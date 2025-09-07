Sorprendente, Scultori nella carne e nel dna. Un maiale grosso come un furgone e una lepre tascabile. Un nuovo studio rivela come l’uomo, dall’anno Mille, ha ingigantito i domestici e ripicciolito i selvatici. L’esempio dei suini padani

Così l’uomo ha plasmato i corpi degli animali nell’ultimo millennio, rompendo un equilibrio antichissimo

L’immagine è sorprendente e quasi simbolica: un agnello delle Cévennes, con il suo profilo umile e arcaico, diventa testimone di una storia lunga ottomila anni. La vicenda delle dimensioni corporee degli animali, domestici e selvatici, attraversa infatti le epoche come una traccia sottile, registrata nelle ossa e nelle proporzioni. Per secoli la natura aveva imposto il ritmo, alternando glaciazioni, siccità e abbondanze; poi, da circa mille anni, il regista è diventato l’uomo, con la sua capacità di piegare le razze alle esigenze della produttività e del profitto.

Lo studio, pubblicato in queste ore negli Atti dell’Accademia nazionale delle scienze (PNAS, DOI: 10.1073/pnas.2503428122), a cura di un’équipe del CNRS guidata da Allowen Evin, ha preso in esame oltre 80.000 reperti ossei provenienti da 311 siti archeologici del sud della Francia. Il risultato è una linea di frattura netta: fino al Medioevo, animali selvatici e domestici crescevano o diminuivano insieme, seguendo le grandi variazioni climatiche. Dopo il Mille, le due traiettorie si separano.

Agnello Raïole (una razza ovina originaria delle Cevenne, in Francia). Per 8.000 anni, nella regione nord-occidentale del Mediterraneo, le dimensioni degli animali selvatici e domestici sono state plasmate dall’ambiente e dalla pressione umana, che si è intensificata negli ultimi 1.000 anni. Credito

© Allowen Evin



Gli animali domestici – pecore, capre, bovini, suini, polli e conigli – diventano progressivamente più grandi, spinti dall’allevamento selettivo e dalla volontà di ottenere carne, latte, lana e uova in quantità. Quelli selvatici, invece, si rimpiccioliscono: cervi, lepri e volpi riducono la loro taglia, erosi da caccia intensiva e habitat sempre più frammentati.

Il lungo tempo della natura

Settemila anni di equilibrio tra clima, specie e paesaggio

Per capire la portata della trasformazione avvenuta nell’ultimo millennio occorre ricordare che, nei precedenti seimila-settemila anni, l’uomo non aveva la forza di alterare così radicalmente le popolazioni animali. Il Mediterraneo nord-occidentale, cuore dello studio, aveva conosciuto oscillazioni climatiche che incidevano sulle risorse alimentari disponibili. In epoche fredde, i corpi tendevano ad aumentare di dimensioni – una legge biologica nota come “regola di Bergmann” – mentre nei periodi caldi la riduzione delle taglie era fisiologica.

In questo gioco di adattamenti, domestici e selvatici seguivano percorsi paralleli, influenzati dallo stesso ambiente. Si trattava di una sinfonia naturale, in cui l’uomo era partecipe ma non ancora direttore.

L’irruzione della volontà umana

Dalla selezione degli allevatori medievali alle filiere globali

Il Medioevo segna invece la svolta. La popolazione europea cresce, la pressione sulla terra aumenta, le città richiedono sempre più approvvigionamenti. Pecore e capre, prima allevate in piccoli nuclei, vengono selezionate per la lana e il latte. I bovini si ingrossano per trainare aratri più pesanti e per fornire più carne. I polli cambiano aspetto, guadagnando massa, e i conigli diventano oggetto di un allevamento sistematico.

Dietro ogni trasformazione c’è un obiettivo: la produttività. L’animale non è più solo compagno di sopravvivenza, ma ingranaggio di un sistema economico. Al tempo stesso, l’intensificazione della caccia e la distruzione degli ecosistemi naturali riducono drasticamente la disponibilità di spazi per le specie selvatiche. Lepri e volpi, perseguitate, trovano rifugio solo in territori marginali, dove la scarsità di risorse porta a una progressiva riduzione della taglia.

Archeologia delle ossa e della memoria

Ottantamila misurazioni per raccontare un’altra storia dell’uomo

L’immagine che emerge dalle 80.000 misurazioni ossee raccolte dagli archeologi è una narrazione alternativa alla storia politica o artistica del Medioevo e dell’Età moderna. Le ossa, più delle cronache, testimoniano come l’uomo abbia modificato non solo i paesaggi ma i corpi stessi delle creature che lo circondano.

La ricerca, condotta dall’Institut des sciences de l’Évolution de Montpellier in collaborazione con l’Archéologie des sociétés méditerranéennes, unisce bioarcheologia, paleoclimatologia e archeologia preventiva. Quest’ultima – spesso poco conosciuta – è quell’indagine che precede i lavori edilizi, salvando i reperti prima che vengano distrutti. È così che l’espansione urbana e le trasformazioni territoriali restituiscono, paradossalmente, la possibilità di leggere nel passato remoto.

Il caso italiano

Dai monasteri medievali della Pianura Padana alle stalle rinascimentali

Anche l’Italia offre un riscontro eloquente a questa linea di ricerca. Nelle campagne della Pianura Padana, gli scavi archeozoologici condotti in contesti monastici hanno rivelato un progressivo aumento della taglia dei bovini tra XI e XIII secolo. Gli ordini monastici – veri pionieri della zootecnia medievale – favorivano l’incrocio e la selezione di animali più robusti, in grado di arare i campi e di garantire latte abbondante.

Parallelamente, nelle città tardo-medievali e rinascimentali, i resti faunistici rinvenuti in contesti urbani mostrano l’aumento della massa dei suini, considerati il “serbatoio vivente” di carne per le popolazioni in crescita. All’opposto, cervi e caprioli delle Alpi e dell’Appennino mostrano una riduzione della taglia tra XIII e XV secolo, frutto di cacce sempre più selettive e di foreste progressivamente ridotte a legna e campi coltivi.

Questa dinamica, osservata in Italia come in Francia, non è dunque un’eccezione locale ma un fenomeno europeo, in cui la pressione antropica ridisegna le mappe biologiche.

La lezione del presente

Animali come specchi delle nostre scelte

Se lo studio illumina l’ultimo millennio, il messaggio si proietta sul futuro. L’andamento divergente tra animali domestici e selvatici racconta una tensione che non si è mai fermata. Oggi, con l’allevamento intensivo e la perdita accelerata di habitat, lo scarto rischia di diventare irreversibile.

Gli animali, insomma, non sono solo protagonisti della nostra storia alimentare e produttiva. Sono specchi. Guardando il loro corpo, le loro dimensioni, leggiamo le conseguenze delle nostre scelte. L’agnello delle Cévennes, piccolo e antico, diventa così emblema di una domanda aperta: quale futuro stiamo scrivendo, con i nostri gesti quotidiani, sul corpo delle altre specie?