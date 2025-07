Splendido. In una antica (e dimenticata) tavoletta sumerica di 4.000 anni emerge il mito perduto di un dio prigioniero e di un astuto sciacallo. Un racconto mitico e inedito

Un racconto mitico mai registrato prima svela nuove sfumature della religione e del simbolismo mesopotamico

In una piccola tavoletta d’argilla, dimenticata per decenni nei magazzini del Museo Archeologico di Istanbul, si celava un racconto sorprendente: un mito inedito della Mesopotamia antica, risalente a più di 4.000 anni fa, nel quale un dio prigioniero viene salvato da uno sciacallo astuto.

Una scoperta silenziosa

Il testo emerge da una tavoletta mai studiata a fondo prima

La tavoletta denominata Ni 12501, redatta in scrittura cuneiforme sumerica, risale al 2.100 a.C. ed è rimasta a lungo trascurata. Solo recentemente il filologo e assiriologo serbo Dr. Ivan Zlyomi, dell’Università di Londra, l’ha tradotta integralmente, rivelando un racconto mitologico sconosciuto alla letteratura antica finora nota.

Foto e didascalia riprodotte da Kramer

Riferimento Kramer1956 : 106

Il testo era conservato sotto la semplice etichetta di “racconto mitico” e non era mai stato oggetto di una traduzione completa. Zlyomi ha identificato la presenza di due personaggi principali: un dio maschile – probabilmente secondario nel pantheon – e uno sciacallo parlante che interviene per liberarlo.

Il mito del dio prigioniero

Tempeste, siccità e un astuto sciacallo nel cuore della religione sumerica

La tavoletta cuneiforme Ni 12501, redatta in lingua sumerica e risalente al XXIV secolo a.C., restituisce un mito fino ad oggi sconosciuto, centrato su una figura divina – probabilmente Iškur, il dio della tempesta – fatta prigioniera in un luogo oscuro, che gli studiosi identificano con il kur, l’oltretomba mesopotamico. L’assenza del dio produce effetti devastanti sul mondo umano: i campi non germogliano, le greggi non si moltiplicano, le donne non partoriscono. La fertilità della terra si blocca, come in un inverno eterno.

A rispondere a questa crisi cosmica non è un altro dio, ma un animale: uno sciacallo o una volpe, a seconda della traduzione. Non un eroe, non un sacerdote, ma una creatura liminare e astuta, che scende nel regno dei morti per affrontare la prigionia del dio.

Il testo è frammentario, ma emerge chiaramente una dinamica di inganno: lo sciacallo non forza le porte dell’oltretomba, ma vi entra con furbizia e riesce con uno stratagemma a liberare la divinità. Il suo gesto non è descritto in termini morali: non è mosso da pietà né da dovere sacro, ma da una logica ambigua e animale, forse ludica, forse opportunistica. Eppure, proprio questo gesto marginale restituisce l’equilibrio al mondo.

Alla fine del racconto, il ritorno del dio produce la rigenerazione: la terra torna fertile, le donne concepiscono, i pascoli si riempiono. Il mito, pur non menzionando nomi propri in modo esplicito, si inserisce con coerenza nel quadro delle narrazioni sumeriche che legano l’alternarsi delle stagioni alla presenza o all’assenza del sacro nel mondo.

Simbolismo e implicazioni

Un raro esempio di animale salvatore nella mitologia mesopotamica

Contrariamente a molte narrazioni sumeriche dove gli animali fungono da simboli di pericolo o punizione, in questo mito lo sciacallo assume un ruolo eroico, ambiguo ma efficace. Potrebbe rappresentare l’astuzia della natura che scardina l’ordine imposto dagli dèi maggiori, o un principio di caos fertile capace di generare cambiamento.

Il dio liberato, pur rimanendo senza nome nella tavoletta, potrebbe simboleggiare una divinità “minore” repressa da forze dominanti, oppure essere una metafora del ciclo di morte e rinascita, molto presente nei miti agrari dell’antica Mesopotamia.

Copia manuale della tavoletta sumera contenente il mito.

di Ni 12501. Di Jana Matusza

Lo studioso Martin Kraemer, noto assiriologo tedesco, è tra i pionieri nello studio delle tavolette cuneiformi sumeriche. Il suo contributo ha reso possibile un’analisi filologica comparativa che ha consentito di inquadrare il ritrovamento di Ni 12501 nel panorama del mito del dio-tempesta catturato. Kraemer ha infatti dimostrato che in sumerico esistevano meccanismi narrativi simili, come la “caccia” agli dèi, che in questo caso si riallacciano al ruolo del furbo sciacallo protagonista della vicenda.

Contesto e datazione

Il racconto risale all’Età di Ur III, periodo di rinascita culturale

Secondo Zlyomi, lo stile linguistico e la composizione della tavoletta rimandano al periodo della Terza Dinastia di Ur (circa 2.100-2.000 a.C.), fase di grande fioritura artistica e religiosa. In quel tempo i templi si moltiplicavano e gli scribi compilavano miti, inni e leggi che sarebbero rimasti per millenni come riferimento culturale.

Il racconto del dio prigioniero si inserisce probabilmente in questa corrente letteraria, arricchendo il repertorio simbolico di un’epoca che già ci ha donato il mito di Gilgamesh, il poema di Inanna e le litanie per Enlil.

Un enigma aperto

Che cosa simboleggia davvero il dio imprigionato? E perché proprio uno sciacallo lo salva?

Le risposte rimangono incerte, ma è proprio questa ambiguità a rendere prezioso il mito: in un’epoca dove le grandi narrazioni religiose sembravano scolpite nella pietra, ecco emergere una voce obliqua, un racconto marginale che parla di astuzia e liberazione, dove il protagonista non è un eroe ma un trickster, e la divinità è ridotta all’impotenza.

Il racconto svela un volto più complesso della religiosità mesopotamica, dove anche le divinità possono cadere e avere bisogno dell’aiuto di chi, come uno sciacallo, vive ai margini.

Fonti e approfondimenti