Pydyn. E benché il reperto sia stato ritrovato nel 2023, la sua presentazione ufficiale è avvenuta solo ora, al termine di un lungo processo di studio, restauro e conservazione ancora in corso.

Non solo un gancio: un volto rivolto all’acqua

Un bastione che parla: la magia protettiva scolpita nel legno

Il reperto in questione è una trave in quercia lunga 1,34 metri, destinata originariamente a fungere da “gancio”, ovvero un elemento strutturale che teneva insieme le poderose mura difensive della fortezza Piast. Ma ciò che ha sconvolto gli archeologi è la presenza di un volto inciso, con proporzioni ovoidali (13,5 x 10 cm) e una scanalatura arcuata che ne evidenzia la fronte. La combinazione tra bassorilievo e scultura a tutto tondo ne amplifica la potenza evocativa, collocandolo in una dimensione a metà tra l’oggetto tecnico e il simbolo apotropaico.

Il volto era rivolto verso l’esterno della roccaforte, nella direzione del lago: un dettaglio che sembra tutt’altro che casuale. Secondo le interpretazioni proposte da Konrad Lewek del Center for Underwater Archaeology, l’immagine si collega probabilmente alla sfera spirituale slava, e in particolare alla credenza che le acque lacustri fossero abitate da spiriti e creature sovrannaturali. Il volto scolpito, dunque, non era solo un ornamento o una bizzarria artigianale, ma forse una sorta di guardiano magico, un intermediario tra la roccaforte e le forze misteriose che abitavano il mondo naturale circostante.

Volti e mascheroni magici nel mondo slavo

Dal legno al mito: sguardi scolpiti per incantare, proteggere e inquietare

Il volto ligneo ritrovato a Lednica si inserisce in una tradizione iconografica frammentaria ma carica di suggestioni. Le culture slave dell’Alto Medioevo ci hanno lasciato pochissime raffigurazioni antropomorfe, e ancor meno a grandezza naturale o inserite in contesti architettonici. Tuttavia, alcune tracce emergono a Wolin – città portuale baltica nota per la presenza vichinga – dove sono state scoperte immagini a quattro facce e statuette in legno con sembianze umane.

Nel mondo antico, volti e mascheroni scolpiti in materiali deperibili come il legno servivano spesso a contenere o evocare potenze invisibili. Potevano essere spiriti protettivi, antenati, o forze primordiali della natura. Nel caso di Lednica, il volto sembra incarnare la tensione tra funzione e mistero: da un lato, è parte integrante della tecnologia difensiva della fortezza; dall’altro, si carica di un’aura spirituale che travalica la mera utilità.

Il legno stesso, una quercia abbattuta nel 967 (forse già sette o otto anni prima dell’uso effettivo del gancio), contribuisce alla sacralità implicita dell’oggetto. La quercia, albero sacro per molti popoli antichi, era associata alla forza, alla longevità e spesso anche al fulmine e alle divinità del cielo.

Ostrów Lednicki: tra battesimi, palazzi e bastioni

Nel cuore della prima Polonia, la roccaforte spirituale dei Piast

Il contesto del ritrovamento è altrettanto affascinante. L’isola di Ostrów Lednicki ospitava, nel X secolo, una delle più importanti roccaforti della dinastia dei Piast, che avrebbe gettato le basi per la futura monarchia polacca. Oggi l’area conserva i resti di mura monumentali, di un palatium principesco e di una cappella con vasche battesimali: un raro esempio di architettura proto-cristiana in Europa centrale.

Dal 1982, gli archeologi dell’Università di Toruń scandagliano le profondità del lago per ricostruire le fasi costruttive e la vita quotidiana della roccaforte. Tra gli elementi emersi nel tempo: armi medievali, travi del ponte occidentale che collegava l’isola alla terraferma, e – prima del ritrovamento attuale – altri quattro ganci lignei, tutti però privi di decorazioni figurative.

Solo questo, tra i quattro, parla con un volto.

Un legame tra mondo umano e soprannaturale

Gli occhi nel legno e l’abisso sotto il ponte: simboli di protezione e comunicazione

L’interpretazione proposta dai ricercatori si muove tra simbolismo religioso e visione animistica. Il volto potrebbe rappresentare un’entità soprannaturale incaricata di proteggere la roccaforte dai pericoli invisibili. La sua posizione esterna, rivolta verso il lago, rafforza l’ipotesi che si trattasse di un “sigillo spirituale”, un talismano scolpito nella materia viva e posto a difesa dell’insediamento.

Questo tipo di rappresentazioni, scarsamente documentate nella cultura materiale slava, ci restituisce una visione più sfumata e poetica della società dell’Alto Medioevo: un’epoca in cui il confine tra funzionalità e sacralità, tra ingegneria e religione, era tenue e permeabile. Ogni oggetto poteva essere anche un messaggero, un simbolo, un frammento di racconto.

In attesa del pubblico

Il volto sarà visibile nella seconda metà del 2026: ma già ora incanta

Attualmente il manufatto è sottoposto a un processo di reidratazione conservativa per impedire che il legno, esposto all’aria dopo secoli d’immersione, si screpoli irrimediabilmente. Il Dott. Andrzej Kowalczyk, direttore del Museo della Prima Dinastia Piast di Lednica, ha dichiarato che l’oggetto sarà probabilmente esposto al pubblico nella seconda metà del 2026. Ma già ora, anche nelle sue immagini e descrizioni, quel volto nascosto tra le pieghe del tempo risveglia domande, emozioni, stupori.

Chi ha voluto che quel volto ci osservasse? E cosa speravano di ottenere, i costruttori dei bastioni, affidando una funzione difensiva a una presenza simbolica e silenziosa?

Il mistero, ancora oggi, galleggia sulle acque di Lednica.