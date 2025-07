Termoli si candida a Capitale dell’Arte Contemporanea 2027. La proposta? Arte, memoria industriale e nuovi linguaggi digitali

Una città sospesa tra mare e Appennino, tra tratturi antichi e visioni digitali. Una città che è stata crocevia di operai e intellettuali, di migrazioni e contaminazioni. Ora Termoli si candida a diventare Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, con un progetto che si propone di trasformare questa identità sfaccettata in valore collettivo e propulsivo per tutto il Paese.

L’annuncio ufficiale è stato dato il 15 luglio dal sindaco Nico Balice e dal presidente della Regione Molise Francesco Roberti. Al loro fianco, istituzioni pubbliche e private, Comuni molisani e personalità del mondo culturale, unite per sostenere un’iniziativa che ha radici profonde e una visione ampia.

Le origini: il Premio Termoli

Negli anni Cinquanta, una piccola rivoluzione culturale

Il legame tra Termoli e l’arte contemporanea non è nato ieri. Già negli anni Cinquanta il Comune avviò il Premio Termoli, riconoscimento che ha saputo cogliere in anticipo i fermenti della creatività italiana. Da quel percorso pionieristico è nata una collezione d’arte pubblica oggi conservata nel MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli, dove spiccano nomi come Carla Accardi, Giulio Turcato, Mario Schifano.

Non un’eredità da contemplare, ma un capitale simbolico da rilanciare: è questa l’idea alla base della candidatura, che si presenta come un laboratorio diffuso di pensiero, produzione e confronto culturale.

Una città-laboratorio

Tra automazione tradita e promesse digitali

Nel dossier, redatto da un team guidato da Gianfranco De Gregorio e coordinato da Silvano Straccini (già direttore di Pesaro 2024), emerge una Termoli consapevole del proprio ruolo sociale e geografico. Una città che ha puntato sull’automotive come motore di sviluppo e che oggi, dopo la delusione per la mancata realizzazione della prima Gigafactory italiana, cerca riscatto anche attraverso la cultura.

Il progetto mette al centro due assi simbolici:

, che attraversa la città ed è alla base dell’ora esatta in Italia; il 42° parallelo, che unisce l’Appennino al mare.

Due coordinate che diventano metafora di un’arte capace di connettere tempo e spazio, radici e futuro, industria e creatività.

Il logo ufficiale

Un programma partecipato e multidisciplinare

Trenta iniziative, centinaia di protagonisti

Il dossier include 30 iniziative, costruite con un approccio corale che ha coinvolto artisti, studenti delle scuole medie, università, fondazioni, associazioni culturali e istituzioni. Si va dalle arti visive al teatro, dal cinema alla danza, fino alle installazioni digitali e alle performance interdisciplinari.

Un percorso che si estende oltre i confini cittadini: coinvolge altri Comuni molisani, promuove residenze artistiche transfrontaliere in Albania e Croazia, attiva scambi con Pordenone, Capitale Italiana della Cultura 2027.

Come ha sottolineato Cristiana Perrella, neo-direttrice del MACRO di Roma, «Termoli dimostra una capacità rara di legare la contemporaneità all’identità locale e di renderla patrimonio collettivo».

Arte come mappa del futuro

Un progetto che parla al Paese intero

Termoli si propone non solo come sede espositiva ma come piattaforma di rigenerazione urbana, co-progettazione e visione. La candidatura intende fare dell’arte contemporanea uno strumento di lettura critica del presente e di orientamento verso il futuro, in un’Italia che cambia, spesso disordinatamente, ma con la cultura come bussola possibile.