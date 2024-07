Studiano dopo lo scavo di un sito di 2850 anni fa questi strani oggetti. Da dove erano importati

Gli studiosi hanno analizzato e identificato la provenienza di piccoli, antichissimi oggetti trovati in una cava, durante uno scavo d’urgenza. Essi giunsero da ogni parte del mondo conosciuto e chi mise insieme il piccolo tesoro fu alimentato da una ricerca simile a quella della Camera delle meraviglie.

Vediamo la storia, sulla quale ha lavorato Archaeology.

Nel 2015, un gruppo di archeologi ha intrapreso una delle esplorazioni più affascinanti dell’archeologia inglese contemporanea: lo scavo del sito di Must Farm, un villaggio dell’età del bronzo situato nell’Inghilterra orientale

. Questo insediamento, che risale all’850 a.C. e ospitava circa 60 abitanti, è stato miracolosamente preservato in uno stato quasi intatto grazie alle condizioni prive di ossigeno del fiume fangoso in cui sprofondò dopo essere stato distrutto da un incendio.

La scoperta di Must Farm è stata considerata una corsa contro il tempo poiché la società di produzione di laterizi, proprietaria del terreno, aveva in programma di riaprire una cava di argilla proprio lì. Gli archeologi si sono quindi affrettati a esplorare il sito, portando alla luce un tesoro di reperti storici.

La struttura e gli oggetti scoperti

Durante lo scavo, gli archeologi hanno scoperto cinque case circolari completamente intatte e una serie di passerelle di legno che una volta si trovavano a sei piedi sopra un fiume ormai scomparso, tutte circondate da una robusta recinzione di pali appuntiti. Inoltre, hanno trovato una vasta gamma di utensili e armi in metallo, più di 100 vasi e ciotole di ceramica e legno, alcune delle quali contenevano ancora porridge, la più bella collezione di tessuti britannici dell’età del bronzo e persino una ruota di legno con un diametro di tre piedi.

Le piccole perle e le grandi connessioni

Tra i reperti più affascinanti, sono state trovate 56 piccole perle sparse nel sito. La maggior parte di queste perle erano di vetro blu e verde, costituendo la più grande collezione di perle di vetro mai trovata in un sito dell’età del bronzo in Gran Bretagna.

Altre perle erano di ambra, siltite, scisto, stagno e faience, una ceramica smaltata con stagno.

Da quando sono state dissotterrate, gli scienziati hanno utilizzato tecniche avanzate per determinarne la provenienza, e i risultati sono stati sorprendenti.

Origini delle perline

Alison Sheridan, archeologa del National Museums Scotland, ha spiegato che le perle di scisto provenivano dal Dorset, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, mentre la perla di siltite aveva anch’essa un’origine inglese. La perla di ambra era probabilmente stata realizzata in Irlanda utilizzando ambra importata dalla Danimarca, e anche questa, probabilmente, faceva parte di una collana. La perla di stagno proveniva dalla Svizzera e quella di faience dall’Egitto o dalla Mesopotamia. Tuttavia, le perle di vetro avevano viaggiato ancora più lontano.

Il viaggio delle perline di vetro

Julian Henderson, archeologo dell’Università di Nottingham, ha rivelato che tutte le perle di vetro, o almeno il vetro usato per realizzarle, provenivano originariamente dall’Iran. “È davvero straordinario che tutte le perle di vetro tranne una provenissero originariamente dall’Iran”, ha detto Henderson. “Le perle venivano importate nei siti della tarda età del bronzo in Europa come parte di reti commerciali internazionali, ma fino ad ora non sapevamo che includessero l’Iran”.

Sheridan ha aggiunto che le comunità della tarda età del bronzo avevano ricchi collegamenti con il resto del mondo tramite ampie reti di contatti. “Must Farm non dovrebbe essere vista come una specie di mercato o centro di scambio di beni”, ha affermato. “Piuttosto, i suoi abitanti dovrebbero essere visti come individui cosmopoliti e molto ben inseriti che potevano accedere a oggetti esotici da diverse località”.

Una collana composita

Gli abitanti di Must Farm hanno mescolato alcune delle perle importate per creare una collana composita, con l’ambra, la siltite e una delle perle di scisto come elementi centrali, affiancati da perle di vetro.

“Questa collana sarebbe stata molto suggestiva, con le perle di vetro e ambra lucide e traslucide che brillavano alla luce del sole”, ha detto Sheridan. “Il prestigio di questa serie di oggetti esotici non dovrebbe essere sottovalutato”.

Le reti commerciali

Sebbene le reti che trasportavano le perle a una distanza così ampia fossero estese, i collegamenti non erano diretti. Sheridan ha spiegato: “Una perla realizzata in Irlanda utilizzando ambra dalla Danimarca non viaggiava direttamente a Must Farm. Piuttosto, una collana si sarebbe rotta nel tempo e le sue perle avrebbero potuto essere tramandate come doni preziosi”.

L’ambra, per esempio, era molto apprezzata per il suo colore giallastro e la sua traslucenza che la facevano brillare alla luce intensa, evocando il sole, e si pensava avesse proprietà magiche.

Sopravvivenza straordinaria

È stato altrettanto straordinario che le perle di vetro siano state trasportate attraverso tali distanze dopo un periodo drammatico di crollo sociale e culturale in Grecia, Egitto, Mesopotamia e Anatolia intorno al 1200 a.C.

“Non mi sarei aspettato che ci fossero contatti con l’Iran dopo questo crollo delle strutture sociali, economiche e rituali”, ha affermato Henderson. Inoltre, le perle erano fatte di un tipo di vetro mai visto prima in Gran Bretagna. “I vetrai hanno innovato con nuove materie prime come reazione al crollo”, ha spiegato Henderson. Così, 49 di queste perle di vetro all’avanguardia hanno trovato la loro strada per 2.800 miglia fino a Must Farm.

La scoperta di Must Farm e delle sue perle è una testimonianza delle connessioni globali dell’età del bronzo e della complessità delle reti commerciali dell’epoca. Le indagini su questi piccoli ma significativi reperti continuano a rivelare affascinanti dettagli sul mondo antico e su come le comunità locali fossero parte di un ampio e intricato tessuto di scambi e interazioni culturali.