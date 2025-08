Steve McCurry riceverà una laurea honoris causa a Siena: il fotografo della “Ragazza afghana” celebrato come antropologo dell’immagine. La storia della fotografia più famosa al mondo.

L’Università di Siena rende omaggio a una delle figure più iconiche della fotografia mondiale. Cerimonia ufficiale il 24 settembre durante l’apertura del Siena Awards Photo Festival 2025

Siena – Il volto penetrante della “Ragazza afghana” ha attraversato decenni e continenti, divenendo simbolo universale dell’empatia e della forza dell’immagine. Ora il suo autore, Steve McCurry, riceverà un nuovo, altissimo riconoscimento: la laurea magistrale honoris causa in Antropologia e Linguaggi dell’immagine, conferita dall’Università di Siena nell’ambito dell’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival.

Il conferimento avverrà mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Ateneo senese, in collaborazione con il Festival, uno degli appuntamenti più prestigiosi al mondo per la fotografia e il visual storytelling.

McCurry come narratore dell’umanità

Il ritratto dell’uomo attraverso i suoi conflitti, colori e silenzi

Il riconoscimento nasce dalla volontà del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’università toscana di premiare non solo l’estetica delle immagini di McCurry, ma il loro valore antropologico. Attraverso il linguaggio visivo, il fotografo statunitense ha saputo rendere visibili angoli remoti del pianeta, condizioni umane estreme, contraddizioni culturali, dando forma a un umanesimo etnografico contemporaneo.

Dalla rappresentazione dei rapporti tra uomo e natura alle testimonianze dei conflitti dimenticati, McCurry ha sempre fatto delle immagini un ponte narrativo tra culture, capace di superare frontiere politiche e simboliche.

Una biografia tra coraggio e bellezza

Dall’India all’Afghanistan, l’inizio di un viaggio lungo una vita

Nato a Philadelphia nel 1950, Steve McCurry si è laureato in cinematografia e teatro all’Università della Pennsylvania, prima di diventare fotografo freelance alla fine degli anni ’70. La svolta avviene nel 1979, quando, travestito da contadino, riesce a varcare il confine tra Pakistan e Afghanistan, entrando nelle zone controllate dai mujahidin poco prima dell’invasione sovietica. I rullini li fa uscire dal Paese nascosti nelle cuciture dei vestiti: quelle immagini saranno tra le prime testimonianze fotografiche del conflitto afghano.

Da allora, la carriera di McCurry si è snodata tra i teatri di guerra, le vie polverose delle città asiatiche, i riti delle culture tribali, fino a divenire una delle voci più autorevoli e poetiche della fotografia documentaria contemporanea. La sua cifra stilistica è riconoscibile: composizioni rigorose, uso magistrale del colore e una tensione etica costante verso i soggetti ritratti.

Ha ricevuto il World Press Photo Award in più occasioni, oltre alla Robert Capa Gold Medal, la Centenary Medal della Royal Photographic Society di Londra e l’inserimento nella International Photography Hall of Fame.

L’icona: “Ragazza afghana”

Lo sguardo che ha cambiato la storia della fotografia

Il 1984 è l’anno in cui McCurry, durante un viaggio nei campi profughi afghani in Pakistan, incontra Sharbat Gula, allora dodicenne. I suoi occhi verdi, intensi e spaventati, lo colpiscono immediatamente. Scatta una foto nella luce naturale di una tenda, con un telo rosso come sfondo. La ragazza non rivedrà mai quella fotografia fino a molti anni dopo.

L’immagine viene pubblicata sulla copertina del “National Geographic” nel giugno 1985. Diventa una leggenda. Lo sguardo della giovane afghana, sospeso tra forza e fragilità, è interpretato come simbolo del dolore dei rifugiati e della condizione femminile nei paesi in guerra. Ancora oggi è considerata la fotografia più riconosciuta della storia del giornalismo visivo.

Nel 2002, McCurry e il National Geographic riescono a ritrovare Sharbat Gula, ormai adulta, e a scattare un nuovo ritratto. La donna viveva ancora in condizioni precarie. Anche questa seconda foto divenne iconica, completando una delle storie fotografiche più toccanti del Novecento.

Una conversazione sul senso del fotografare

Il dialogo con il pubblico tra passione, estetica e responsabilità etica

Venerdì 26 settembre, dalle 18.45 alle 19.30, McCurry sarà protagonista di uno degli eventi più attesi del festival: “Passione e narrazione – Una conversazione con Steve McCurry”, nell’ambito dei SIPA TALKS. Un’occasione per ascoltare le riflessioni del fotografo sulla potenza della narrazione per immagini, sulla centralità del rapporto con i soggetti e sull’equilibrio tra composizione, colore ed emozione.

Un racconto in prima persona di ciò che significa guardare il mondo con l’occhio della fotografia, tra documentazione e poesia visiva.

Siena capitale della cultura visiva

Un ponte tra arte, ricerca e racconto dell’oggi

La sinergia tra il Siena Awards e l’Università di Siena conferma la vocazione della città a farsi crocevia di sapere, arte e antropologia visuale, aprendo spazi di dialogo tra il mondo accademico e le forme più alte della comunicazione visiva. Il Festival si consolida così non solo come vetrina internazionale per l’eccellenza fotografica, ma anche come laboratorio culturale dove immagine, conoscenza e umanità si incontrano.