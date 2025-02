Tesoro del Conte di Montecristo. Cosa nasconde l’isola? Perché Dumas narrò di immense ricchezze? Tra grotte e antichi ruderi alla ricerca delle fonti di verità nascoste. Le evidenze archeologiche

La figura di San Mamiliano si intreccia con la leggenda del tesoro che Alexandre Dumas trasformò in un elemento cardine del suo capolavoro Il Conte di Montecristo. Per comprendere appieno il fascino di questa storia, è necessario esplorare le vicende storiche, religiose e leggendarie legate al santo. Esaminare anfratti, grotte, ruderi della fortezza, sulla cima, e dell’antico monastero, devastato dai pirati.

Ruderi della fortezza medievale di Montecristo @ Foto di Ferpint CC BY-SA 3.0

Chi era San Mamiliano?

San Mamiliano è una figura venerata nella tradizione cristiana come vescovo e martire. Ed è attorno a lui e ai suoi seguaci che ruotano le notizie di un tesoro favoloso. Nato presumibilmente a Palermo nel IV secolo, Mamiliano fu perseguitato durante il regno dell’imperatore vandalo Genserico, che imponeva il culto ariano. La leggenda narra che, per sfuggire alle persecuzioni, Mamiliano si rifugiò con un gruppo di fedeli su diverse isole dell’Arcipelago toscano, tra cui l’isola di Montecristo, oggi una riserva naturale protetta. Il santo si sarebbe rifugiato in una grotta. E qui, secondo l’invenzione di Dumas, che si basa su leggende toscane, sarebbe stato depositato un grande tesoro.

Durante il suo esilio forzato, San Mamiliano sarebbe stato protagonista di numerosi miracoli. Una delle storie più celebri racconta che il santo avrebbe sconfitto un drago che terrorizzava l’isola di Montecristo, liberandola così dalla sua presenza demoniaca.

La leggenda del tesoro

La parte più affascinante della tradizione legata a San Mamiliano riguarda il cosiddetto “Tesoro di Montecristo”. Secondo il racconto popolare, il santo e i suoi seguaci avrebbero nascosto un immenso tesoro d’oro e reliquie sacre prima di lasciare l’isola. Questo tesoro, che avrebbe dovuto finanziare la rinascita del cristianesimo dopo le persecuzioni, sarebbe rimasto sepolto in qualche anfratto segreto dell’isola

Le reliquie di San Mamiliano

Secondo la tradizione, dopo aver lasciato Montecristo, San Mamiliano si sarebbe rifugiato sull’isola del Giglio, dove sarebbe morto. Le sue reliquie furono poi trasferite a Sovana, in Toscana, e custodite nella cattedrale locale, contribuendo alla diffusione del culto del santo in tutta la regione.

Nel corso dei secoli, il nome di San Mamiliano è stato associato a molte storie di reliquie miracolose e tesori nascosti, alimentando la devozione popolare e il mistero attorno alla sua figura.

Montecristo: un’isola misteriosa e affascinante

Montecristo, situata nel Mar Tirreno all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, è un luogo avvolto dal fascino della natura incontaminata e dal mistero storico.

Esistono abitazioni sull’isola?

Attualmente, l’isola non ha una popolazione stabile né insediamenti abitativi civili. L’unica costruzione abitata in modo continuativo è il piccolo edificio riservato al custode dell’isola, che si occupa della sua gestione e tutela. Sono presenti alcune strutture di servizio per la sorveglianza e la ricerca scientifica.

Dipendenza amministrativa

Montecristo fa parte del Comune di Portoferraio, sull’Isola d’Elba, in provincia di Livorno.

Come raggiungere l’isola?

L’accesso a Montecristo è estremamente limitato e regolamentato per proteggere il suo delicato ecosistema.

I pochi tour consentiti sono organizzati principalmente da enti naturalistici o didattici. Il punto di partenza più comune per queste escursioni è l’Isola d’Elba.

L’archeologia a Montecristo, dalla preistoria

Le prime testimonianze di presenza umana a Montecristo risalgono al Neolitico, tra il VI e il V millennio a.C. Presso Cala Maestra sono stati rinvenuti frammenti di vasellame e manufatti in selce, che indicano la frequentazione dell’isola da parte di gruppi umani. Questi reperti suggeriscono che Montecristo fosse un punto strategico per le attività legate alla navigazione preistorica e una risorsa naturale per i primi insediamenti umani.

Un altare dedicato a Giove e ville romane

Durante il medioevo, Montecristo era conosciuta come “Mons Jovis” (Monte di Giove), un nome che richiama la presenza di un culto dedicato al dio supremo della religione romana. Si ipotizza che forse dove oggi c’è il monastero o forse sulla cima ci fosse un altare dedicato a Iuppiter Optimus Maximus.

Nelle profondità marine tra Punta del Diavolo e Cala del Diavolo, a circa 60 metri, si trova il relitto di una nave oneraria campana affondata nella prima metà del III secolo a.C. Poco distante, al largo della stessa Punta, a una profondità di 55 metri, giace un secondo relitto databile al II secolo d.C., carico di anfore vinarie di tipo Pelichet 47, provenienti dalla Francia meridionale.

Segni di frequentazione romana e tardo-romana emergono presso Cala di Santa Maria: qui, nel 2012, durante un sopralluogo guidato da Silvestre Ferruzzi, è stato rinvenuto un frammento di calice vitreo di tipo Isings 111, insieme a cocci di anfore di Empoli. Anche Cala Maestra testimonia la presenza romana: Gaetano Chierici segnalò il ritrovamento di frammenti ceramici nei pressi del porto e lungo la valle adiacente. Da questa stessa area provengono cumuli di scorie di ferro, che Giuseppe Giuli, nel 1833, interpretò come residui di attività metallurgiche legate a minerale importato dall’Elba, dato che Montecristo non possiede giacimenti ferrosi. Inoltre, il ritrovamento di resti pavimentali in opus signinum presso Cala Maestra suggerisce l’esistenza di una villa marittima di epoca romana.

Il Monastero di San Mamiliano

Chiesa del monastero medievale di Montecristo @ Foto di Ferpint CC BY-SA 3.0

Una delle testimonianze più significative dell’isola è il Monastero di San Mamiliano, le cui origini risalgono al V secolo d.C.

Nel XIII secolo, il monastero aderì all’ordine dei Camaldolesi, prosperando grazie alle donazioni di famiglie nobili. Fu considerata una delle più ricche comunità monastiche della Toscana. Nel 1553 il pirata ottomano Dragut saccheggiò l’isola, segnando la fine del monastero e lasciando Montecristo disabitata per lungo tempo.

Testimonianze medievali e moderne

Oltre al monastero, l’isola conserva altre strutture di epoca medievale – i resti della fortezza – e moderna. Tra queste, il “Casotto dei Pescatori”, utilizzato dai pescatori locali, rappresenta una testimonianza delle attività economiche che si sono svolte sull’isola nel corso dei secoli.

Nel XIX secolo, Montecristo fu acquistata da George Watson-Taylor, un ricco inglese che trasformò Cala Maestra in un giardino, introducendo specie esotiche e costruendo edifici come la “Villa Reale”, ancora visibile oggi.