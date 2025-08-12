Torri con mattoni fatti di teschi. Ringhiere di crani. Un’indagine scava nei volti e nelle storie delle vittime rituali azteche. Chi erano? Perchè donne, uomini e neonati? Gli spaventosi riti. Gli studi in corso

Dieci anni dopo la scoperta degli Huei Tzompantli di Tenochtitlán da parte del Programma di Archeologia Urbana (PAU) dell’Istituto nazionale di antropologia e storia (INAH), nel sottosuolo del centro storico di Città del Messico, la ricerca entra oggi in una fase di rara profondità: non più soltanto la struttura, ma le persone che vi sono state inglobate.

Il direttore del PAU, Raúl Barrera Rodríguez, la responsabile sul campo Lorena Vázquez Vallín e il coordinatore del team di antropologia fisica Jorge Gómez-Valdés hanno annunciato che, completati gli scavi nell’edificio di via Guatemala 24, il lavoro si concentra ora su un’analisi incrociata di antropologia fisica, bioarcheologia e genetica.

Cosa sono davvero gli Huei Tzompantli

Un’architettura rituale di ossa e potere

Gli tzompantli erano enormi palizzate di legno, infisse nel terreno in file parallele, sulle quali venivano esposti i crani delle vittime sacrificali. I fori praticati nei parietali permettevano di infilare i crani su lunghe aste orizzontali, creando una visione potente e terrificante, destinata tanto agli dèi quanto agli uomini.

A Tenochtitlán, capitale dell’impero Mexica, la funzione si spinse oltre: i teschi venivano poi incorporati in torri murarie di calce e sabbia, visibili a distanza, simbolo di forza e di comunione con le divinità guerriere. Gli Huei Tzompantli erano tra le più imponenti strutture sacre mai concepite nel Mesoamerica, connessi a riti di fertilità, guerra e rinnovamento cosmico.

L’epoca della costruzione

Gli anni d’oro e di sangue di Tenochtitlán

Le torri di teschi di via Guatemala risalgono all’apogeo della città, tra la metà del XV secolo e i primissimi anni del XVI, in piena epoca imperiale mexica. È il tempo dei grandi tlatoani – i sovrani-sacerdoti – come Axayácatl, Tízoc e soprattutto Ahuítzotl, noti per le loro campagne militari e per le cerimonie che consacravano migliaia di prigionieri alla divinità solare e guerriera Huitzilopochtli.

Ricostruzione dell’edificio del sacrificio. Le palizzate in cui venivano infilati i teschi per la fase intermedia e le torri formate con i crani uniti dalla malta. Al centro gli altari del sacrificio @ Foto: Mauricio Marat, INAH.



Come avveniva il sacrificio

Dal cuore offerto al sole alla testa fissata nella palizzata

Il rito seguiva una sequenza codificata. Le vittime – prigionieri di guerra, ma anche donne e bambini in determinati rituali – venivano condotte in processione fino alla sommità del tempio maggiore. Lì, quattro sacerdoti le immobilizzavano, mentre il quinto – il tlenamacac – apriva il petto con un coltello d’ossidiana, estraendo il cuore ancora pulsante per offrirlo agli dèi.

Il corpo veniva poi trascinato ai piedi del tempio, dove la testa era recisa. I sacerdoti rimuovevano gran parte della carne, lasciando però legamenti sufficienti a mantenere mandibola e parte delle vertebre. Un foro veniva praticato sui parietali: così il cranio poteva essere infilato su una delle travi orizzontali della palizzata.

Dalla palizzata alla torre

Il passaggio da trofeo guerriero a pietra sacra

Una volta esposti e sbiancati dal sole, i crani venivano rimossi e inglobati nelle torri: il malto di calce li cementava in file circolari, con le facce rivolte verso l’esterno. Le mandibole rimaste attaccate conferivano un aspetto ancor più inquietante, quasi parlante. In alcuni casi, i crani infantili – troppo fragili per la foratura – venivano posti integri in nicchie protette.

Il risultato era una costruzione cilindrica, bianca e ocra, che brillava alla luce del sole e che, al tramonto, proiettava ombre grottesche sulle piazze cerimoniali.

Gli individui dietro le ossa

Numeri, volti, età e provenienze

L’analisi di 214 crani, condotta nei laboratori del Museo del Templo Mayor e della Scuola Nazionale di Antropologia e Storia, ha rivelato che il 46,3% apparteneva a uomini, il 37,4% a donne, mentre il resto era costituito da neonati o individui il cui sesso non è determinabile.

Un dato sorprendente: non si trattava quindi solo di guerrieri prigionieri, ma di un campione umano molto più variegato, forse legato a differenti rituali stagionali o a offerte eccezionali.

Le analisi isotopiche (carbonio, ossigeno, stronzio) e il DNA antico – in collaborazione con l’Università della Georgia e il Max Planck Institute – stanno rivelando le origini geografiche, distinguendo tra nativi della Valle del Messico e stranieri catturati nelle guerre. Sotto il profilo antropologico, questi atti possono essere letti come giustificazioni rituali di sostituzioni etniche, in seguito a guerre o a contrasti politici. Gli avversari e le loro famiglie venivano eliminati e, probabilmente, i territori affidati a coloni o ad alleati. L’indagine degli isotopi permetterà di comprendere l’origine esatta di ogni vittima esaminata, mentre lo studio del Dna consentirà di evidenziare parentele tra le vittime stesse.

A cosa servivano questi riti terribili

Il sangue come motore del cosmo

Per i Mexica, il sole aveva bisogno di nutrimento per continuare il suo viaggio quotidiano. Il cuore e il sangue delle vittime alimentavano l’astro, mentre la testa, esposta e poi inglobata nelle torri, restava come testimonianza eterna di quell’atto di potere.

La torre di teschi non era solo un monumento alla vittoria militare, ma anche un meccanismo simbolico per garantire l’equilibrio cosmico, la fertilità dei campi e il prestigio politico della città.