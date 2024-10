Splendido. Due capolavori del Perugino tornano in Italia: Fondazione Perugia riporta a casa il Cristo coronato di spine e la Vergine

Dopo anni in una collezione privata estera, due straordinarie opere del Perugino rientrano nel territorio perugino grazie a un’asta internazionale.

Fondazione Perugia ha recentemente acquistato due capolavori di Pietro Vannucci, noto come il Perugino, riportando in Italia due preziosissime tavole: il Cristo coronato di spine (1497-1500) e la Vergine (1500). Le opere erano da tempo parte di una collezione privata estera e sono state acquistate durante un’asta tenutasi a Vienna.

Due opere esempio di “sublime arte rinascimentale”

Questi capolavori, rappresentati su un fondale nero, sono un esempio sublime dell’arte rinascimentale. Il Perugino, attivo in un periodo estremamente fertile della sua carriera, ha realizzato queste tavole con una sensibilità spirituale e artistica straordinaria. Entrambe le opere furono originariamente concepite come un dittico destinato alla devozione privata e si caratterizzano per la loro raffinatezza tecnica e la rappresentazione emozionale dei volti.

Le tavole, decorate sul retro con eleganti motivi e il monogramma cristologico, richiamano la copertina di un libro sacro, un dettaglio che ne esalta ulteriormente il valore. Il ritorno di queste opere in Italia rappresenta un evento di grande importanza per il patrimonio culturale locale.

Secondo Alcide Casini, presidente di Fondazione Perugia, «Il ritorno in Italia dei due capolavori consentirà la loro piena valorizzazione e soprattutto la loro fruizione pubblica, come è nella missione del nostro ente».

Una mostra dedicata

Le due tavole saranno esposte nel Museo di Palazzo Baldeschi, dove si uniranno ad altre opere del Perugino già presenti, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per ammirare l’arte del grande maestro. L’esposizione delle nuove acquisizioni sarà inaugurata a metà dicembre, rendendo queste opere accessibili a tutti in un luogo che onora le radici culturali della città di Perugia.

Un successo culturale per il territorio

L’acquisto rappresenta un successo per l’intera comunità perugina, che nel 2023 ha celebrato il cinquecentenario dalla morte del Perugino, riconfermando l’importanza di preservare e promuovere il patrimonio artistico legato al maestro.