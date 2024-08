Strutture romane del I e II secolo in fase di scavo in Inghilterra. Cosa sono. Il marchio di fabbrica

Un centro produttivo romano del I e del II secolo è stato trovato dagli archeologi ed è in fase di scavo nelle campagne inglesi, a Cirencester, una cittadina del Gloucestershire, che oggi conta circa 20mila abitanti e che fu fondata dai romani con il nome di Corinium. Gli scavi sono diretti da Cotswold Archaeology.

Si tratta di una fornace, una notevole fabbrica per la realizzazione di laterizi.

La seconda città della Britannia

Un castrum romano fu creato a Corinium, nel territorio della tribù filo-romana dei Dobunni – tribù celtica originaria della macroarea compresa oggi tra Francia e Belgio – un anno dopo la conquista dell’isola. Quindi è una delle città romane più antiche della Britannia. Aveva 12mila abitanti ed era la seconda città dell’isola per numero di residenti.

I forni in fase di scavo producevano laterizi di diverse tipologie, con il marchio LHS evidentemente a sostegno della crescita della città. È probabile che il produttore fosse legato strettamente ai romani. Il marchio LHS, per il quale sembra non esistano riscontri – ma le ricerche sono in corso – è stato trovato da archeologi e volontari, su 200 laterizi.

Il contesto storico dei Dobunni

A differenza dei Siluri, i loro vicini in quello che in seguito divenne il Galles sud-orientale, non erano un popolo bellicoso e si sottomisero ai Romani ancor prima di raggiungere le loro terre. In seguito adottarono prontamente lo stile di vita romano-britannico. Anche se i Dobunni furono incorporati nell’Impero Romano nel 43 d.C., il loro territorio probabilmente non fu formato in unità politiche romane fino al 96-98 d.C. Il castrum fu abbandonato dalle truppe dopo il 70 e il luogo divenne civitas (capitale) dei Dobunni.

Lo sviluppo di Corinium

Nei 20 anni successivi all’abbandono del castrum, furono costruiti una strada e grandi edifici pubblici in pietra, due luoghi per il mercato e case private. Lo sviluppo continuò fino al IV secolo. Tre principali strade romane si incrociavano a Corinium, cosa che sottolinea l’importanza della città. Queste erano la Fosse Way, l’Akeman Street e la Ermin Street. Nel IV secolo la città divenne capitale della nuova provincia della Britannia Prima. Le mura cittadine erano ancora in riparazione nel V secolo e il foro continuò a essere accudito fino all’abbandono, avvenuto attorno al 430.

Il declino e la transizione di Corinium

L’anfiteatro, però, divenne il sito di un grande edificio in legno associato a ceramica dei secoli V e VI. Potrebbe essere divenuto il rifugio fortificato, noto come Caer Ceri, di re Cyndyddan, colui che combatté e trovò la morte nella battaglia di Deorham, combattuta nel 577 contro i sassoni del Wessex.

Importanza archeologica dei forni

La scoperta delle fornaci romane a Cirencester offre un’importante finestra sul passato industriale e quotidiano di Corinium. I laterizi con il marchio LHS suggeriscono l’esistenza di un’organizzazione produttiva ben sviluppata e strutturata, probabilmente gestita sotto il diretto controllo romano o in collaborazione con alleati locali. La produzione di laterizi era essenziale per la costruzione degli edifici pubblici e privati che caratterizzavano la città, contribuendo alla sua crescita e alla sua influenza nella regione.

Scatti dallo scavo

“George era determinato a tirare fuori questa piastrella dalle macerie che sovrapponeva i resti del nostro forno più antico, e le sue previsioni si sono rivelate azzeccate – dice Cotswold archaeology – Il laterizio ha un grande vecchio timbro LHS sopra. Sua mamma Amy lo ha seguito con il suo pezzo LHS che ci ha portato fino a 199 timbri, e tu… George ha trovato il nostro 200° – Ben fatto George”.

“Gill, Blue e Ken stanno lavorando a questo impressionante scarico che scorre proprio sotto una camera di tiro del forno principale. (Sì, l’ennesimo scarico). Non riappare nel lato della canna fumaria, quindi abbiamo cercato di capire lo scopo e se precede il forno principale”.

“E Livvy, al suo primo giorno, era stata nella canna fumaria del forno principale solo da 10 minuti quando ha trovato il primo pezzo recuperato dall’interno della canna fumaria stessa! Questa è una scoperta stellare, Livvy”.