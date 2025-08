Tesori incisi sulla pelle. Principessa, la mummia tatuata di 2.500 anni fa, svela l’arte raffinata, i segreti del corpo e le tecniche dei maestri dell’Età del Ferro. Come operavano?

Un cervo circondato da leopardi, un grifone in battaglia, pigmenti ancestrali e mani esperte: i segreti dei tatuaggi della misteriosa principessa di Pazyryk rivivono grazie alla tecnologia infrarossa

Una donna addormentata nel permafrost, un corpo fasciato di mistero e di arte.

La pelle di questa signora dell’Età del Ferro, conservata per duemilacinquecento anni sotto i tumuli ghiacciati dei Monti Altaj, racconta oggi una storia che profuma di avventura, di passione, di meraviglia.

Un’equipe internazionale, coordinata dal Dott. Gino Caspari del Max Planck Institute of Geoanthropology, ha riportato alla luce — grazie a immagini ad altissima risoluzione nel vicino infrarosso — dettagli sorprendenti dei suoi tatuaggi, riscrivendo la narrazione di un popolo che viveva nel vento e nella steppa, sotto il sole cocente d’estate e la morsa del gelo d’inverno.

Chi era questa donna?

E perché portava simboli tanto complessi e raffinati incisi sulla carne, come gioielli eterni?

Il fascino immutato dei Pazyryk

Un popolo di nomadi, cavalieri e artisti della pelle

Tra il VI e il II secolo a.C., la cultura di Pazyryk dominava l’altopiano eurasiatico, nelle attuali regioni siberiane prossime al confine con la Mongolia, a circa 4.000 chilometri da Mosca.

Erano popoli di cavalieri, nomadi guerrieri e abili artigiani, che onoravano i morti costruendo kurgan monumentali — tumuli funerari protetti da spessi strati di pietre e tronchi di larice, scavati nel permafrost.

Questa scelta di sepoltura, tanto ingegnosa quanto affascinante, ha reso possibile la conservazione di materiali organici, inclusa la pelle umana, sfidando il tempo e portando fino a noi l’impronta intima di un’arte del corpo che parla di identità, di status, forse persino di desiderio di protezione e fortuna nella vita di tutti i giorni.

Il tesoro inciso sul braccio

Tra grifoni e cervi, i sogni di un popolo inchiostrati sul corpo

L’ultimo studio, pubblicato su Antiquity, ha permesso di mappare con precisione submillimetrica i tatuaggi della cosiddetta “principessa di Pazyryk”, una donna di circa 50 anni al momento della morte.

L’immagine più spettacolare?

Un cervo circondato da leopardi sull’avambraccio destro, reso con linee dolci e fluide che lasciano intuire la mano esperta di un vero artista.

E poi un grifone che combatte contro un cervo sul braccio sinistro, dalle linee meno accurate e forse affidato, suggeriscono i ricercatori, a un apprendista o realizzato in età più precoce.

La bellezza di questi motivi colpisce ancora oggi i tatuatori contemporanei, affascinati dalla freschezza, dalla tensione estetica e dal coraggio simbolico di una donna che ha inciso sulla pelle il proprio racconto.

Tecnica, pazienza, maestria

Strumenti perduti e pigmenti di fuoco

Come venivano tracciati questi tatuaggi?

Grazie alla collaborazione con Daniel Riday, tatuatore esperto nella riproduzione di antiche tecniche, i ricercatori hanno ipotizzato l’uso di aghi a punta singola o multipla, ricavati forse da osso o corno, strumenti per ora mai ritrovati nei tumuli Pazyryk ma certamente presenti nella loro cultura materiale.

Il pigmento, nero e denso, potrebbe derivare da fuliggine o materia vegetale carbonizzata, steso a più riprese con gesti lenti e calibrati, probabilmente preceduti da uno stencil — uno schema tracciato a mano libera o su un supporto — come guida per l’artista.

Un sapere tecnico e insieme artistico, che univa la robustezza del gesto alla delicatezza del simbolo.

Un’identità sulla pelle

Il corpo come tela, il corpo come bandiera

Perché tatuarsi?

La domanda risuona forte, a 2.500 anni di distanza.

L’arte del tatuaggio, nel mondo Pazyryk, sembra avere avuto meno a che fare con il viaggio verso l’aldilà rispetto ad altre culture coeve.

I segni sulla pelle, infatti, vennero recisi durante le operazioni di imbalsamazione, un dettaglio che fa pensare a un significato eminentemente terreno: una dichiarazione di appartenenza, di coraggio, di rango, destinata a contare nella vita e non necessariamente dopo la morte.

In altre parole, la pelle raccontava chi eri: una guerriera, una donna di rango, una figura carismatica in grado di evocare la protezione del cervo, la potenza del grifone, la fortuna legata al leopardo.

Le tombe del permafrost minacciate dal caldo

Il destino fragile dei tesori congelati

Le tombe dei Monti Altaj, scavate già nel XIX secolo e poi riscoperte dalle missioni sovietiche nel XX, costituiscono uno straordinario archivio di archeologia della pelle umana.

Ma oggi il cambiamento climatico sta intaccando questo tesoro: lo scioglimento del permafrost rischia di cancellare per sempre materiali organici unici, come la pelle tatuata di Pazyryk, con il suo carico di emozioni e di memorie.

Per questo la documentazione digitale avanzata, con tecniche fotogrammetriche e infrarosse, diventa un atto d’amore verso il passato, un modo per salvare la bellezza prima che scompaia.

Caspari e il suo team hanno già digitalizzato le immagini a risoluzione altissima, aprendo la strada a confronti sperimentali con tatuatori tradizionali e con artisti contemporanei, per studiare ogni segno, ogni tratto, ogni errore o virtuosismo, come se fosse un quadro vivente inciso nella carne.

Il profumo del passato sulla pelle

Una storia di desiderio, di corpo e di coraggio

Questa vicenda, sospesa tra il fascino della scoperta e la malinconia per ciò che rischia di andare perduto, ci ricorda che l’arte non è mai solo materia.

I tatuaggi della principessa di Pazyryk portano con sé un profumo intenso di passato, la memoria di mani abili, di sguardi fieri, di un corpo che era bandiera ed espressione di sé, e che ancora oggi ci parla come un grido fermato nel ghiaccio.

Un tesoro vivo, fragile, splendente, che ci consegna una domanda universale:

quanto resta, di noi, nei segni che lasciamo sulla pelle e nel cuore degli altri?