Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino: i capolavori della Pinacoteca di Ancona svelati a Roma

Dal 26 novembre 2024 al 30 marzo 2025, i Musei Capitolini di Roma accolgono una mostra straordinaria che celebra i grandi maestri della pittura italiana: Tiziano, Lorenzo Lotto, Carlo Crivelli e Guercino. Per la prima volta, le preziose opere della Pinacoteca Podesti di Ancona saranno esposte nella capitale, in un evento unico che segna l’inizio del Giubileo 2025.

Tiziano Vecellio

La Vergine con il Bambino, San Francesco, San

Biagio e il donatore (Pala Gozzi), 1520

Tecnica mista su tavola, 322×215 cm

Ancona, Pinacoteca Civica “Francesco Podesti”

Un viaggio nella pittura italiana tra Cinquecento e Seicento

Tra i capolavori in mostra spicca la maestosa Pala Gozzi (1520), uno dei più grandi trionfi di Tiziano Vecellio, che dialoga con altre opere straordinarie come:

La Circoncisione di Olivuccio Ciccarello, simbolo della rinascita pittorica anconetana.

di Olivuccio Ciccarello, simbolo della rinascita pittorica anconetana. La raffinata Madonna con Bambino di Carlo Crivelli, icona di delicatezza e maestria.

di Carlo Crivelli, icona di delicatezza e maestria. La drammatica Crocifissione di Tiziano, potente espressione della sofferenza umana.

di Tiziano, potente espressione della sofferenza umana. L’emozionante Pala dell’Alabarda di Lorenzo Lotto, dove emerge la sensibilità narrativa del pittore.

di Lorenzo Lotto, dove emerge la sensibilità narrativa del pittore. L’Immacolata di Guercino, con la sua Vergine maestosa affacciata su un suggestivo paesaggio marino.

Un progetto di valorizzazione culturale

La mostra non è solo un’occasione per ammirare 6 capolavori unici, ma segna anche un nuovo capitolo nella valorizzazione della collezione della Pinacoteca Podesti di Ancona. Questo percorso, iniziato nel dopoguerra grazie alla visione di Pietro Zampetti e alla tutela di Pasquale Rotondi, prosegue con il riallestimento della Pinacoteca e con iniziative volte a far conoscere l’importanza del patrimonio marchigiano.

Un’anticipazione del Giubileo 2025

Organizzata da Arthemisia con il supporto di istituzioni come il Comune di Ancona, Roma Capitale e la Regione Marche, questa esposizione non è solo un tributo all’arte sacra, ma anche un simbolo del dialogo culturale tra le città italiane in vista del prossimo Giubileo.

