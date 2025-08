Toscana archeologia. Scoperta a Volterra un’altra galleria dell’anfiteatro romano. Una scala nel buio. Che c’è là sotto? Dove porta? A cosa serviva?

Nella luce obliqua che batte sul cantiere aperto, sotto il cielo limpido dell’agosto toscano, è riemersa un’altra delle vene sotterranee dell’anfiteatro romano di Volterra.

Una galleria, orientata in senso nord-est/sud-ovest, dormiva sotto il peso del tempo, celata da un crollo rovinoso avvenuto forse secoli dopo l’abbandono del monumento. Oggi, scavando con prudenza e attenzione quasi chirurgica, gli archeologi hanno raggiunto quella soglia antica: un arco sepolto da macerie, un vano scale in discesa, e in fondo un muro. Ma quale muro? Un muro terminale o provvisorio? Una chiusura funzionale o un’interruzione imposta da eventi ignoti?

È una scoperta emozionante, certo. Ma anche pericolosa, fragile, scivolosa. “La sicurezza viene prima di tutto”, spiegano i ricercatori. “Poi, immediatamente dopo, la tutela del bene. E i problemi strutturali sono quelli che più ci angosciano”. A parlare, con tono fermo ma vibrante, sono i professori Giacomo Tempesta e Carlo Alberto Garzonio dell’Università di Firenze, esperti chiamati a valutare, con mente lucida, come proseguire lo scavo in questa nuova, inattesa, apertura.

Un cuore di pietra e silenzio

Gallerie come arterie. Respiravano il pubblico e i corpi

Le gallerie degli anfiteatri romani non erano semplici passaggi. Erano arterie pulsanti di folla, odori, rumori e sangue. Servivano a organizzare il flusso degli spettatori, ma anche a muovere animali, macchinari e uomini verso la scena. Ogni livello di spettatore aveva il suo ingresso riservato. Le scale in discesa — come quella appena scoperta — potevano collegare i piani superiori con i corridoi interni, oppure condurre a settori riservati. E poi c’erano gli accessi per i gladiatori, i condannati, i tecnici.

Non è raro che sotto le gradinate, dentro il ventre nascosto dell’anfiteatro, si sviluppassero gallerie cieche, trappole ingegnose, passaggi tecnici. Spazi nati per funzionare senza essere visti. È proprio lì che si respira, ancora oggi, il sapore più intenso del tempo: quello della preparazione, dell’attesa, della paura che precede lo spettacolo.

Volterra romana: pietra, potere, passioni

Una città etrusca che Roma volle sua. E la plasmò senza cancellarla

Volterra – l’antica Volaterrae – era già splendida quando Roma la notò. Fondata dagli Etruschi, arroccata su un’altura di tufo, era fortezza e santuario, mercato e città di pietra. Roma non volle distruggerla. Volle farla sua. Le concesse dignità e privilegi: la cittadinanza latina prima, poi quella piena. La trasformò in municipio. E la adornò.

Il foro fu lastricato. Gli acquedotti portati a termine. Gli edifici pubblici – terme, templi, basiliche – iniziarono a dialogare con le antiche mura ciclopiche. Il teatro, oggi splendido anche a metà conservazione, fu costruito nel I secolo a.C., probabilmente su impulso di un ricco volterrano romanizzato. L’anfiteatro, invece, venne innalzato tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., in piena età imperiale. Era un dono alla plebe urbana, al popolo, al bisogno di vedere e di dimenticare, di fremere e dimenticarsi del tempo.

Non era però un edificio isolato. Sorgeva ai margini della città, vicino alla necropoli etrusca di Portone, e al complesso termale. Una zona, dunque, riservata alla carne e alla purificazione. Morte e rinascita. Sudore e sollievo. Un urbanismo del corpo, prima ancora che dello spirito.

L’anfiteatro perduto e ritrovato

Un colosseo in miniatura. Nascosto per secoli sotto rovi e terra

Dell’anfiteatro si era perduta memoria. Lo si intuiva, forse, nei nomi antichi dei luoghi. Ma fu solo nel 2015, durante lavori di scavo per un parcheggio, che emerse, inatteso, un tratto di muratura curva. Gli archeologi – increduli – riconobbero subito la qualità e la struttura dell’opera: opus reticulatum, blocchi perfetti, curve ampie. Un anfiteatro. Una piccola rivoluzione nella conoscenza urbanistica di Volterra romana.

Lo scavo è proseguito lentamente, per fasi. I finanziamenti sono arrivati a singhiozzo, ma la passione non è mai mancata. Oggi il monumento appare maestoso, scavato per buona parte. Si stima che potesse contenere fino a 8.000 spettatori. Tre ordini di gradinate. Corridoi anulati. Gallerie radiali. E ora – con la scoperta di questa galleria crollata – si apre una nuova pagina, fragile come una pergamena bagnata, ma fondamentale per comprendere la logistica e la tecnica costruttiva del monumento.

Dentro il crollo

Una scala discende, poi si ferma. Ma il mistero, lì, respira ancora

L’arco che immetteva nella galleria era franato. Il crollo, improvviso e disordinato, ha spinto le macerie all’interno, occludendo l’accesso e riempiendo il vano scale. Ciò che resta oggi è un passaggio ostruito, che gli archeologi dovranno affrontare con pazienza, consolidamento, studio.

Il muro in fondo alla scala – già visibile – pone interrogativi. Era parte di una chiusura di cantiere antica? Una ristrutturazione mai completata? Una semplice divisione funzionale? L’unica certezza è che si tratta di uno spazio delicatissimo, dove ogni sasso può raccontare o distruggere. E dove l’interpretazione deve seguire il ritmo lento della stratigrafia.

Emozione, rigore, futuro

Ogni metro scavato è una conquista del desiderio. Ogni scoperta è un abbraccio con la storia

Il cantiere, oggi, è popolato da voci, strumenti, e respiri trattenuti. C’è chi disegna, chi scatta foto, chi misura, chi riflette in silenzio. Il professor Tempesta e il professor Garzonio osservano ogni dettaglio. Lo sguardo è quello di chi conosce il peso delle decisioni. Perché scavare, oggi, significa anche assumersi la responsabilità di interpretare. Di trasmettere. Di non tradire.

E proprio in questa galleria semi-sepolta, in questo tratto d’ombra e mistero, si concentrano ora le speranze di capire di più: sul funzionamento dell’anfiteatro, sulla sua evoluzione, sul destino della Volterra romana. E, in fondo, su noi stessi.