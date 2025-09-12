Terra smossa per la pioggia. Bambino di 10 anni trova moneta romana di bronzo sul Palatino, di fronte al Colosseo. A che imperatore si riferisce? Perchè era in quel punto? Premio?

Il caso fortuito di Alejandro

Un piccolo viaggiatore sul Palatino incontra Roma antica

Non sempre le scoperte che riportano alla luce frammenti di passato sono frutto di scavi programmati, saggi stratigrafici e complessi rilievi archeologici. Talvolta, a far riemergere un reperto, basta la mano leggera del caso e lo sguardo innocente di un bambino. È ciò che è accaduto al Parco archeologico del Colosseo, dove Alejandro, giovane turista spagnolo in visita con la famiglia, ha scorto fra la terra smossa dalla pioggia il profilo metallico di un’antica moneta romana.

Il piccolo non ha esitato: invece di serbare per sé il tesoro, ha avvisato la guida, Raul, e con un gesto di limpida onestà ha consegnato il reperto agli addetti del Parco. Per questo atto di senso civico è stato accolto con un premio simbolico: gadget, sorrisi e un ringraziamento pubblico che lo ha consacrato, per un giorno, “testimone e custode” della storia millenaria di Roma.

Il Palatino, culla della città eterna

dalle capanne di Romolo alle regge degli imperatori

Il ritrovamento è avvenuto sui giardini del Colle Palatino, uno dei sette colli di Roma, considerato il luogo stesso delle origini della città. Secondo la leggenda, qui si trovava la capanna di Romolo, il primo re. Nei secoli, il colle si trasformò da spazio agreste a centro politico e residenziale: prima dimora di aristocratici e uomini di potere, poi vera e propria “acropoli imperiale”, costellata di palazzi monumentali.

Dal nome del colle deriva persino la parola “palazzo”. Ed è affascinante pensare che, fra le rovine delle residenze imperiali e i giardini pensili, ancora oggi possano riaffiorare oggetti di vita quotidiana, segni concreti della presenza degli antichi abitanti.

Una moneta del tempo di Aureliano

la zecca di Siscia e l’immagine del potere

Il bronzo ritrovato è un antoniniano riformato, battuto sotto l’imperatore Lucio Domizio Aureliano (270-275 d.C.), figura chiave nella tormentata crisi del III secolo. Conosciuto per la fermezza militare e per aver riportato stabilità all’Impero dopo decenni di usurpazioni e secessioni, Aureliano tentò anche una riforma monetaria, introducendo emissioni di valore più sicuro e rafforzando la fiducia nella circolazione.

La moneta proviene dalla zecca di Siscia (oggi Sisak, in Croazia), uno dei centri strategici della produzione imperiale. Sul dritto reca il busto radiato dell’imperatore, in armatura, volto a destra: un’immagine di potere, militarità e legittimità. Sul rovescio, Aureliano stringe la mano a una figura femminile, forse la Concordia o una personificazione delle province. È l’iconografia della fedeltà e dell’unità, in un’epoca in cui la frammentazione dell’Impero era stata un rischio concreto.

Il fascino di un ritrovamento casuale

dall’erba dei giardini al museo ideale

È suggestivo pensare che questa piccola moneta, battuta oltre 1700 anni fa in un’officina monetaria danubiana, sia rimasta sepolta a pochi centimetri dal piano di calpestio del Palatino. Forse cadde dalla borsa di un mercante, o dalle mani di un soldato in licenza; forse fu persa da un visitatore delle residenze imperiali che, nel IV secolo, continuavano a pulsare di vita.

Le piogge recenti hanno smosso la terra e riportato alla luce ciò che restava nascosto. Un evento che dimostra come il Palatino, cuore stesso di Roma antica, sia ancora oggi un immenso scrigno da cui emergono continuamente testimonianze, a volte in modi imprevisti.

Un bambino e la lezione di civiltà

#NonceTutelasenzaTe, il progetto del Parco

Il Parco archeologico ha voluto inserire l’episodio in un quadro educativo più ampio: il progetto #NonceTutelasenzaTe, che mira a sensibilizzare i visitatori – grandi e piccoli – sul valore della tutela del patrimonio. Alejandro, con il suo gesto, è diventato il primo “testimonial” ideale.

Nella Roma antica, le monete non erano soltanto strumenti di scambio: erano strumenti di propaganda, veicoli di immagini e messaggi politici. Aver restituito una di queste testimonianze significa aver salvato un frammento di storia che, se trattenuto come souvenir, avrebbe perso il proprio contesto e il proprio valore culturale.

Il Colosseo e la memoria viva

quando il passato incontra il presente

La vicenda di Alejandro ci ricorda che il Colosseo e il Palatino non sono soltanto siti archeologici: sono luoghi in cui la storia continua a interagire con il presente. Le pietre millenarie parlano ancora, e talvolta lo fanno attraverso la mediazione inconsapevole dei più piccoli, che si trasformano in custodi inattesi del tempo.

Alejandro è tornato in Spagna con una manciata di gadget e con un ricordo che nessun souvenir avrebbe potuto eguagliare: l’aver tenuto tra le mani, sia pure per pochi istanti, un frammento di Roma imperiale.

Un gesto semplice e al tempo stesso profondamente civile, che ci ricorda come la vera grandezza di Roma non stia soltanto nei resti monumentali, ma nella capacità che essi hanno di educare alla responsabilità collettiva e al rispetto per la memoria.