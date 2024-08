Svelate tombe romane di rara bellezza. Chi è la misteriosa donna dipinta. Affreschi meravigliosi. Uva e vendemmia

IMPERO ROMANO- Veramente uno spettacolo da vedere: i dipinti murali di splendida bellezza del periodo romano vengono rivelati e resi accessibili al pubblico per la prima volta. Gli affreschi coprono tutto l’ipogeo e sono caratterizzato da un intenso realismo poetico. Il motivo della vite come vita.

Scoperte senza precedenti: due tombe a volta rivelano dipinti unici

Per la prima volta, due antiche tombe a volta, risalenti a circa 1.700 anni fa, verranno rivelate al pubblico nella città di Ashkelon. Queste strutture funerarie contengono dipinti murali di elevatissima qualità, raffiguranti personaggi mitologici romani, figure umane, piante e animali. Il recupero dell’ipogeo è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Comune di Ashkelon e l’Autorità Israeliana per le Antichità, che hanno lavorato insieme per preservare e valorizzare il ricco patrimonio storico della città.

Un giardino pubblico tra le torri residenziali: una finestra sul passato

Lo spazio verde in cui sono state trovate le tombe

Le tombe si trovano in un’area pubblica vicina al porticciolo di Ashkelon, un tempo trascurata e ora trasformata in un affascinante giardino pubblico. Questo spazio verde offrirà ai residenti e ai visitatori un’opportunità unica di immergersi in un mondo antico. Il sindaco di Ashkelon, Tomer Glam, ha espresso con orgoglio: “Ashkelon è una delle città più antiche del mondo, e mentre plasmiamo e progettiamo il futuro della città, assicuriamo un posto d’onore al suo glorioso e ricco passato”. Glam ha anche sottolineato l’importanza di rendere questi siti accessibili al pubblico, collegando così la storia della città al presente.

La dottoressa Elena Kogan-Zehavi, dell'Autorità per le Antichità di Israele, che ha scoperto una delle tombe, si trova al suo interno dopo l'intervento di conservazione.



Il tesoro artistico delle tombe

Le tombe risalgono al IV secolo d.C. Una delle tombe è decorata con una serie di dipinti murali che rappresentano, tra gli altri, Demetra-Cerere, la dea greco-romana della terra e del grano. E’ lei la donna bellissima, misteriosa e feconda che garantisce la vita. Un vita che già si affaccia all’eternità o all’eterno ritorno. Demetra ha perso la figlia Persefone, nell’Ade. E compie ogni impresa per tentare di riaverla accanto a sé. Demetra è quindi la vita che stagionalmente riprende forma, dopo l’inferno-inverno

Demetra-Cerere, dipinta nella tomba

Accanto a lei, troviamo immagini di viti, grappoli d’uva, ninfe con brocche d’acqua e uccelli. Putti che vendemmiano, cani da caccia che inseguono prede. La stagione della vendemmia coincideva con quella venatoria.

@ Foto: Emil Aladjem, Autorità Israeliana per le Antichità.

@ Foto: Emil Aladjem, Autorità Israeliana per le Antichità.

E’ il trionfo dell’abbondanza e della prosperità, prima del ritorno dell’autunno e dell’inverno. Un dipinto particolarmente impressionante presente nell’ipogeo è quello della testa di Medusa, la Gorgone mitologica il cui sguardo trasformava in pietra chiunque la guardasse.

Nei Misteri Eleusini, Demetra cambia persino il volto, assumendo quello di Medusa, dal dolore per la perdita della figlia e per la rabbia causata dal mancato aiuto da parte di Zeus.

Demetra-Cerere è la madre feconda che si oppone all’oscurità della morte. Queste opere d’arte testimoniano una straordinaria abilità artistica e offrono uno scorcio prezioso sulla vita e sulle credenze del periodo. La vita eterna viene rappresentata come ciclico ritorno, garantito da Demetra-Cerere, Madre natura che lotta incessantemente contro la morte.

Un’altra tomba, trasferita nel giardino pubblico per garantirne la conservazione, risale al II secolo d.C. Questa struttura è decorata con dipinti vivaci che rappresentano figure umane, uccelli e varie creature del mondo animale e vegetale. All’interno della tomba sono stati scoperti loculi contenenti bare di piombo decorate con immagini simili, confermando la ricchezza artistica e culturale di quel periodo.

Un meticoloso processo di conservazione

Negli ultimi mesi, le tombe e i loro dipinti sono stati sottoposti a un complesso processo di conservazione. Vladimir Bitman, David Kirakosian, Alexei Ronkin e Yoni Tirosh HaCohen, esperti del dipartimento di conservazione dell’Autorità per le Antichità Israeliane, hanno lavorato con dedizione per preservare questi tesori. Mark Abrahami, capo del ramo per la conservazione dell’arte dell’Autorità, ha spiegato: “I dipinti murali antichi di solito non sono conservati nel clima umido di Israele. Poiché i dipinti erano in una struttura relativamente chiusa, li ha protetti”. Tuttavia, l’esposizione all’aria e all’umidità ha causato sbiadimenti, rendendo necessario un intervento accurato e sensibile per fermare e riparare i danni del tempo.

Alcuni dipinti sono stati rimossi dalle pareti per essere trattati nei laboratori specializzati dell’Autorità per le Antichità Israeliane, e successivamente reintegrati nel sito. Le pareti delle strutture sono state pulite, i pigmenti nei colori dei dipinti sono stati accentuati, e l’intero edificio è stato rafforzato e stabilizzato per garantirne la conservazione per le future generazioni.

Ashkelon: una città che celebra il suo passato

Il Comune di Ashkelon, in collaborazione con l’Autorità per le Antichità Israeliane, ha investito considerevoli risorse nella cura e nello sviluppo dei suoi antichi siti. Oltre al giardino pubblico che ospita le tombe, è stato aperto un grande parco nel nuovo quartiere Wine City, con un antico sito industriale al centro. Questo complesso include presse per olive, magazzini e bagni, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nel passato della città. Un mosaico su Yekutiel Adam Street è stato conservato vicino a un parco giochi, mentre il noto cortile del sarcofago, che espone decine di oggetti rari e impressionanti, è stato aggiornato. Inoltre, su Kadesh Boulevard è stata allestita una mostra di artefatti antichi di straordinaria bellezza.

Un invito a scoprire la storia di Ashkelon

Con l’apertura del giardino pubblico Ashkelon si prepara ad accogliere abitanti, visitatori e turisti, offrendo loro la possibilità di ammirare questi rari dipinti murali e di conoscere meglio la ricca storia di questa vivace città portuale. Eli Escusido, direttore dell’Autorità per le Antichità Israeliane, ha affermato: “Ashkelon è un esempio di come l’integrazione di antichi ritrovamenti nel tessuto urbano possa aggiungere valore e suscitare interesse nei suoi spazi pubblici”. Anche Mirey Altit, vicesindaco di Ashkelon, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Insieme al sindaco Tomer Glam, abbiamo fatto e continuiamo a fare una rivoluzione nel campo della conservazione dei siti storici nella nostra città”.